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Nové sonografické vybavenie v Senici s podporou Nadácie COOP Jednota
Tagy: COOP Jednota PR
Nadácia COOP Jednota prispela k modernizácii prístrojového vybavenia Mestskej polikliniky Senica, a. s. Vďaka peňažnému daru vo výške 10 000 eur zakúpila poliklinika nový sonografický ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Nadácia COOP Jednota prispela k modernizácii prístrojového vybavenia Mestskej polikliniky Senica, a. s.
Vďaka peňažnému daru vo výške 10 000 eur zakúpila poliklinika nový sonografický prístroj, ktorý bude slúžiť pacientom v angiologickej ambulancii. Moderná technológia pomôže k včasnej a presnej diagnostike cievnych ochorení.
Ultrasonografické vyšetrenia predstavujú základný pilier starostlivosti v angiologickej ambulancii. Sú neinvazívne, bezbolestné a v súčasnosti fungujú ako hlavná diagnostická metóda pri vyšetrení ciev. Nové vybavenie umožní lekárom rýchlo odhaliť široké spektrum cievnych ochorení a nastaviť správnu liečbu.
„Nový sonografický prístroj sa bude využívať na presnejšie a rýchlejšie vyšetrenia pacientov v angiologickej ambulancii. Úroveň poskytovanej diagnostiky sa ním posúva na vyšší štandart. Veríme, že táto spoločná investícia prinesie úžitok pacientom a skvalitní prácu nášho zdravotníckeho personálu. Nadácii COOP Jednota patrí naša veľká vďaka za to, že aj v tejto neľahkej ekonomickej situácii venujú nielen svoj čas ale aj finančné prostriedky na modernizáciu zdravotníckych prístrojov,“ povedal Jozef Mikuš, predseda predstavenstva Mestskej polikliniky Senica, a.s.
Výber senickej polikliniky bol strategickým krokom zameraným na lokálnu komunitu. „Polikliniku v Senici sme vybrali hlavne pre dobrú dostupnosť podstatnej časti našich zamestnancov, zákazníkov, ako aj ostatných obyvateľov Záhoria. Rozhodli sme sa prispieť na sonografický prístroj pre angiologickú ambulanciu, keďže včasnú a presnú diagnostiku cievnych ochorení považujeme za veľmi dôležitú. Som rád, že aspoň čiastočne sme prostredníctvom Nadácie COOP Jednota mohli prispieť k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti,“ priblížil Ivan Bzdúšek, predseda COOP Jednoty Senica, s. d.
Dar pre senickú polikliniku je súčasťou dlhodobej stratégie nadácie, ktorá sa systematicky venuje rozvoju regiónov a modernizácii prístrojového vybavenia v zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku. „Nadácia COOP Jednota sa už 25 rokov snaží skvalitňovať liečebné procesy pre čo najširšie spektrum pacientov. Naším cieľom je pomáhať nemocniciam a poliklinikám naprieč regiónmi Slovenska k ich modernizácii. Veľmi nás teší, že tento príspevok pomôže zabezpečiť lepšie podmienky pre prácu zdravotníkov v Senici a prinesie kvalitnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť pre pacientov na Záhorí,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové sonografické vybavenie v Senici s podporou Nadácie COOP Jednota © SITA Všetky práva vyhradené.
Vďaka peňažnému daru vo výške 10 000 eur zakúpila poliklinika nový sonografický prístroj, ktorý bude slúžiť pacientom v angiologickej ambulancii. Moderná technológia pomôže k včasnej a presnej diagnostike cievnych ochorení.
Ultrasonografické vyšetrenia predstavujú základný pilier starostlivosti v angiologickej ambulancii. Sú neinvazívne, bezbolestné a v súčasnosti fungujú ako hlavná diagnostická metóda pri vyšetrení ciev. Nové vybavenie umožní lekárom rýchlo odhaliť široké spektrum cievnych ochorení a nastaviť správnu liečbu.
„Nový sonografický prístroj sa bude využívať na presnejšie a rýchlejšie vyšetrenia pacientov v angiologickej ambulancii. Úroveň poskytovanej diagnostiky sa ním posúva na vyšší štandart. Veríme, že táto spoločná investícia prinesie úžitok pacientom a skvalitní prácu nášho zdravotníckeho personálu. Nadácii COOP Jednota patrí naša veľká vďaka za to, že aj v tejto neľahkej ekonomickej situácii venujú nielen svoj čas ale aj finančné prostriedky na modernizáciu zdravotníckych prístrojov,“ povedal Jozef Mikuš, predseda predstavenstva Mestskej polikliniky Senica, a.s.
Výber senickej polikliniky bol strategickým krokom zameraným na lokálnu komunitu. „Polikliniku v Senici sme vybrali hlavne pre dobrú dostupnosť podstatnej časti našich zamestnancov, zákazníkov, ako aj ostatných obyvateľov Záhoria. Rozhodli sme sa prispieť na sonografický prístroj pre angiologickú ambulanciu, keďže včasnú a presnú diagnostiku cievnych ochorení považujeme za veľmi dôležitú. Som rád, že aspoň čiastočne sme prostredníctvom Nadácie COOP Jednota mohli prispieť k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti,“ priblížil Ivan Bzdúšek, predseda COOP Jednoty Senica, s. d.
Štvrťstoročie podpory slovenského zdravotníctva
Dar pre senickú polikliniku je súčasťou dlhodobej stratégie nadácie, ktorá sa systematicky venuje rozvoju regiónov a modernizácii prístrojového vybavenia v zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku. „Nadácia COOP Jednota sa už 25 rokov snaží skvalitňovať liečebné procesy pre čo najširšie spektrum pacientov. Naším cieľom je pomáhať nemocniciam a poliklinikám naprieč regiónmi Slovenska k ich modernizácii. Veľmi nás teší, že tento príspevok pomôže zabezpečiť lepšie podmienky pre prácu zdravotníkov v Senici a prinesie kvalitnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť pre pacientov na Záhorí,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nové sonografické vybavenie v Senici s podporou Nadácie COOP Jednota © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: COOP Jednota PR
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