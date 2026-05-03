Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
03. mája 2026
Obrovský úspech kandidáta na trénera slovenskej futbalovej reprezentácie! Gašparík doviedol tím k zisku pohára – VIDEO
Zaujímavosťou je, že sa Gašparík dostal už do piateho pohárového finále v rade. Poľský futbalový klub Górnik Zabrze vyhral Poľský pohár po 54 rokoch. Tím pod vedením slovenského trénera Michala ...
3.5.2026 (SITA.sk) - Zaujímavosťou je, že sa Gašparík dostal už do piateho pohárového finále v rade.
Poľský futbalový klub Górnik Zabrze vyhral Poľský pohár po 54 rokoch. Tím pod vedením slovenského trénera Michala Gašparíka zdolal Raków Čenstochová 2:0.
Presadili sa Roberto Massimo v prvom polčase a Maxim Chlan v druhom dejstve. Záverečné minúty patrili súperovi, no ten nedokázal skórovať.
Górnik Zabrze získal Poľský pohár siedmy raz v histórii klubu. Išlo o prvú trofej pre bývalého kouča Spartaku Trnava na lavičke poľského celku.
Zaujímavosťou je, že sa Gašparík dostal už do piateho pohárového finále v rade. V predošlých štyroch rokoch to bolo u "andelov", z toho to premenil na tri víťazstvá. V Zabrze pôsobí spoločne so slovenskými asistentmi Tomášom Prisztácsom a Mariánom Hodulíkom.
"Je to pre týchto ľudí, to som povedal aj pred zápasom. Tak dlho čakali, ale chalani na ihrisku takticky nespravili chybu, všetko splnili tak, ako sme si naplánovali," uviedol v rozhovore pre TVP Sport Gašparík.
"Veľmi sa teším, že sme vyhrali, že to nie je len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďakujem Górniku za to, že mi dal šancu v Poľsku. Nie je jednoduché dostať sa zo Slovenska ako tréner do zahraničia, som šťastný," dodal 44-ročný kormidelník.
V tíme pôsobí od roku 2021 aj bývalý nemecký reprezentant Lukas Podolski. Do stretnutia sa dostal v 90. minúte a ako prvý zdvihol trofej nad hlavu počas víťazných osláv.
Zdroj: SITA.sk - Obrovský úspech kandidáta na trénera slovenskej futbalovej reprezentácie! Gašparík doviedol tím k zisku pohára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
