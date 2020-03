Preddraftové rebríčky NHL sú prakticky uzavreté, jednotkou by mal byť Kanaďan Lafreniére

Zoznam najtalentovanejších

Vynikajúca sezóna mladíka v DEL

Na druhej priečke by sa mohol objaviť Nemec Tim Stützle z Mannheimu, ktorý prežil vynikajúcu sezónu v tamojšej DEL. Osemnásťročný krídelník odohral medzi seniormi 41 zápasov so ziskom 34 bodov (7+27).

Piati Európania v top desiatke

21.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila aj dianie v zámorskej NHL. Hokejová profiliga je momentálne prerušená a spolu s ňou aj takmer všetky súťaže po celom svete. Súčasná situácia má vplyv taktiež na skautov, ktorí mali v tejto chvíli zbierať posledné poznatky pre tohtoročný draft.Namiesto toho čakajú, či sa sezóna vôbec dohrá. Preddraftové rebríčky sú preto prakticky uzavreté a nemalo by v nich dochádzať k výraznejším zmenám.Oficiálny webový portál NHL zverejnil zoznam 31 najtalentovanejších mladíkov, ktorí budú k dispozícii v nadchádzajúcom drafte. Na prvé miesto zaradil podľa očakávania kanadského krídelníka Alexisa Lafreniéra.Zlatý medailista z MS do 20 rokov dominuje produktivite v Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), kde v 52 zápasoch nazbieral 112 bodov (35+77) a až v 30 dueloch si pripísal minimálne dva body.Najviac mu vyšiel februárový súboj proti Quebecu Remparts, v ktorom pomohol Rimouski Océanic k víťazstvu siedmimi bodmi."Alexis má všetky potrebné kvality na to, aby sa presadil v súčasnej NHL. Najviac vyniká v rýchlosti. Je však dobrý vo všetkých oblastiach. Je inteligentný a dokáže zvládnuť činnosti vo vysokom tempe. Okrem toho dobre číta hru a vidí, čo sa na ľade deje," nešetril slovami chváli šéf Centrálnej skautingovej agentúry NHL Dan Marr.Na tretiu pozíciu sa tlačí urastený kanadský center Quinton Byfield zo Sudbury Wolves v OHL. Štvrté miesto môže patriť najvyššie draftovanému obrancovi - Kanaďanovi Jamiemu Drysdalovi z Erie Otters v OHL.Šancu na prienik do elitnej pätice má ďalší hráč z Ontario Hockey League - Marco Rossi. Najväčší rakúsky talent od čias Thomasa Vaneka si urobil výborné meno v tíme Ottawa 67's.Iba 176 centimetrov vysoký, ale mimoriadne šikovný a produktívny center nazbieral v 56 zápasoch aktuálnej sezóny 120 bodov za 39 gólov a 81 asistencií.Do najlepšej desiatky by sa mohli prebojovať až piati Európania. Medzi nimi aj najlepší brankár tohto draftového ročníka Rus Jaroslav Askarov.Slovensko sa pravdepodobne nedočká hráča v prvom kole draftu, ale na zaujímavé priečky môžu pomýšľať útočník Martin Chromiak a brankár Samuel Hlavaj. Kluby NHL by mohli siahnuť aj po útočníkovi Oliverovi Okuliarovi alebo obrancovi Samuelovi Kňažkovi.Tohtoročný draft privíta v dňoch 26. a 27. júna Bell Centre v kanadskom Montreale. Vzhľadom na nestabilnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu však môže byť tento termín pozmenený.