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18. augusta 2026
Ekonóm povedal, že Rusko opotrebovávaciu vojnu nevyhrá. O deň neskôr ho prepustili
Andrej Klepač prišiel o svoju funkciu krátko po tom, ako médiá upozornili na jeho kritické vyjadrenia o stave ruskej ekonomiky a vyhliadkach krajiny v opotrebovávacej vojne. Hlavný ekonóm ruskej štátnej ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Andrej Klepač prišiel o svoju funkciu krátko po tom, ako médiá upozornili na jeho kritické vyjadrenia o stave ruskej ekonomiky a vyhliadkach krajiny v opotrebovávacej vojne.
Hlavný ekonóm ruskej štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andrej Klepač prišiel o svoju funkciu krátko po tom, ako médiá upozornili na jeho kritické vyjadrenia o stave ruskej ekonomiky a vyhliadkach krajiny v opotrebovávacej vojne. Podľa portálu The Bell ho vedenie VEB.RF prepustilo v nedeľu 16. augusta.
Klepačovo vystúpenie pochádzalo ešte z mája, širšiu pozornosť však získalo až v sobotu po tom, ako naň upozornili médiá. Ekonóm okrem iného tvrdil, že Rusko nemôže vyhrať opotrebovávaciu vojnu, zaostáva v technologických a ekonomických pretekoch a smeruje k sociálnej kríze.
Podľa dvoch zdrojov The Bell oboznámených so situáciou súviselo Klepačovo odvolanie práve s medializáciou jeho vystúpenia. Jeden zo zdrojov tvrdí, že šéf VEB.RF Igor Šuvalov ekonóma prepustil po telefonáte od človeka stojaceho v mocenskej hierarchii výrazne vyššie. Druhý zdroj takisto spojil rozhodnutie s Klepačovými výrokmi.
Pre skúseného ekonóma sa tým skončilo približne 12-ročné pôsobenie na poste hlavného ekonóma VEB.RF. Klepač predtým zastával vysoké funkcie aj v ruskej štátnej správe. V roku 2004 sa stal šéfom odboru makroekonomických prognóz na ministerstve hospodárskeho rozvoja a v rokoch 2008 až 2014 pôsobil ako námestník ministra.
Po príchode do VEB zastával aj funkciu podpredsedu štátnej korporácie. V roku 2019 odišiel z jej predstavenstva, zostal však hlavným ekonómom. VEB.RF je ruská štátna rozvojová korporácia, ktorú od roku 2018 vedie bývalý prvý podpredseda ruskej vlády Igor Šuvalov.
Zdroj: SITA.sk - Ekonóm povedal, že Rusko opotrebovávaciu vojnu nevyhrá. O deň neskôr ho prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavný ekonóm ruskej štátnej rozvojovej korporácie VEB.RF Andrej Klepač prišiel o svoju funkciu krátko po tom, ako médiá upozornili na jeho kritické vyjadrenia o stave ruskej ekonomiky a vyhliadkach krajiny v opotrebovávacej vojne. Podľa portálu The Bell ho vedenie VEB.RF prepustilo v nedeľu 16. augusta.
Odvolanie po medializácii Klepačovho vystúpenia
Klepačovo vystúpenie pochádzalo ešte z mája, širšiu pozornosť však získalo až v sobotu po tom, ako naň upozornili médiá. Ekonóm okrem iného tvrdil, že Rusko nemôže vyhrať opotrebovávaciu vojnu, zaostáva v technologických a ekonomických pretekoch a smeruje k sociálnej kríze.
Podľa dvoch zdrojov The Bell oboznámených so situáciou súviselo Klepačovo odvolanie práve s medializáciou jeho vystúpenia. Jeden zo zdrojov tvrdí, že šéf VEB.RF Igor Šuvalov ekonóma prepustil po telefonáte od človeka stojaceho v mocenskej hierarchii výrazne vyššie. Druhý zdroj takisto spojil rozhodnutie s Klepačovými výrokmi.
Koniec približne 12-ročného pôsobenia
Pre skúseného ekonóma sa tým skončilo približne 12-ročné pôsobenie na poste hlavného ekonóma VEB.RF. Klepač predtým zastával vysoké funkcie aj v ruskej štátnej správe. V roku 2004 sa stal šéfom odboru makroekonomických prognóz na ministerstve hospodárskeho rozvoja a v rokoch 2008 až 2014 pôsobil ako námestník ministra.
Po príchode do VEB zastával aj funkciu podpredsedu štátnej korporácie. V roku 2019 odišiel z jej predstavenstva, zostal však hlavným ekonómom. VEB.RF je ruská štátna rozvojová korporácia, ktorú od roku 2018 vedie bývalý prvý podpredseda ruskej vlády Igor Šuvalov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ekonóm povedal, že Rusko opotrebovávaciu vojnu nevyhrá. O deň neskôr ho prepustili © SITA Všetky práva vyhradené.
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