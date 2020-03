Svetový rekordér v maratóne Eliud Kipchoge musel do karantény a príkladne sa drží pokynov

Nariadenie kenskej vlády

Izolácia by mala súvisieť s nariadením v jeho rodnej krajine.

Maratón pod dve hodiny

22.3.2020 - Pri opatreniach v súvislosti s koronavírusom si sú všetci rovní. Aj maratónska hviezda Eliud Kipchoge sa musí s nimi vyrovnať. Tridsaťpäťročný Keňan sa ocitol v domácej izolácii."Je skutočne náročné trénovať sám, pretože si vážim tímovú prácu, ktorá je v záujme nás všetkých a ktorá mi veľmi pomáha," povedal Kipchoge, ktorý sa chcel 26. apríla postaviť ako obhajca na štart Londýnskeho maratónu. Ten však pre pandémiu koronavírusu preložili na október.Britská televízna stanica BBC zverejnila videonahrávku, v ktorej bežec vysvetlil, že už tretí deň je v karanténe. Svetový rekordér v maratóne (2:01:39 h) ďalej uviedol, že prerušil sústredenie v Kaptagate a vrátil sa do Eldoretu k svojej rodine."Snažím sa izolovať, zostať s rodinou a správať tak, aby som nestretával veľa ľudí. Držím sa usmernení a rešpektujem všetko, čo je potrebné," prezradil Kipchoge.Kenská vláda okrem iného pred niekoľkými dňami nariadila, aby sa ľudia, ktorí nedávno cestovali do krajín postihnutých koronavírusom, dali sami do 14-dňovej karantény.Kipchoge bol v Berlíne asi pred štyrmi týždňami na slávnostnom odovzdávaní cien Laureus (Laureus Awards).Kipchogemu sa vlani v októbri vo Viedni ako prvému človeku na svete podarilo zabehnúť maratónsku trať pod dve hodiny, v behu so špecifickými podmienkami dosiahol čas 1:59:40,2 h.Okrem inému mu pomáhalo aj 41 ´vodičov´, preto nemôže byť jeho skvelý výkon uznaný a zapísaný do rekordných listín.