Nová sezóna NHL aj s duelmi v Európe a dvoma zimnými klasikami

Kapitán Washingtonu Capitals Alex Ovečkin (tvárou) a jeho spoluhráč Nicklas Bäckström pózujú so Stanleyho pohárom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zloženie NHL:



Východná konferencia



Atlantická divízia: Boston, Buffalo, Detroit, Florida, Montreal, Ottawa, Tampa Bay, Toronto

Metropolitná divízia: Carolina, Columbus, New Jersey, NY Islanders, NY Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington



Západná konferencia



Pacifická divízia: Anaheim, Calgary, Edmonton, Vegas, Los Angeles, Arizona, San Jose, Vancouver

Centrálna divízia: Chicago, Colorado, Dallas, Minnesota, Nashville, St. Louis, Winnipeg

Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):



24 - Montreal Canadiens

13 - Toronto Maple Leafs

11 - Detroit Red Wings

6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks

5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins

4 - New York Islanders, New York Rangers

3 - New Jersey Devils

2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers

1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals



Prehľad doterajších víťazov Stanleyho pohára podľa jednotlivých rokov (v zátvorkách slovenskí držitelia):



2018 Washington Capitals

2017 Pittsburgh Penguins

2016 Pittsburgh Penguins

2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)

2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)

2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)

2012 Los Angeles Kings

2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)

2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)

2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)

2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)

2007 Anaheim Ducks

2006 Carolina Hurricanes

2005 výluka

2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)

2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)

2002 Detroit Red Wings

2001 Colorado Avalanche

2000 New Jersey Devils

1999 Dallas Stars

1998 Detroit Red Wings

1997 Detroit Red Wings

1996 Colorado Avalanche

1995 New Jersey Devils

1994 New York Rangers

1993 Montreal Canadiens

1992 Pittsburgh Penguins

1991 Pittsburgh Penguins

1990 Edmonton Oilers

1989 Calgary Flames

1988 Edmonton Oilers

1987 Edmonton Oilers

1986 Montreal Canadiens

1985 Edmonton Oilers

1984 Edmonton Oilers

1983 New York Islanders

1982 New York Islanders

1981 New York Islanders

1980 New York Islanders

1979 Montreal Canadiens

1978 Montreal Canadiens

1977 Montreal Canadiens

1976 Montreal Canadiens

1975 Philadelphia Flyers

1974 Philadelphia Flyers

1973 Montreal Canadiens

1972 Boston Bruins

1971 Montreal Canadiens

1970 Boston Bruins

1969 Montreal Canadiens

1968 Montreal Canadiens

1967 Toronto Maple Leafs

1966 Montreal Canadiens

1965 Montreal Canadiens

1964 Toronto Maple Leafs

1963 Toronto Maple Leafs

1962 Toronto Maple Leafs

1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)

