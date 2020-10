Zamestnávatelia získali pomoc od štátu vo výške viac ako 500-tisíc eur, stále to však nestačí

Veľké podniky stále využívajú pomoc

Nezamestnanosť sa mierne znížila

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Úrady práce a sociálnych vecí vyplatili zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) od začiatku mimoriadnej situácie cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“ takmer 586 miliónov eur. K 1. októbru tohto roka tak úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli viac ako 122-tisíc dohôd.Cieľom týchto opatrení je minimalizovať dopady koronavírusu na hospodársky život na Slovensku. Ministerstvo práce a sociálnych vecí o tom informovalo v tlačovej správe. Príspevky od štátu stále využívajú najintenzívnejšie veľké podniky, mikropodniky a SZČO.Ich podiel na čerpanej sume sa oproti malým a stredným podnikom v auguste mierne zvýšil. Pomoc prúdila najmä do priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu a stavebníctva.Z piateho aktualizovaného vydania správy „Prvej pomoci“, ktoré vypracoval Inštitút sociálnej politiky, vyplýva, že v letných mesiacoch pokračoval postupný pokles v objeme čerpania pomoci. V auguste kleslo čerpanie oproti júlu takmer o tretinu.Najintenzívnejšie nástroje „Prvej pomoci“ stále využívajú mikro a veľké podniky, ktoré v auguste čerpali viac ako dve tretiny poskytnutej podpory. Zamestnávatelia a SZČO pôsobiaci v odvetví priemyslu čerpali takmer polovicu celkovej sumy a pätina celkovej alokácie smerovala do odvetvia maloobchodu a veľkoobchodu a stavebníctva.V auguste sa prvýkrát od začiatku pandémie znížila nezamestnanosť. V porovnaní s júlom klesla evidovaná miera nezamestnanosti na Slovensku o 0,05 percentuálneho bodu na 7,6 percenta."Za jeden z najdôležitejších faktorov poklesu vnímame oživenie zahraničného dopytu. Okrem toho sa o zníženie prítoku uchádzačov postarali aj cielené opatrenia ministerstva práce na podporu udržania zamestnanosti prostredníctvom „Prvej pomoci“," tvrdí rezort.Hoci sa objem „Prvej pomoci“ znižuje kontinuálne od apríla, situácia vo viacerých odvetviach podľa ministerstva nedosahuje predkrízovú úroveň, s čím súvisí rozhodnutie vlády pokračovať v stimulácií pracovných miest až do konca tohto roka."Vývoj epidemiologickej situácie v nasledujúcich týždňoch taktiež výrazným spôsobom ovplyvní ďalší vývoj miery nezamestnanosti na Slovensku," dodáva ministerstvo práce a sociálnych vecí.