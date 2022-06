Nová éra efektivity: Kompaktný skladový systém PowerCube

Udáva nové štandardy systémov pre automatické sklady



23.6.2022 (Webnoviny.sk) -Na veľtrhu LogiMAT 2022 spoločnosť Jungheinrich predstavila PowerCube – automatický kompaktný skladový systém na prepravky, čím vykročila do novej éry efektivity v skladoch. PowerCube ohromuje unikátnym využívaním priestoru, maximálnou flexibilitou, vysokým výkonom a jednoduchou fyzickou a digitálnou integráciou do existujúcich skladov. Táto inovácia od spoločnosti Jungheinrich udáva nové štandardy systémov pre automatické sklady.je kompaktný automatický skladový systém na prepravky, ktorý umožňuje mimoriadne pohodlné skladovanie a vychystávanie objednávok malých súčiastok a drobného tovaru. Prepravky sú vo vnútri modulárneho regálového systému PowerCube stohované vo vertikálnych kanáloch až do výšky 12 m. Vďaka výške systému je skladovanie prepraviek priestorovo mimoriadne efektívne z hľadiska využiteľnosti dostupnej plochy. Prepravky ukladajú a vyberajú špeciálne navrhnuté nosiče PowerCube, ktorý sa automaticky pohybujú pod regálovou zostavou. Vďaka nim má PowerCube rozhodujúcu výhodu oproti ostatným skladovým systémom, pretože umožňuje rozširovať skladové priestory flexibilne a do výšky, pričom sa dokáže prispôsobiť aj rôznym, aj členitým stropným riešeniam.Podľa hlavného obchodného zástupcu spoločnosti Jungheinrich Christiana Erlacha je PowerCube tou správnou odpoveďou na viaceré otázky súčasnej intralogistiky: "Spoločnosti sú pod čoraz väčším tlakom, alebo narážajú na limity svojich skladových kapacít. PowerCube je v týchto podmienkach dokonalým riešením na zvýšenie efektivity skladu, a zlepšenie konkurencieschopnosti. Vďaka svojej extrémnej kompaktnosti a účinnosti PowerCube úplne zmení vnímanie času a priestoru v sklade." PowerCube je ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí plánujú integrovať automatické skladové riešenia, alebo akékoľvek iné využitie v oblasti e-commerce. "PowerCube umožní zákazníkom naplno využiť potenciál svojho skladu, či už ako samostatné riešenie, doplnok do skladu so širokými uličkami, alebo ústredný prvok komplexného automatického systému," povedal pán Erlach.Vďaka extrémne kompaktnému uloženiu prepraviek je PowerCube ideálnym riešením na optimálne využitie priestoru. Dosahuje až štvornásobnú hustotu skladovania oproti bežným skladovým systémom. S výškou systému až do 12 m je PowerCube najvyšším skladovým systémom na prepravky vo svojej triede. Ušetrené miesto tak môžete využiť na rozšírenie portfólia tovaru, alebo na iné účely. PowerCube od spoločnosti Jungheinrich je na trhu unikátom aj z hľadiska flexibility. Kompaktný automatický skladový systém na prepravky je možné umiestniť aj na bežné priemyselné podlahy bez nutnosti rozsiahlej rekonštrukcie, ako je napríklad frézovanie alebo brúsenie, a preto je ľahko integrovateľný do existujúcich skladov. Keďže sa nosiče nachádzajú pod prepravkami, PowerCube je možné jednoducho rozširovať smerom nahor a prispôsobovať rozličným konštrukciám budov. V prípade potreby sa dá pripojiť aj na prispôsobený dopravníkový systém.Nové nosiče PowerCube sa pohybujú maximálnou rýchlosťou 4 m/s a dosahujú zrýchlenie až 2 m/s². Dokážu naraz uniesť dve prepravky po 50 kg, pričom sa automaticky pohybujú na ploche pod regálmi PowerCube. Nosiče je možné pridávať a odoberať podľa potreby, takže priechodnosť systému PowerCube bude vždy flexibilne prispôsobená zvyšujúcim sa nárokom a narastajúcemu produktovému portfóliu. Vysokovýkonné lítiovo-iónové batérie sa počas prevádzky priebežne dobíjajú na pracovných staniciach, takže nosiče sú vhodné do 24-hodinovej prevádzky bez prestojov. Tým je zabezpečená vysoká priepustnosť systému. Batérie sú jedným z kľúčových prvkov vysokej výkonnosti systému PowerCube. Lítiovo-iónové batérie vynikajú nízkym zahrievaním, a majú tak zanedbateľný vplyv na teplotu vo vnútri kompaktného prepravného skladu. Ďalšou výhodou je, že nosiče je pri údržbe možné odobrať na úrovni podlahy, takže na rozdiel od konkurenčných systémov nie je potrebná žiadna údržbová plošina.V PowerCube Jungheinrich kombinuje efektívne procesy a inovatívny hardvér s pomocou špičkovej softvérovej technológie. Medzi výhody tohto systému patrí možnosť jednoduchej integrácie do IT infraštruktúry zákazníka a dizajn softvéru, ktorý umožňuje maximálnu flexibilitu s ohľadom na procesné a výkonové požiadavky. PowerCube od spoločnosti Jungheinrich predstavuje holistický prístup k budúcnosti kompaktných skladových systémov, a spoločnosť tak plní svoj sľub vkročiť do novej éry efektivity v skladoch.