1960 Montreal Canadiens

1959 Montreal Canadiens

1958 Montreal Canadiens

1957 Montreal Canadiens

1956 Montreal Canadiens

1955 Detroit Red Wings

1954 Detroit Red Wings

1953 Montreal Canadiens

1952 Detroit Red Wings

1951 Toronto Maple Leafs

1950 Detroit Red Wings

1949 Toronto Maple Leafs

1948 Toronto Maple Leafs

1947 Toronto Maple Leafs

1946 Montreal Canadiens

1945 Toronto Maple Leafs

1944 Montreal Canadiens

1943 Detroit Red Wings

1942 Toronto Maple Leafs

1941 Boston Bruins

1940 New York Rangers

1939 Boston Bruins

1938 Chicago Black Hawks

1937 Detroit Red Wings

1936 Detroit Red Wings

1935 Montreal Maroons

1934 Chicago Black Hawks

1933 New York Rangers

1932 Toronto Maple Leafs

1931 Montreal Canadiens

1930 Montreal Canadiens

1929 Boston Bruins

1928 New York Rangers

1927 Ottawa Senators

1926 Montreal Maroons

1925 Victoria Cougars

1924 Montreal Canadiens

1923 Ottawa Senators

1922 Toronto St. Pats

1921 Ottawa Senators

1920 Ottawa Senators

1919 Toronto Arenas

1918 Toronto Arenas

1917 Seattle Metropolitans

1916 Montreal Canadiens

1915 Vancouver Millionaires

1914 Toronto Blueshirts

1913 Quebec Bulldogs

1912 Quebec Bulldogs

1911 Ottawa Senators

1910 Montreal Wanderers

1909 Ottawa Senators

1908 Montreal Wanderers

1907 Montreal Wanderers

1906 Montreal Wanderers

1905 Ottawa Silver Seven

1904 Ottawa Silver Seven

1903 Ottawa Silver Seven

1902 Montreal A. A. A.

1901 Winnipeg Victorias

1900 Montreal Shamrocks

1899 Montreal Shamrocks

1898 Montreal Victorias

1897 Montreal Victorias

1896 Montreal Victorias

1895 Montreal Victorias

1894 Montreal A. A. A.

1893 Montreal A. A. A.

New York 3. októbra (TASR) - Štyrmi zápasmi odštartuje v noci na štvrtok SELČ formálne 102. ročník zámorskej NHL. Výluka v sezóne 2004/05 však spôsobila, že hrať sa bude reálne 101.-krát. Stanleyho pohár obhajujú hokejisti Washingtonu, Capitals v minulej sezóne vo finále play off zdolali nováčika Vegas Golden Knights 4:1 na zápasy a získali svoj premiérový titul. Najprestížnejšia hokejová liga sveta bude mať opäť 31 účastníkov, do budúcna sa však počíta s ďalšou expanziou, k ligovému pelotónu by sa mal v najbližších rokoch pripojiť klub zo Seattlu.Hrací formát sa nezmenil, naďalej platí, že v základnej časti (3. októbra 2017 - 6. apríla 2018) odohrá každý tím 82 zápasov. Začiatok play off je naplánovaný predbežne na 9. apríla, vyraďovačka potrvá do polovice júna. Pokračuje sa vo formáte so štyrmi divíziami (Centrálna, Pacifická, Atlantická a Metropolitná), pričom do play off postúpia po tri najlepšie mužstvá z každej divízie plus z oboch konferencií ešte aj po ďalšie dva kluby s najvyšším počtom bodov. Každý tím bude mať počas sezóny jednu päťdňovú prestávku, počas ktorej nemôže ani trénovať. Predĺženia vo formáte traja proti trom sa osvedčili a bude sa tak hrať aj naďalej. Narozdiel od vlaňajška nenastali žiadne výrazné úpravy v pravidlách, rozhodcovia budú prísne posudzovať správne dodržiavanie postoja hráčov na buly ako aj fauly hokejkou, najmä seknutia.Okruh favoritov je ako vždy široký. Washington s Alexandrom Ovečkinom, Jevgenijom Kuznecovom či Nicklasom Bäckströmom by rád zopakoval minulosezónny úspech. Obhajca trofeje má k dispozícii takmer rovnaký káder, opustili ho iba náhradný brankár Philipp Grubauer (putoval do Colorada) a center štvrtého útoku Jay Beagle (do Vancouveru). Dôležitá zmena však nastala na striedačke, keď Barry Trotz zamieril do NY Islanders a nahradil ho doterajší asistent Todd Reirden. Z klubov Východnej konferencie si trúfajú zaútočiť na pohár aj Tampa Bay s Nikitom