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24. septembra 2026
Nové pravidlá EÚ pre obaly narazili na problémy. Komisia žiada do mesiaca nápravu pre malé firmy
O dôsledkoch nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) rokovoval minulý týždeň Európsky parlament. Jedným z hlavných problémov je povinnosť podnikov pri cezhraničnom predaji zabezpečiť si v jednotlivých ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - O dôsledkoch nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) rokovoval minulý týždeň Európsky parlament. Jedným z hlavných problémov je povinnosť podnikov pri cezhraničnom predaji zabezpečiť si v jednotlivých členských štátoch splnomocneného zástupcu a plniť registračné a ďalšie administratívne povinnosti.
Nové európske pravidlá pre obaly a odpad z obalov začali krátko po nadobudnutí účinnosti vyvolávať problémy malým firmám pri cezhraničnom predaji. Európska komisia už otvorene pripúšťa, že niektoré povinnosti vytvárajú neprimerané náklady a môžu podnikateľov nútiť, aby prestali predávať zákazníkom v iných členských štátoch. Zmenu podporujú europoslanci naprieč viacerými politickými frakciami a problémom sa zaoberá aj Rada EÚ.
O dôsledkoch nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) rokovoval minulý týždeň Európsky parlament. Jedným z hlavných problémov je povinnosť podnikov pri cezhraničnom predaji zabezpečiť si v jednotlivých členských štátoch splnomocneného zástupcu a plniť registračné a ďalšie administratívne povinnosti.
Pre veľké spoločnosti nemusia byť takéto náklady zásadným problémom, pri malých internetových obchodoch však môžu prevýšiť hodnotu predaja v konkrétnej krajine.
Eurokomisárka pre životné prostredie Jessika Roswallová počas rozpravy priznala, že Komisia dostala množstvo podnetov priamo od podnikateľov. „Nemôžeme od malých spoločností, ktoré predávajú malé množstvá do viacerých členských štátov, žiadať, aby si na každom národnom trhu zriaďovali splnomocnených zástupcov. O tomto probléme so mnou hovorili stovky podnikov. Niektoré z nich to núti prestať predávať v rámci EÚ a to je pre mňa absolútne neprijateľné,“ uviedla.
Podľa Roswallovej nemôže nariadenie, ktorého cieľom je okrem ochrany životného prostredia aj posilnenie jednotného trhu, vytvárať nové bariéry pre podnikanie v rámci Únie. Komisia preto už navrhla pozastavenie problematických povinností a žiada urýchlené prijatie zmien.
O probléme hovorila aj Rada EÚ. Jej úradujúci predseda Thomas Byrne pripustil, že povinnosť mať splnomocneného zástupcu až v 27 členských štátoch môže byť pre najmenších výrobcov neprimerane nákladná.
„Je preto namieste diskutovať o tom, či by sa táto povinnosť mala upraviť. Existujú rôzne možnosti, ako k tejto otázke pristúpiť. Napríklad stanovením prahových hodnôt pre výnimku z povinnosti vymenovať splnomocneného zástupcu na základe národných registrov alebo vytvorením jedného celoúnijného registra výrobcov,“ povedal Byrne.
Zjednotenie systému požadujú aj viacerí europoslanci. Oliver Schenk z Európskej ľudovej strany upozornil, že sa naňho počas leta obracali malé firmy, ktoré chceli naďalej predávať do ďalších krajín EÚ, no narazili na registračné povinnosti, náklady a rozdielne národné postupy. Niektoré podľa neho cezhraničný predaj zastavili alebo presunuli predaj na veľké internetové platformy. „Ak malé podniky pre európsky predpis prestanú predávať do iných členských štátov, problémom nie je podnik, ale predpis,“ vyhlásil Schenk.
Dočasné pozastavenie povinností podľa neho nestačí. Žiada jednoduché a trvalé riešenie, úľavu pri povinnosti ustanoviť splnomocneného zástupcu a čo najjednotnejší európsky registračný systém.
Kritika sa netýka iba samotných nákladov, ale aj právnej neistoty pri zavádzaní nových pravidiel. Taliansky europoslanec Paolo Inselvini z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov upozornil, že od firiem sa vyžadujú investície bez toho, aby mali vo všetkých oblastiach dostatočne jasné podmienky.
„Nariadenie platí už mesiac, ale od podnikov žiadame, aby investovali dnes, a pravidlá nastavíme až zajtra. Je to absurdné a účet za to, žiaľ, platia tí, ktorí pracujú, vyrábajú a vytvárajú pracovné miesta,“ povedal.
