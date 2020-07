V Česku sa čelne zrazili dva osobné vlaky, hlásia obete a desiatky zranených (foto)

Desiatky zranených

Prvý stupeň mimoriadnej udalosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - V Českej republike sa v utorok popoludní v Karlovarskom kraji zrazili dva osobné vlaky. Podľa doterajších neoficiálnych informácií je zranených 20 až 30 ľudí. Nehoda sa stala o 15:10 približne 600 metrov od stanice v obci Pernink. Hovorca krajských hasičov Martin Kasal uviedol, že vlaky sa zrazili čelne a trať uzatvorili. Jeden z vlakov išiel z Karlových Varov do nemeckého Johanngeorgenstadtu, druhý išiel v opačnom smere.Hovorca krajskej záchrannej služby Radek Hes objasnil, že na miesto vyšlo celkovo desať posádok z dvoch krajov a aktivovali aj dva vrtuľníky. Zároveň potvrdil informácie o troch mŕtvych.Záchranári zatiaľ nepoznajú presný počet zranených. Reportér MF DNES z miesta hlásil približne 30 zranených."Ľudia z miesta nehody odchádzajú smerom k najbližšej stanici v Perninku, a to po koľajisku i cez les. Je to veľmi neprístupný terén," povedal Hes.Ako dodal, záchranná služba vyhlásila prvý stupeň mimoriadnej udalosti. O pomoc požiadala aj hasičov, ktorí majú k dispozícii evakuačný autobus.Hovorca Karlovarskej krajskej nemocnice uviedol, že v súvislosti s očakávaným mimoriadnym veľkým počtom zranených vyhlásili takzvaný traumaplán.Na miesto nehody idú generálny riaditeľ Správy železníc Jiří Svoboda a minister priemyslu a dopravy Karel Havlíček, ktorý na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyjadril súcit s obeťami a úprimnú sústrasť ich rodinám.