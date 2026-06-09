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09. júna 2026

Peter Juhás prichádza s úprimnou výpoveďou o láske, rodine a skutočných hodnotách – VIDEO, FOTO


Tagy: Videoklip

Spevák a skladateľ Peter Juhás predstavuje novú skladbu „Aj keď ťa mám“, ktorá patrí k jeho najosobnejším piesňam, venoval ju svojej manželke, synovi Noelkovi Alfonzovi a ich štvornohému miláčikovi ...



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screen 5 676x380 9.6.2026 (SITA.sk) - Spevák a skladateľ Peter Juhás predstavuje novú skladbu „Aj keď ťa mám“, ktorá patrí k jeho najosobnejším piesňam, venoval ju svojej manželke, synovi Noelkovi Alfonzovi a ich štvornohému miláčikovi Nobienkovi. Súčasťou releasu je aj emotívny videoklip, plný autentických rodinných záberov.


Peter Juhás opäť potešil fanúšikov novou skladbou „Aj keď ťa mám“, ktorá reflektuje jeho aktuálne životné obdobie plné lásky, rodinného šťastia aj uvedomenia si skutočných hodnôt.

Novinka vznikla v spolupráci s Tomom Lobbom a Martinom Zaujecom v nitrianskom Beyond Music Štúdiu, kde Peter tvorí väčšinu svojej tvorby. Spevák priznáva, že pieseň zložil bez veľkého plánovania, čo je podľa neho cítiť aj z jej atmosféry. „Vznikla nedávno, úplne prirodzene a myslím, že je to na nej aj počuť,“ hovorí spevák.

„Aj keď ťa mám“ je postavená na osobnej výpovedi o rodine, domove a pocite istoty. Peter Juhás otvorene hovorí, že hlavným impulzom bola práve jeho rodina a uvedomenie si, čo je v živote skutočne dôležité. „Táto pieseň je o šťastí, ktoré cítim vďaka svojej rodinke. A o pocite, že som presne tam, kde mám byť,“ vysvetľuje Juhás.

Silný odkaz o dnešnej dobe


Keďže umelec trávi veľa času koncertovaním a cestovaním za hudbou, práve odlúčenie mu podľa vlastných slov pomáha uvedomovať si hodnotu domova. „Stále viac a viac si uvedomujem, aký poklad ma čaká doma,“ priznáva.

V skladbe rezonuje aj silný odkaz o dnešnej dobe, ktorá podľa speváka často učí ľudí veci aj vzťahy rýchlo meniť a vzdávať sa ich pri prvých problémoch. Peter Juhás však verí, že práve prekonávanie náročných období vzťahy posilňuje.

„Na predošlých generáciách sa mi páči práve to, že sa veci opravovali a brali také, aké sú. A tak by to malo byť aj vo vzťahoch. Žiadny vzťah nie je úplne ideálny a bez chýb. Práve prekonávanie problémov však vedie k stmeľovaniu vzťahov,“ približuje talentovaný muzikant a zároveň dúfa, že novinka poslucháčom prinesie nielen dobrú náladu, ale aj motiváciu nevzdávať sa: „Bol by som rád, aby si z tejto piesne ľudia odniesli motiváciu prekonávať ťažké chvíle či už v živote, alebo vo vzťahoch, lebo si myslím, že stojí za to bojovať o to pekné a príjemné.“

Intenzívne koncertovanie


Peter piesni doprial i vizuálnu podobu v podobe videoklipu, ktorý vznikol v Story Ateliéri v Bratislave a dopĺňajú ho autentické zábery spevákovej rodiny. Fanúšikovia tak môžu nahliadnuť do súkromia. „Ľudí si stále snažím pustiť do svojho života tak, aby pochopili,  odkiaľ pramení inšpirácia k mojej hudbe,“ vysvetľuje.

V klipe sa objavuje aj jeho syn Noelko Alfonz a otvorene priznáva, že otcovstvo zásadne zmenilo jeho pohľad na život aj priority: „Kým som nemal rodinu, mal som hudbu na prvom mieste. Teraz je pre mňa najdôležitejšie, aby mojej rodine nič nechýbalo.“

Okrem tvorby nových piesní pokračuje Peter Juhás  aj v intenzívnom koncertovaní. Najbližšie ho čaká vystúpenie 30. mája na Rusínskom festivale spolu s celou kapelou a vokalistami Luciusom Szíkorom a ANIKOU IRIS. Nasledovať budú Dni mesta Martin aj desiatky ďalších koncertov po Slovensku.

Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na ďalšiu novú hudbu. Už na konci leta plánuje spevák vydať ďalší, podobne ladený singel a do konca roka ešte dve nové skladby. „Momentálne cítim, že som našiel  skutočné šťastie,“ vyznáva sa sympatický pesničkár na záver.




Zdroj: SITA.sk - Peter Juhás prichádza s úprimnou výpoveďou o láske, rodine a skutočných hodnotách – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Videoklip
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