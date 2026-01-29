|
|
Štvrtok 29.1.2026
|
Meniny má Gašpar
|
29. januára 2026
Nové povinnosti pre poskytovateľov služieb kryptoaktív a ich používateľov
Poskytovatelia služieb kryptoaktív (napr. kryptoburzy) sú od 1. januára 2026 povinní evidovať a uchovávať údaje o používateľoch kryptoaktív, ako aj o realizovaných transakciách a prevodoch.
Cieľom legislatívnej zmeny je zvýšenie transparentnosti, efektívnejšie zdaňovanie príjmov z kryptoaktív a posilnenie boja proti daňovým únikom.
Od 1. januára 2026 nadobudla účinnosť novela zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou Slovenská republika implementuje európsku smernicu DAC8 a globálny štandard CARF (OECD). Táto novela zásadne mení pravidlá fungovania trhu s kryptoaktívami a zavádza povinnú automatickú výmenu informácií o kryptoaktívach.
Poskytovatelia služieb kryptoaktív sú od 1. januára 2026 povinní evidovať údaje o používateľoch kryptoaktív, ako aj o realizovaných transakciách a prevodoch. Prvé oznamovanie údajov finančnej správe bude povinné do 31. mája 2027 za oznamovacie obdobie roku 2026 (t.j. od 1.1.2026 do 31.12.2026). Poskytovatelia služieb kryptoaktív si súčasne musia upraviť svoje interné systémy výkazníctva a procesy tak, aby zabezpečili správny zber, spracovanie a formátovanie údajov v súlade so zákonom.
Novela zákona spolu s novelizovanou vyhláškou č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami, zavádza sprísnené požiadavky na preverovanie používateľov kryptoaktív. Poskytovatelia sú povinní identifikovať svojich klientov, overovať ich totožnosť a daňovú rezidenciu a zhromažďovať detailné údaje o transakciách s kryptoaktívami.
Tieto požiadavky sa týkajú nielen nových, ale aj existujúcich klientov. V prípade, že používateľ kryptoaktív neposkytne požadované údaje ani po opakovanej výzve, poskytovateľ služieb kryptoaktív je povinný zabrániť jeho možnosti vykonávať oznamované transakcie.
Koniec anonymity kryptoaktív
Z legislatívnej zmeny vyplýva, že používatelia kryptoaktív od roku 2026 strácajú možnosť anonymity. Relevantné údaje budú automaticky vymieňané medzi daňovými orgánmi členských štátov EÚ a ďalších zmluvných krajín, čo umožní presnejšie sledovanie príjmov z predaja a výmeny kryptoaktív.
Podrobné informácie sú k dispozícii na webovej stránke finančnej správy v časti „AVI - PFS“.
