 Pondelok 20.10.2025
20. októbra 2025

Inšpekcia vyšetruje nitrianskeho šéfa polície v súvislosti s nehodou Gašpara, Holečková bola vo veci vypovedať


Tagy: Dopravná nehoda Policajná inšpekcia šéf Slovenskej informačnej služby Vyšetrovanie

Policajná inšpekcia začala vyšetrovať účasť nitrianskeho krajského policajného riaditeľa Branislava Hajnoviča na ...



holeckva 676x444 20.10.2025 (SITA.sk) - Policajná inšpekcia začala vyšetrovať účasť nitrianskeho krajského policajného riaditeľa Branislava Hajnoviča na mieste nehody šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že vo veci bola vypovedať.

Videá a fotografie dokazujú niečo iné


„Ohľadom prítomnosti pána Hajnoviča na mieste nehody sú viaceré nejasnosti. Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však, že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd. Toto je oficiálna verzia polície,“ uviedla Holečková. Samotný Pavol Gašpar však podľa nej v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie JOJ tvrdil, že pán Hajnovič prišiel na miesto nehody až dve a pol hodiny po nehode.

„V tom čase tam už ale policajná hliadka dávno bola,“ pripomenula poslankyňa. Šéf SIS Gašpar tiež podľa Holečkovej tvrdí, že z miesta nehody nikomu netelefonoval, hoci existujú fotografie a videá, z ktorých je zrejmé, že s niekým telefonuje.

„Som rada, že sa policajná inšpekcia tejto kauze venuje a chcem veriť, že ju aj poctivo vyšetrí,“ dodala. Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.

Hajnovič odmieta kontroverzné tvrdenie


„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ povedal po nehode Gašpar. Samotný Hajnovič v súvislosti s nehodou dôrazne odmieta tvrdenie, že by ho Gašpar kontaktoval.

„Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa v tento deň presúval úsekom v blízkosti dopravného incidentu, ktorý sa stal na mieste, ktorým pravidelne prechádza. Vzhľadom na to, že pri dopravnej udalosti sa v čase príchodu ešte nenachádzal výjazd z oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre príslušný objasňovať nehodu, zastavil s vozidlom a zistil, či sú všetci v poriadku. Následne kontaktoval operačné stredisko, aby preveril, či bol na miesto incidentu vyslaný výjazd,“ vysvetlila prítomnosť Hajnoviča na mieste nehody hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Viktória Borloková.


Zdroj: SITA.sk - Inšpekcia vyšetruje nitrianskeho šéfa polície v súvislosti s nehodou Gašpara, Holečková bola vo veci vypovedať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Policajná inšpekcia šéf Slovenskej informačnej služby Vyšetrovanie
