Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gabriela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Radíme

10. februára 2026

Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník



Vysoké ceny nehnuteľností, drahý kapitál a nestabilné ekonomické prostredie podľa odborníka menia spôsob uvažovania ľudí o bývaní.



Zdieľať
Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník

Aktuálna dilema kúpiť alebo prenajať byt je najmä ekonomickou otázkou, nie otázkou osobnej úspešnosti. Prenájom môže v mnohých prípadoch predstavovať flexibilnejšie a ekonomicky zodpovednejšie riešenie aj pre ľudí s dostatočným vlastným kapitálom, ktorí majú možnosť investovať inde efektívnejšie. Poukázal na to partner a advokát poradenskej spoločnosti Highgate Group Peter Varga.


Vysoké ceny nehnuteľností, drahý kapitál a nestabilné ekonomické prostredie podľa odborníka menia spôsob uvažovania ľudí o bývaní. Rozhodnutie, či nehnuteľnosť kúpiť alebo si ju prenajať, prestáva byť otázkou istoty či spoločenského statusu a stáva sa predovšetkým otázkou racionálnej alokácie kapitálu.

Pri drahších nehnuteľnostiach podľa odborníka musí ich hodnota rásť mimoriadne rýchlo, aby ekonomicky dobehla alternatívu prenájmu kombinovanú s investovaním kapitálu inde. V mnohých prípadoch tak prenájom ponúka vyššiu flexibilitu, likviditu a lepšie riadenie rizík než vlastníctvo. „V prostredí vysokých cien a drahých úverov už vlastníctvo nehnuteľnosti nie je automaticky tou najrozumnejšou voľbou. Prenájom môže byť vedomým a ekonomicky disciplinovaným rozhodnutím,“ uviedol Varga.

Diskusia o bývaní by sa podľa neho nemala zužovať len na cenu nehnuteľnosti, ale aj na menej viditeľné faktory - náklady obetovanej príležitosti, časovú náročnosť správy majetku, mobilitu a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny životnej alebo pracovnej situácie.

Významnú úlohu pri rozhodovaní zohráva aj daňový systém, ktorý podľa analýz výrazne ovplyvňuje investičné správanie jednotlivcov. Odborník upozornil, že slovenské daňové prostredie je vo vzťahu k investíciám nekonzistentné a často v rozpore s vlastnými deklarovanými cieľmi štátu.

Zásadným problémom je podľa Vargu najmä daňové znevýhodnenie podielových fondov oproti priamym investíciám, vysoké efektívne zdanenie nehnuteľnostných a dividendových fondov, ako aj nejednoznačné rozdiely medzi priamym vlastníctvom majetku, investovaním cez obchodné spoločnosti a alternatívnymi štruktúrami.

Daňový systém motivuje ľudí presne opačne, než deklaruje -namiesto podpory dlhodobého a regulovaného investovania tlačí kapitál do menej efektívnych a často riskantnejších riešení,“ poznamenal Varga. Tieto deformácie podľa neho následne zvyšujú tlak na trh s nehnuteľnosťami, ktoré sú vnímané ako jediný bezpečný prístav, a zároveň oslabujú rozvoj kapitálového trhu na Slovensku.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Viete, ako efektívne obmedziť šírenie vírusov? Toto radia odborníci (26. 1. 2026)
 Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém (24. 1. 2026)
 Radíme: Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome (12. 1. 2026)
 Nízke teploty môžu škodiť zdraviu, ohrozené sú najmä deti (7. 1. 2026)
 PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor (9. 12. 2025)
 Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky (10. 11. 2025)
 Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy (25. 8. 2025)
 Radíme: Čo robiť pri alergickej reakcii po bodnutí hmyzom? (18. 8. 2025)
 Letný hit v kuchyni aj kúpeľni: Uhorka podporuje krásu a zdravie (4. 8. 2025)
 DOVOLENKÁRI, POZOR: Pri výberoch a platbách buďte opatrní (26. 7. 2025)



nasledujúci článok >>
Nová séria Miško a Brumko spoznávajú ľudské telo: hravá cesta do vnútra nás samých
<< predchádzajúci článok
Čoskoro odštartuje nový seriál TV JOJ Miša v Košiciach, samotné mesto v ňom zohráva významnú úlohu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 