Kučerovom, Stevenom Stamkosom a Victorom Hedmanom, Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom, Patricom Bergeronom či Bradom Marchandom, Pittsburgh s dvojicou Jevgenij Malkin, Sidney Crosby a Toronto, ktoré ulovilo v lete na trhu s voľnými hráčmi najväčšiu rybu - Johna Tavaresa. Elitný stredný útočník ešte zvýšil ofenzívnu silu mužstva, ktoré už má vo svojom strede aj Austona Matthewsa, Patricka Marleaua, Mitcha Marnera či Williama Nylandera (tesne pred štartom sezóny ešte rokoval s klubom o novej zmluve). V Západnej konferencii majú vysoké ambície vlaňajší víťaz Prezidentskej trofeje Nashville so svojou jagavou obranou, Winnipeg s mladým kanonierom Patrikom Lainem. Na senzačný úspech z minulej sezóny chce nadviazať aj Vegas. Golden Knights ako expanzný klub, ktorý skladal svoj káder cez rozširovací draft, prekvapil všetkých odborníkov a dostal sa až do finále. V lete síce opustili "zlatých rytierov" útočníci David Perron a James Neal, ale našli za nich adekvátnu náhradu v osobách Paula Šťastného a Maxa Paciorettyho, ktorý prišiel z Montrealu v rámci výmeny za Tomáša Tatara. Do širšieho okruhu favoritov sa zaradilo aj San Jose angažovaním obrancu Erika Karlssona z Ottawy.Z letných transakcií zarezonoval aj návrat Iľju Kovaľčuka do NHL, ruský kanonier sa upísal na tri roky Los Angeles. Philadelphia vystužila svoj útok o Jamesa van Riemsdyka, Arizona získala na voľnom trhu Michaela Grabnera a Alexa Galchenyuka z Montrealu výmenou za Maxa Domiho. Zrejme najviac sa posilnil St. Louis, ktorý okrem Perrona angažoval aj Ryana O'Reillyho a Tylera Bozaka. O návrat na výslnie sa bude snažiť Edmonton s Connorom McDavidom, hlavným adeptom na Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Málo sa bude naopak čakať od Ottawy, ktorá ohlásila prestavbu kádra.Na striedačkách tímov sa udialo v lete šesť trénerských zmien. Nových kormidelníkov majú Calgary (Bill Peters namiesto Glena Gulutzana), Carolina (Rod Brind'Amour za Petersa), Dallas (Jim Montgomery za Kena Hitchcocka), New York Islanders (Barry Trotz za Douga Weighta), New York Rangers (David Quinn za Alaina Vigneaulta) a Washington (Todd Reirden za Trotza).Kariéru v NHL ukončilo viacero zvučných mien, s vrcholovým hokejom sa definitívne rozlúčili Henrik Zetterberg, Brian Gionta, Scott Hartnell či Radim Vrbata. Premiéru v NHL by si malo odkrútiť niekoľko nádejných nováčikov. V Buffale si veľa sľubujú od draftovej jednotky Švéda Rasmusa Dahlina, Carolina vkladá nádeje do Rusa Andreja Svečnikova a Vancouver do švédskeho útočníka Eliasa Petterssona.NHL pokračuje v organizácii obľúbených zápasov pod holým nebom, keď sa uskutočnia dve "klasiky". Tradičný novoročný duel "Winter Classic" privíta Notre Dame Stadium v meste South Bend v štáte Indiana a stretnú sa v ňom Chicago s Bostonom. V rámci pokračovania tzv. Stadium Series sa 13. februára uskutoční zápas pod otvorenou oblohou na Lincoln Financial Field vo Philadelphii, kde si miestni Flyers skrížia hokejky s rivalom z Pittsburghu. Okrem toho sa tri zápasy základnej časti odohrajú na európskej pôde. Edmonton a New Jersey nastúpia na svoj prvý zápas v sezóne 6. októbra v hale Scandinavium v Göteborgu, v rámci tzv. Global Series sa 1. a 2. novembra takisto stretnú Florida a Winnipeg v Hartwall Aréne v Helsinkách.Súťaž spestrí tradičný Zápas hviezd, ktorý sa uskutoční 26. januára v SAP Center v San Jose. Po mnohých rokoch, keď sa exhibícia hrala v nedeľu, sa v tejto sezóne bude konať v rámci All Star víkendu už v sobotu. Po ekonomickej stránke sa lige darí, čo umožnilo zvýšiť platový strop zo 75 na 79,5 milióna dolárov.