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18. júna 2026

Rusko odovzdalo Ukrajine telesné pozostatky 522 padlých vojakov


Tagy: padlí vojaci repatriácia tiel Ruská vakcína Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine

Výmena pozostatkov patrí k málu oblastí spolupráce medzi znepriatelenými krajinami počas viac než štyroch rokov vojny.



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ukrainian_pows_dying_in_prison_91369 676x451 18.6.2026 (SITA.sk) - Výmena pozostatkov patrí k málu oblastí spolupráce medzi znepriatelenými krajinami počas viac než štyroch rokov vojny.

Rusko odovzdalo Ukrajine pozostatky 522 osôb, ktoré podľa Moskvy patria ukrajinským vojakom padlým vo vojne. Oznámili to vo štvrtok ukrajinskí aj ruskí predstavitelia.


Ukrajinské koordinačné centrum pre otázky vojnových zajatcov uviedlo, že v rámci repatriačnej operácie boli na Ukrajinu prevezené telá 522 zosnulých. „Podľa ruskej strany telá patria občanom Ukrajiny, najmä príslušníkom ozbrojených síl,“ uviedlo centrum.



Padlí na oboch stranách


Ruský poslanec Šamsail Saralijev potvrdil, že Moskva výmenou získala pozostatky 33 ruských vojakov. Ukrajinská strana neinformovala, či Rusku odovzdala telá svojich padlých vojakov.


Fotografie zverejnené ukrajinskými úradmi zachytávajú pracovníkov v ochranných odevoch pri vykladaní bielych nákladných vozidiel, ktoré prevážali pozostatky.



Rokovania bez pokroku


K výmene došlo v čase, keď obe krajiny pokračujú vo vzájomných útokoch bezpilotnými lietadlami vrátane náletov na hlavné mestá.


Rokovania o ukončení vojny, ktorá sa začala ruskou inváziou vo februári 2022, zostávajú naďalej bez výraznejšieho pokroku.


Výmena vojnových zajatcov a pozostatkov padlých patrí medzi zriedkavé oblasti spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom počas pokračujúceho konfliktu.




Zdroj: SITA.sk - Rusko odovzdalo Ukrajine telesné pozostatky 522 padlých vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: padlí vojaci repatriácia tiel Ruská vakcína Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine
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