Nórsky mašér si splnil sen a so svojimi psami pokoril Aljašku, na súperov čaká už dva dni

21.3.2020 - Nór Thomas Waerner je už dva dni víťazom Iditarodu, najznámejších a najťažších pretekov psích záprahov na svete, ale niektorí jeho súperi stále nedošli do cieľa v Nome na americkej Aljaške. A viacerých musel dokonca zachraňovať vrtuľník.Po poslednom kontrolnom bode 22 míľ pred cieľom vplyvom teplého počasia trom mašérom zahatala cestu vysoká voda a v kombinácii so silným vetrom nastala situácia, keď sa nemohli pohnúť z miesta.Nasledovalo zaradenie núdzových signálov a zalarmovanie záchranárskych vrtuľníkov. Tie psovodov a osobitne aj ich štvornohých pomocníkov bezpečne dopravili do cieľa v Nome.Podľa organizátorov v piatok večer bolo stále na trati desať účastníkov pretekov, ktoré odštartovali 7. marca v Anchorage za účasti 57 mašérov. Počas trate dvadsiati traja vzdali svoje pokusy dôjsť do cieľa.Štyridsiaty ôsmy ročník Iditarodu bol jedným z mála športových podujatí na území USA, ktoré dokončili aj po oznámení krízových opatrení v boji proti koronavírusu.Štyridsaťsedemročný Nór Waerner si triumfom na 1609 km dlhých pretekoch splnil detský sen. Na čelo priebežného poradia sa dostal až v samom závere zimnej tortúry na saniach naprieč Aljaškou cez viaceré pohoria, zamrznutý Yukon, či ľadovec pri Beringovom mori.Triumfu sa dočkal na druhý pokus, v roku 2017 pri svojej premiére skončil sedemnásty. Trojnásobného šampióna, 61-ročného domáceho matadora, Mitcha Seaveyho napokon zdolal takmer o šesť hodín.Tretia skončila najlepšia žena - Američanka Jessie Royerová. Víťaz dosiahol výsledný čas 9 dní, 10 hodín, 37 minút a 47 sekúnd."Je to nádherný pocit, splnený detský sen a celkovo výnimočná vec v mojom živote," uviedol víťazný Nór. Na čele jeho desaťčlennej svorky boli psy s menami K2 a Bark."Prvý z nich má v sebe motor, ktorý sa nikdy nezastaví, druhý je zasa taký typ, že sa nezľakne ničoho. Nezastaví ho búrka, ani žiadna iná prírodná prekážka. Spolu tvoria úžasný tím," skonštatoval Waerner.V cieli ho čakala hlavná cena - nákladné auto plus podiel na cieľovej prémii vo výške minimálne 50 000 USD. "Presnú sumu sa víťaz dozvie až po príchode posledného aktívneho účastníka cieľom. Podiel na odmene budú mať všetci, ktorí dokončia preteky," informovali organizátori.Hoci slávny Iditarod pustili až do konca, na konci nabádali divákov, aby sa nezdržiavali v cieľovom priestore. Aj mestečko Nome prijalo opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu a zakázalo verejné zhromažďovanie sa ľudí.Z tohto dôvodu zrušili aj záverečný banket účastníkov podujatia. Viacerí fanúšikovia však nedodržali tieto pokyny a v cieli si počkali na nového šampióna, tretieho nórskeho víťaza v 21. storočí."Sme nadšení z víťazstva nášho človeka. My Nóri sme tvrdí a odhodlaní na všetko, presne ako obyvatelia Aljašky. Aj preto sa nevyhýbame Iditarodu," uviedla Lise Falskowová, honorárna konzulka Nórskeho kráľovstva na Aljaške.