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24. septembra 2026
Pellegrini vyzval na pôde Bezpečnostnej rady OSN na okamžité zastavenie útokov na ukrajinských civilistov – FOTO
Tagy: Balistické rakety Charta OSN Drony Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) francúzsky minister zahraničných vecí Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister zahraničných vecí Valné zhromaždenie OSN Valné zhromaždenie OSN v New Yorku
Nadchádzajúca zima bude podľa jeho slov pre Ukrajinu kľúčová, deeskalácia však stále nie je na dohľad. Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo musia okamžite prestať a diplomacia je jediným ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Nadchádzajúca zima bude podľa jeho slov pre Ukrajinu kľúčová, deeskalácia však stále nie je na dohľad.
Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo musia okamžite prestať a diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom, ako vyriešiť vojnu na Ukrajine, uviedol v prejave na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN prezident SR Peter Pellegrini.
„Dnes vám ponúkam dve jednoduché posolstvá, obe rovnako naliehavé. Po prvé, zámerné útoky na civilné obyvateľstvo musia okamžite prestať. Po druhé, diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom, ako vyriešiť túto krízu, zabrániť ďalšej eskalácii a vytvoriť podmienky pre trvalé politické urovnanie,“ povedal Pellegrini. Podľa prezidenta väčšina útokov už nemá nič spoločné s vojenskými cieľmi a prináša ďalšie utrpenie a skazu.
„Balistické rakety a drony deň čo deň zasahujú domovy a civilnú infraštruktúru v obytných oblastiach Ukrajiny. Čo z nich robí terče? Nič. Jediným cieľom je šíriť teror a paralyzovať,“ zdôraznil. To je podľa neho najjasnejšie vidieť pri útokoch na kritickú infraštruktúru.
„Údery na energetické zariadenia opakovane spôsobovali výpadky v dodávkach elektriny. Mrazivé počasie tak najmä v zime premieňajú na zbraň proti civilistom. To je úplne neprijateľné,“ vyhlásil Pellegrini. Nadchádzajúca zima bude podľa jeho slov pre Ukrajinu kľúčová, deeskalácia však stále nie je na dohľad.
„Slovensko dôrazne podporuje prímerie, aby boli nevinní civilisti chránení pred krutými zimnými podmienkami. Preto vítame najnovšie sprostredkovateľské rozhovory pod vedením Spojených štátov. Zaslúžia si podporu partnerov v Európe, aby pomohli priviesť Ukrajinu a Rusko k rokovaciemu stolu,“ dodal.
Slovensko podľa prezidenta od začiatku plnoformátovej invázie podporovalo ukrajinský ľud „tak, ako by to urobil každý zodpovedný sused“. Zároveň pripomenul záväzok Slovenska k základným pravidlám medzinárodného poriadku, podľa ktorých má každá krajina právo sama si vládnuť, hranice sa nemajú meniť silou a žiadny národ nestojí nad zákonom. Pellegrini zdôraznil, že táto vojna nemá vojenské riešenie a naša krajina vždy podporovala každé vážne mierové úsilie.
„Slovensko je podľa neho pripravené opäť slúžiť v Bezpečnostnej rade OSN ako nestály člen a byť zodpovedným partnerom, ktorý ponúkne vyvážený prístup a prispeje k zmysluplnej ceste k mieru,“ uviedol prezident s tým, že aj čiastočné prímerie by mohlo neskôr viesť k širšej dohode.
Takýto krok by podľa Pellegriniho bol signálom, že existuje vážna vôľa zastaviť „nezmyselné zverstvá“ a dosiahnuť trvalý mier v súlade s Chartou OSN. Slovensko sa zároveň v New Yorku pripojilo k spoločnému vyhláseniu 51 štátov a Európskej únie pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN k Ukrajine. Na spoločnom verejnom oznámení sa v stredu zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
„Vojna na Ukrajine sa musí skončiť a je nevyhnutné podporovať všetky mierové iniciatívy, ktoré povedú k ukončeniu nezmyselného zabíjania a ničenia. Slovensko neustále apeluje na diplomatické riešenie, ktoré je jediným možným výsledkom s cieľom dosiahnuť komplexný, spravodlivý a trvalý mier v súlade s medzinárodným právom,“ vyhlásil Blanár.
Spoločné vyhlásenie vedené vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci Kajou Kallasovou, ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a francúzskym ministrom pre Európu a zahraničné veci Jean-Noëlom Barrotom zdôrazňuje záväzok signatárov k zásadám Charty OSN vrátane suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti štátov a práva na sebaobranu.
Signatári zároveň vyjadrili znepokojenie nad eskaláciou ruských útokov na civilistov a civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Vyzvali na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, ochranu civilného obyvateľstva a vyvodenie zodpovednosti.
Upozornili tiež na potrebu návratu deportovaných ukrajinských civilistov vrátane detí a vojnových zajatcov. Vyhlásenie sa venuje aj situácii v Čiernom mori a jej vplyvu na globálnu potravinovú bezpečnosť.
Signatári podporujú úsilie o dohodu, ktorá by zaručila slobodu plavby, a vyzvali na ochranu komerčnej námornej dopravy a kritickej infraštruktúry. Blanár je v New Yorku od 20. do 26. septembra.
