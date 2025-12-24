|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adam a Eva
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. decembra 2025
Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi
Tagy: Americký prezident
Nová séria dokumentov týkajúcich sa vyšetrovania Jeffreyho Epsteina, zverejnená v utorok, obsahuje množstvo odkazov na prezidenta Donalda ...
Zdieľať
24.12.2025 (SITA.sk) - Nová séria dokumentov týkajúcich sa vyšetrovania Jeffreyho Epsteina, zverejnená v utorok, obsahuje množstvo odkazov na prezidenta Donalda Trumpa, vrátane záznamov o jeho letoch na súkromnom lietadle vtedajšieho priateľa. Ministerstvo spravodlivosti USA však niektoré tvrdenia označilo za „nepravdivé a senzáciechtivé“.
Epstein, bohatý americký finančník, zomrel v roku 2019 vo väzení, kde čakal na súd za obvinenia zo sexuálneho obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania.
Prvá časť dokumentov, zverejnená minulý piatok, bola silne cenzurovaná a vyvolala kritiku, že ministerstvo zámerne vynecháva zmienky o Trumpovi. Nové dokumenty však zdôrazňujú jeho blízke väzby na Epsteina, ktorý už bol v čase vyšetrovania odsúdeným sexuálnym delikventom.
Ministerstvo spravodlivosti vydalo vyhlásenie na obranu 79-ročného republikána, ktorý nie je obvinený zo žiadneho protiprávneho konania. Súčasný americký prezident dlhodobo bojoval proti zverejneniu týchto dokumentov, no vnútorný odpor v jeho strane ho prinútil podpísať zákon o ich odtajnení.
Dokumenty obsahujú napríklad poznámku z januára 2020 od federálnych prokurátorov z New Yorku, ktorí vyšetrovali Epsteinovu spolupracovníčku Ghislaine Maxwellovú, kde sa uvádza, že Trump absolvoval osem letov na súkromnom lietadle Epsteina v rokoch 1993 až 1996. Jeden z letov mal len troch pasažierov: Epsteina, Trumpa a neznámu 20-ročnú ženu.
Ministerstvo spravodlivosti však rýchlo spochybnilo jednu zmienku o Trumpovi. Ručne písaný list zverejnený v utorkovej sérii údajne napísal Epstein počas pobytu vo väzení Larrymu Nassarovi, bývalému americkému lekárovi, ktorý bol uväznený za rozsiahle zneužívanie športovkýň.
Epstein sa v údajnom liste Nassarovi sťažuje, že oni sú uväznení, zatiaľ čo „prezident zdieľa našu lásku k mladým, zrelým dievčatám. Keď okolo prechádzala mladá kráska, miloval 'chytať a chytať'“.
Kritici Trumpa tvrdia, že vláda spomaľuje zverejňovanie kompromitujúcich materiálov. V dokumentoch sa spomína aj desať neidentifikovaných „spolupáchateľov“ Epsteina, čo vyvolalo výzvy na ďalšie vyšetrovanie zo strany demokratického senátora Chucka Schumera. Maxwellová zostáva jedinou osobou odsúdenou v súvislosti s Epsteinovými zločinmi.
Zdroj: SITA.sk - Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Silno cenzurovaná prvá časť dokumentov
Epstein, bohatý americký finančník, zomrel v roku 2019 vo väzení, kde čakal na súd za obvinenia zo sexuálneho obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania.
Prvá časť dokumentov, zverejnená minulý piatok, bola silne cenzurovaná a vyvolala kritiku, že ministerstvo zámerne vynecháva zmienky o Trumpovi. Nové dokumenty však zdôrazňujú jeho blízke väzby na Epsteina, ktorý už bol v čase vyšetrovania odsúdeným sexuálnym delikventom.
Ministerstvo spravodlivosti vydalo vyhlásenie na obranu 79-ročného republikána, ktorý nie je obvinený zo žiadneho protiprávneho konania. Súčasný americký prezident dlhodobo bojoval proti zverejneniu týchto dokumentov, no vnútorný odpor v jeho strane ho prinútil podpísať zákon o ich odtajnení.
Lety Trumpa na súkromnom lietadle Epsteina
Dokumenty obsahujú napríklad poznámku z januára 2020 od federálnych prokurátorov z New Yorku, ktorí vyšetrovali Epsteinovu spolupracovníčku Ghislaine Maxwellovú, kde sa uvádza, že Trump absolvoval osem letov na súkromnom lietadle Epsteina v rokoch 1993 až 1996. Jeden z letov mal len troch pasažierov: Epsteina, Trumpa a neznámu 20-ročnú ženu.
Ministerstvo spravodlivosti však rýchlo spochybnilo jednu zmienku o Trumpovi. Ručne písaný list zverejnený v utorkovej sérii údajne napísal Epstein počas pobytu vo väzení Larrymu Nassarovi, bývalému americkému lekárovi, ktorý bol uväznený za rozsiahle zneužívanie športovkýň.
Epstein sa v údajnom liste Nassarovi sťažuje, že oni sú uväznení, zatiaľ čo „prezident zdieľa našu lásku k mladým, zrelým dievčatám. Keď okolo prechádzala mladá kráska, miloval 'chytať a chytať'“.
Kritici Trumpa tvrdia, že vláda spomaľuje zverejňovanie kompromitujúcich materiálov. V dokumentoch sa spomína aj desať neidentifikovaných „spolupáchateľov“ Epsteina, čo vyvolalo výzvy na ďalšie vyšetrovanie zo strany demokratického senátora Chucka Schumera. Maxwellová zostáva jedinou osobou odsúdenou v súvislosti s Epsteinovými zločinmi.
Zdroj: SITA.sk - Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO
Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ruský útok môže spôsobiť kolaps krytu v Černobyle. Boh nás ochraňuj, ak v blízkosti dopadne Iskander, hovorí Tarakanov
Ruský útok môže spôsobiť kolaps krytu v Černobyle. Boh nás ochraňuj, ak v blízkosti dopadne Iskander, hovorí Tarakanov