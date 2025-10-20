|
Inšpekcia vyšetruje nitrianskeho šéfa polície v súvislosti s nehodou Gašpara, Holečková bola vo veci vypovedať
Policajná inšpekcia začala vyšetrovať účasť nitrianskeho krajského policajného riaditeľa Branislava Hajnoviča na ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Policajná inšpekcia začala vyšetrovať účasť nitrianskeho krajského policajného riaditeľa Branislava Hajnoviča na mieste nehody šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že vo veci bola vypovedať.
„Ohľadom prítomnosti pána Hajnoviča na mieste nehody sú viaceré nejasnosti. Krajský policajný riaditeľ Hajnovič priznal, že bol na mieste nehody, tvrdí však, že šiel len náhodou okolo a zastavil sa tam preto, lebo na mieste ešte nebol policajný výjazd. Toto je oficiálna verzia polície,“ uviedla Holečková. Samotný Pavol Gašpar však podľa nej v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie JOJ tvrdil, že pán Hajnovič prišiel na miesto nehody až dve a pol hodiny po nehode.
„V tom čase tam už ale policajná hliadka dávno bola,“ pripomenula poslankyňa. Šéf SIS Gašpar tiež podľa Holečkovej tvrdí, že z miesta nehody nikomu netelefonoval, hoci existujú fotografie a videá, z ktorých je zrejmé, že s niekým telefonuje.
„Som rada, že sa policajná inšpekcia tejto kauze venuje a chcem veriť, že ju aj poctivo vyšetrí,“ dodala. Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne.
„Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ povedal po nehode Gašpar. Samotný Hajnovič v súvislosti s nehodou dôrazne odmieta tvrdenie, že by ho Gašpar kontaktoval.
„Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa v tento deň presúval úsekom v blízkosti dopravného incidentu, ktorý sa stal na mieste, ktorým pravidelne prechádza. Vzhľadom na to, že pri dopravnej udalosti sa v čase príchodu ešte nenachádzal výjazd z oddelenia výkonu služby Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre príslušný objasňovať nehodu, zastavil s vozidlom a zistil, či sú všetci v poriadku. Následne kontaktoval operačné stredisko, aby preveril, či bol na miesto incidentu vyslaný výjazd,“ vysvetlila prítomnosť Hajnoviča na mieste nehody hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Viktória Borloková.