Jeho pracovná cesta sa zameriava na presadzovanie priorít slovenskej diplomacie v OSN, získavanie podpory pre kandidatúru Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a posilňovanie partnerstiev v rámci EÚ, V4 a ďalších medzinárodných formátov.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzval na pôde Bezpečnostnej rady OSN na okamžité zastavenie útokov na ukrajinských civilistov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo musia okamžite prestať a diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom, ako vyriešiť vojnu na Ukrajine, uviedol v prejave na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN prezident SR Peter Pellegrini.
„Dnes vám ponúkam dve jednoduché posolstvá, obe rovnako naliehavé. Po prvé, zámerné útoky na civilné obyvateľstvo musia okamžite prestať. Po druhé, diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom, ako vyriešiť túto krízu, zabrániť ďalšej eskalácii a vytvoriť podmienky pre trvalé politické urovnanie,“ povedal Pellegrini. Podľa prezidenta väčšina útokov už nemá nič spoločné s vojenskými cieľmi a prináša ďalšie utrpenie a skazu.
Kľúčová zima pre Ukrajinu
„Balistické rakety a drony deň čo deň zasahujú domovy a civilnú infraštruktúru v obytných oblastiach Ukrajiny. Čo z nich robí terče? Nič. Jediným cieľom je šíriť teror a paralyzovať,“ zdôraznil. To je podľa neho najjasnejšie vidieť pri útokoch na kritickú infraštruktúru.
„Údery na energetické zariadenia opakovane spôsobovali výpadky v dodávkach elektriny. Mrazivé počasie tak najmä v zime premieňajú na zbraň proti civilistom. To je úplne neprijateľné,“ vyhlásil Pellegrini. Nadchádzajúca zima bude podľa jeho slov pre Ukrajinu kľúčová, deeskalácia však stále nie je na dohľad.
„Slovensko dôrazne podporuje prímerie, aby boli nevinní civilisti chránení pred krutými zimnými podmienkami. Preto vítame najnovšie sprostredkovateľské rozhovory pod vedením Spojených štátov. Zaslúžia si podporu partnerov v Európe, aby pomohli priviesť Ukrajinu a Rusko k rokovaciemu stolu,“ dodal.
Pravidlá medzinárodného poriadku
Slovensko podľa prezidenta od začiatku plnoformátovej invázie podporovalo ukrajinský ľud „tak, ako by to urobil každý zodpovedný sused“. Zároveň pripomenul záväzok Slovenska k základným pravidlám medzinárodného poriadku, podľa ktorých má každá krajina právo sama si vládnuť, hranice sa nemajú meniť silou a žiadny národ nestojí nad zákonom. Pellegrini zdôraznil, že táto vojna nemá vojenské riešenie a naša krajina vždy podporovala každé vážne mierové úsilie.
„Slovensko je podľa neho pripravené opäť slúžiť v Bezpečnostnej rade OSN ako nestály člen a byť zodpovedným partnerom, ktorý ponúkne vyvážený prístup a prispeje k zmysluplnej ceste k mieru,“ uviedol prezident s tým, že aj čiastočné prímerie by mohlo neskôr viesť k širšej dohode.
Mier v súlade s Chartou OSN
Takýto krok by podľa Pellegriniho bol signálom, že existuje vážna vôľa zastaviť „nezmyselné zverstvá“ a dosiahnuť trvalý mier v súlade s Chartou OSN. Slovensko sa zároveň v New Yorku pripojilo k spoločnému vyhláseniu 51 štátov a Európskej únie pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN k Ukrajine. Na spoločnom verejnom oznámení sa v stredu zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
„Vojna na Ukrajine sa musí skončiť a je nevyhnutné podporovať všetky mierové iniciatívy, ktoré povedú k ukončeniu nezmyselného zabíjania a ničenia. Slovensko neustále apeluje na diplomatické riešenie, ktoré je jediným možným výsledkom s cieľom dosiahnuť komplexný, spravodlivý a trvalý mier v súlade s medzinárodným právom,“ vyhlásil Blanár.
Eskalácia ruských útokov
Spoločné vyhlásenie vedené vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci Kajou Kallasovou, ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a francúzskym ministrom pre Európu a zahraničné veci Jean-Noëlom Barrotom zdôrazňuje záväzok signatárov k zásadám Charty OSN vrátane suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti štátov a práva na sebaobranu.
Signatári zároveň vyjadrili znepokojenie nad eskaláciou ruských útokov na civilistov a civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Vyzvali na dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, ochranu civilného obyvateľstva a vyvodenie zodpovednosti.
Pracovná cesta ministra Blanára
Upozornili tiež na potrebu návratu deportovaných ukrajinských civilistov vrátane detí a vojnových zajatcov. Vyhlásenie sa venuje aj situácii v Čiernom mori a jej vplyvu na globálnu potravinovú bezpečnosť.
Signatári podporujú úsilie o dohodu, ktorá by zaručila slobodu plavby, a vyzvali na ochranu komerčnej námornej dopravy a kritickej infraštruktúry. Blanár je v New Yorku od 20. do 26. septembra.
Jeho pracovná cesta sa zameriava na presadzovanie priorít slovenskej diplomacie v OSN, získavanie podpory pre kandidatúru Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a posilňovanie partnerstiev v rámci EÚ, V4 a ďalších medzinárodných formátov.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzval na pôde Bezpečnostnej rady OSN na okamžité zastavenie útokov na ukrajinských civilistov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Balistické rakety Charta OSN Drony Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) francúzsky minister zahraničných vecí Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister zahraničných vecí Valné zhromaždenie OSN Valné zhromaždenie OSN v New Yorku
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