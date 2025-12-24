|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adam a Eva
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. decembra 2025
Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO
Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (
Zdieľať
24.12.2025 (SITA.sk) - Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa na Štedrý deň vybral za príslušníkmi Vzdušných síl SR v Mierove.
Minister sa poďakoval za to, že slovenské vzdušné sily strážia a monitorujú vzdušný priestor aj počas vianočných sviatkov. „Aj napriek tomu, že sú Vianoce, chrániť naše nebo je nevyhnutné. Preto som sa chcel poďakovať za túto službu," povedal minister a poprial pokojnú službu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ako aj iných ozbrojených zborov, či už sú to policajti či príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Spomenul tiež službu hasičov, záchranárov a všetkých tých, ktorí majú službu počas Vianoc a starajú sa o to, aby chod Slovenska ani na chvíľu nezastal.
Zdroj: SITA.sk - Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister sa poďakoval za to, že slovenské vzdušné sily strážia a monitorujú vzdušný priestor aj počas vianočných sviatkov. „Aj napriek tomu, že sú Vianoce, chrániť naše nebo je nevyhnutné. Preto som sa chcel poďakovať za túto službu," povedal minister a poprial pokojnú službu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ako aj iných ozbrojených zborov, či už sú to policajti či príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Spomenul tiež službu hasičov, záchranárov a všetkých tých, ktorí majú službu počas Vianoc a starajú sa o to, aby chod Slovenska ani na chvíľu nezastal.
Zdroj: SITA.sk - Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO
Zelenskyj zverejnil nový 20-bodový plán na ukončenie vojny. Piaty bod spomína aj o Článok 5 NATO
<< predchádzajúci článok
Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi
Nové dokumenty o Epsteinovi obsahujú viaceré zmienky o Trumpovi