24. decembra 2025

Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO


Tagy: Minister obrany SR Slovenský vzdušný priestor vzdušný priestor

Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (



podpredseda vlady a minister obrany robert kalinak sa na stedry den vybral za prislusnikmi vzdusnych sil sr v mierove 676x403 24.12.2025 (SITA.sk) - Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa na Štedrý deň vybral za príslušníkmi Vzdušných síl SR v Mierove.


Minister sa poďakoval za to, že slovenské vzdušné sily strážia a monitorujú vzdušný priestor aj počas vianočných sviatkov. „Aj napriek tomu, že sú Vianoce, chrániť naše nebo je nevyhnutné. Preto som sa chcel poďakovať za túto službu," povedal minister a poprial pokojnú službu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ako aj iných ozbrojených zborov, či už sú to policajti či príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Spomenul tiež službu hasičov, záchranárov a všetkých tých, ktorí majú službu počas Vianoc a starajú sa o to, aby chod Slovenska ani na chvíľu nezastal.

Zdroj: SITA.sk - Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

