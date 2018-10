Štartuje NHL: Sezóna s odpichom 7 Slovákov, ďalší budú čakať na šancu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam Slovákov v kluboch NHL (stav k 2. októbru 2018):



Arizona Coyotes - Richard Pánik (ú)

Boston Bruins - Zdeno Chára (o), Jaroslav Halák (b)

Edmonton Oilers - Andrej Sekera (o) - momentálne zranený

Montreal Canadiens - Tomáš Tatar (ú)

Ottawa Senators - Marián Gáborík (ú) - zranený, Christián Jaroš (o)*

Toronto Maple Leafs - Martin Marinčin (o)

Winnipeg Jets - Marko Daňo (ú)



Slováci v AHL:



Boston Bruins - Providence Bruins - Peter Cehlárik (ú)*, Martin Bakoš (ú)* - zranený

Carolina Hurricanes - Charlotte Checkers - Michal Čajkovský (o)*

Detroit Red Wings - Grand Rapids Griffins - Patrik Rybár (b)*

Los Angeles Kings - Ontario Reign - Peter Budaj (b)

New Jersey Devils - Binghamton Devils - Marián Studenič (ú)*

Tampa Bay Lightning - Syracuse Crunch - Erik Černák (o)*

Toronto Maple Leafs - Toronto Marlies - Kristián Pospíšil (ú)**

*- dvojcestná zmluva

**-bez profiligovej zmluvy

New York 3. októbra (TASR) - Sedem slovenských hokejistov by sa malo objaviť na štarte novej sezóny zámorskej NHL. Ďalší dvaja - Andrej Sekera (Edmonton) a Marián Gáborík (Ottawa) - začnú ročník rovnako ako vlani na listine zranených hráčov.Zo siedmich zdravých Slovákov, ktorí boli k 2. októbru na súpiskách profiligových klubov, však pravdepodobne nezasiahnu do úvodných zápasov všetci. Jaroslav Halák má v Bostone za úlohu kryť chrbát brankárskej jednotke Tuukkovi Raskovi a väčšinu duelov by mal sledovať zo striedačky. Rovnako nie je isté, či sa v počiatočnej zostave ocitne Marko Daňo, ktorý má vo Winnipegu pozíciu dvanásteho až trinásteho útočníka. Christián Jaroš sa bude snažiť definitívne naplno preraziť do zostavy Ottawy, ktorá si ponechala v kádri zatiaľ ôsmich obrancov. Podobne je na tom Martin Marinčin v Toronte, v hierarchii Maple Leafs je aktuálne na poste siedmeho či ôsmeho beka.Istú pozíciu v tímoch majú zo Slovákov iba obranca Zdeno Chára (Boston) a útočníci Tomáš Tatar (Montreal) a Richard Pánik (Arizona). Štyridsaťjedenročný Chára začne už svoju 21. sezónu v NHL, z toho jedenástu v drese Bostonu, kde od svojho príchodu v roku 2006 zastáva post kapitána. Bruins majú opäť vysoké ambície a túžia zabojovať o titul. Chára už doviedol "medveďov" k Stanleyho poháru v roku 2011. Bývalému hráčovi NY Islanders či Ottawy chýba už iba päť presných zásahov k dosiahnutiu 200-gólovej méty v NHL.Tatar sa po dlhoročnom pôsobení v Detroite a krátkom pobyte v Las Vegas presťahoval v lete do hokejom zblázneného Montrealu. Od 27-ročného krídelníka, ktorý prišiel ku Canadiens v rámci výmeny za Maxa Paciorettyho, sa očakávajú na novom pôsobisku hlavne góly.povedal tréner "Habs" Claude Julien na adresu Tatara, ktorý si v príprave dobre rozumel s centrom Phillipom Danaultom. Tatarov vrstovník Richard Pánik sa bude snažiť v Arizone nadviazať na záver minulého ročníka, keď naplno predviedol svoje umenie v prvom útoku Coyotes po boku Dereka Stepana a Claytona Kellera.O významnú časť nadchádzajúcej sezóny prídu dvaja skúsení slovenskí hokejisti. Smolu mal počas prípravy obranca Andrej Sekera, na tréningu si nešťastne roztrhol Achillovu šľachu a musel sa podrobiť operácii. Rekonvalescencia potrvá ešte niekoľko mesiacov, podľa Edmontonu Journal bude 32-ročný bek chýbať Oilers minimálne do februára. Úvod ročníka s určitosťou vynechá aj Marián Gáborík. Útočník Ottawy absolvoval ešte v apríli operáciu posunutej medzistavcovej platničky, problémy s chrbtom však pretrvávajú, riešil ich aj so špecialistom v Los Angeles. Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mohol 36-ročný krídelník vrátiť do súťažného diania.Ďalší Slováci budú musieť o svoje pozície v tímoch tuho bojovať. Halák, ktorý prišiel v lete k Bruins ako voľný hráč, verí, že kvalitnými výkonmi v bránke Bostonu môže Raskovi ukrojiť čosi z jeho zápasovej porcie.vyslovil sa pre Boston Herald 33-ročný brankár.V priebehu ročníka by mohli dostať pozvánku do prvého tímu aj ďalší Slováci. Na farme Bostonu v Providence bude čakať na svoju šancu Peter Cehlárik. Hoci žiaril v kempe, po konci prípravy ho poslali Bruins do AHL.povedal generálny manažér Bostonu Don Sweeney na adresu Cehlárika, ktorý počas uplynulých dvoch sezón odohral za Boston 17 stretnutí s bilanciou gól a tri asistencie. Nešťastne sa skončil kemp Bostonu pre jeho krajana Martina Bakoša, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela, po doliečení ho zrejme pošlú rozohrať sa na farmu.Skvelý kemp mal i obranca Michal Čajkovský, ktorý si dobrými výkonmi vyslúžil kontrakt od Caroliny. Sezónu začne v AHL, ale mal by byť prvý z obrancov, ktorého povolajú do prvého tímu v prípade zranenia niektorého z bekov. Podobne je na tom Erik Černák v Tampe Bay. V rebríčku brankárov Los Angeles je momentálne až na treťom mieste Peter Budaj, na farme v Ontariu bude čakať, ako sa v prvom tíme Kings bude dariť mladej dvojke Jackovi Campbellovi. Zo Slovákov, ktorí už v NHL čosi odohrali, nemá zmluvu útočník Tomáš Jurčo, aktuálne sa zotavuje po operácii platničky.Len ťažko sa dá predpovedať, koľko slovenských hokejistov počas nadchádzajúcej sezóny zasiahne do profiligových bojov. V uplynulých dvoch ročníkoch ich bolo zhodne trinásť, v nadchádzajúcom ich zrejme nebude viac.