Podľa neho nemožno od podnikov očakávať plánovanie investícií, pokiaľ nemajú istotu, aké pravidlá budú platiť. „Transformácia sa uskutočňuje s nimi, nie proti nim. A predovšetkým, obehové hospodárstvo sa robí recyklovaním obalov, nie zabalením podnikov do byrokracie,“ dodal.
Výhrady pritom v europarlamente nezaznievali iba od kritikov environmentálnej legislatívy. Viacerí poslanci zdôrazňovali, že ciele PPWR týkajúce sa znižovania množstva odpadu, recyklácie a opätovného používania obalov treba zachovať, no pravidlá musia byť pre menšie podniky prakticky zvládnuteľné.
Europoslankyňa Ingeborg Ter Laak z Európskej ľudovej strany uviedla, že poslanci od leta dostali stovky e-mailov najmä od malých firiem. Tie podľa nej nespochybňujú potrebu udržateľnejšieho podnikania, upozorňujú však, že súčasné nastavenie pravidiel pre ne v praxi nefunguje.
Rozprava ukázala pomerne širokú zhodu na potrebe znížiť administratívnu záťaž najmenších podnikov. Roswallová v závere vystúpenia dokonca poznamenala, že ešte nezažila diskusiu, v ktorej by existovala taká zhoda na potrebe uľahčiť situáciu malým firmám.
Komisia pritom nechce čakať na dlhodobú revíziu celého systému. „Nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov platí už teraz, preto potrebujeme riešenie už teraz,“ povedala eurokomisárka.
Riešením má byť rýchle prijatie pripravovaných zjednodušení a neskôr aj širšie zmeny v rámci pripravovaného Aktu o obehovom hospodárstve. Cieľom má byť väčšia harmonizácia, digitalizácia a jednoduchšie fungovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov naprieč EÚ.
„Vyriešme to. Do jedného mesiaca. To je moja výzva,“ uzavrela Roswallová.
Zároveň však Komisia odmieta ustúpiť od základných cieľov PPWR. Podľa Roswallovej má pre podniky, najmä tie malé, v konečnom dôsledku väčší zmysel jeden harmonizovaný európsky systém než 27 rozdielnych pravidiel. Spor sa tak už nesústredí iba na to, či pravidlá pre obaly zjednodušiť, ale najmä na to, ako rýchlo dokáže EÚ odstrániť administratívne bariéry bez oslabenia environmentálnych cieľov nariadenia.
Zdroj: SITA.sk - Nové pravidlá EÚ pre obaly narazili na problémy. Komisia žiada do mesiaca nápravu pre malé firmy © SITA Všetky práva vyhradené.
Nové európske pravidlá pre obaly a odpad z obalov začali krátko po nadobudnutí účinnosti vyvolávať problémy malým firmám pri cezhraničnom predaji. Európska komisia už otvorene pripúšťa, že niektoré povinnosti vytvárajú neprimerané náklady a môžu podnikateľov nútiť, aby prestali predávať zákazníkom v iných členských štátoch. Zmenu podporujú europoslanci naprieč viacerými politickými frakciami a problémom sa zaoberá aj Rada EÚ.
O dôsledkoch nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) rokovoval minulý týždeň Európsky parlament. Jedným z hlavných problémov je povinnosť podnikov pri cezhraničnom predaji zabezpečiť si v jednotlivých členských štátoch splnomocneného zástupcu a plniť registračné a ďalšie administratívne povinnosti.
Pre veľké spoločnosti nemusia byť takéto náklady zásadným problémom, pri malých internetových obchodoch však môžu prevýšiť hodnotu predaja v konkrétnej krajine.
Eurokomisárka pre životné prostredie Jessika Roswallová počas rozpravy priznala, že Komisia dostala množstvo podnetov priamo od podnikateľov. „Nemôžeme od malých spoločností, ktoré predávajú malé množstvá do viacerých členských štátov, žiadať, aby si na každom národnom trhu zriaďovali splnomocnených zástupcov. O tomto probléme so mnou hovorili stovky podnikov. Niektoré z nich to núti prestať predávať v rámci EÚ a to je pre mňa absolútne neprijateľné,“ uviedla.
Podľa Roswallovej nemôže nariadenie, ktorého cieľom je okrem ochrany životného prostredia aj posilnenie jednotného trhu, vytvárať nové bariéry pre podnikanie v rámci Únie. Komisia preto už navrhla pozastavenie problematických povinností a žiada urýchlené prijatie zmien.
Jeden európsky systém namiesto národných pravidiel
O probléme hovorila aj Rada EÚ. Jej úradujúci predseda Thomas Byrne pripustil, že povinnosť mať splnomocneného zástupcu až v 27 členských štátoch môže byť pre najmenších výrobcov neprimerane nákladná.
„Je preto namieste diskutovať o tom, či by sa táto povinnosť mala upraviť. Existujú rôzne možnosti, ako k tejto otázke pristúpiť. Napríklad stanovením prahových hodnôt pre výnimku z povinnosti vymenovať splnomocneného zástupcu na základe národných registrov alebo vytvorením jedného celoúnijného registra výrobcov,“ povedal Byrne.
Zjednotenie systému požadujú aj viacerí europoslanci. Oliver Schenk z Európskej ľudovej strany upozornil, že sa naňho počas leta obracali malé firmy, ktoré chceli naďalej predávať do ďalších krajín EÚ, no narazili na registračné povinnosti, náklady a rozdielne národné postupy. Niektoré podľa neho cezhraničný predaj zastavili alebo presunuli predaj na veľké internetové platformy. „Ak malé podniky pre európsky predpis prestanú predávať do iných členských štátov, problémom nie je podnik, ale predpis,“ vyhlásil Schenk.
Dočasné pozastavenie povinností podľa neho nestačí. Žiada jednoduché a trvalé riešenie, úľavu pri povinnosti ustanoviť splnomocneného zástupcu a čo najjednotnejší európsky registračný systém.
Firmy žiadajú istotu, ako majú pravidlá plniť
Kritika sa netýka iba samotných nákladov, ale aj právnej neistoty pri zavádzaní nových pravidiel. Taliansky europoslanec Paolo Inselvini z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov upozornil, že od firiem sa vyžadujú investície bez toho, aby mali vo všetkých oblastiach dostatočne jasné podmienky.
„Nariadenie platí už mesiac, ale od podnikov žiadame, aby investovali dnes, a pravidlá nastavíme až zajtra. Je to absurdné a účet za to, žiaľ, platia tí, ktorí pracujú, vyrábajú a vytvárajú pracovné miesta,“ povedal.
Podľa neho nemožno od podnikov očakávať plánovanie investícií, pokiaľ nemajú istotu, aké pravidlá budú platiť. „Transformácia sa uskutočňuje s nimi, nie proti nim. A predovšetkým, obehové hospodárstvo sa robí recyklovaním obalov, nie zabalením podnikov do byrokracie,“ dodal.
Výhrady pritom v europarlamente nezaznievali iba od kritikov environmentálnej legislatívy. Viacerí poslanci zdôrazňovali, že ciele PPWR týkajúce sa znižovania množstva odpadu, recyklácie a opätovného používania obalov treba zachovať, no pravidlá musia byť pre menšie podniky prakticky zvládnuteľné.
Europoslankyňa Ingeborg Ter Laak z Európskej ľudovej strany uviedla, že poslanci od leta dostali stovky e-mailov najmä od malých firiem. Tie podľa nej nespochybňujú potrebu udržateľnejšieho podnikania, upozorňujú však, že súčasné nastavenie pravidiel pre ne v praxi nefunguje.
Komisia: Vyriešme to do mesiaca
Rozprava ukázala pomerne širokú zhodu na potrebe znížiť administratívnu záťaž najmenších podnikov. Roswallová v závere vystúpenia dokonca poznamenala, že ešte nezažila diskusiu, v ktorej by existovala taká zhoda na potrebe uľahčiť situáciu malým firmám.
Komisia pritom nechce čakať na dlhodobú revíziu celého systému. „Nariadenie o obaloch a odpadoch z obalov platí už teraz, preto potrebujeme riešenie už teraz,“ povedala eurokomisárka.
Riešením má byť rýchle prijatie pripravovaných zjednodušení a neskôr aj širšie zmeny v rámci pripravovaného Aktu o obehovom hospodárstve. Cieľom má byť väčšia harmonizácia, digitalizácia a jednoduchšie fungovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov naprieč EÚ.
„Vyriešme to. Do jedného mesiaca. To je moja výzva,“ uzavrela Roswallová.
Zároveň však Komisia odmieta ustúpiť od základných cieľov PPWR. Podľa Roswallovej má pre podniky, najmä tie malé, v konečnom dôsledku väčší zmysel jeden harmonizovaný európsky systém než 27 rozdielnych pravidiel. Spor sa tak už nesústredí iba na to, či pravidlá pre obaly zjednodušiť, ale najmä na to, ako rýchlo dokáže EÚ odstrániť administratívne bariéry bez oslabenia environmentálnych cieľov nariadenia.
Zdroj: SITA.sk - Nové pravidlá EÚ pre obaly narazili na problémy. Komisia žiada do mesiaca nápravu pre malé firmy © SITA Všetky práva vyhradené.
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