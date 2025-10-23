Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.10.2025
 Meniny má Kvetoslava
 24hod.sk    Z domova

23. októbra 2025

Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách



O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní a za návrh hlasovalo 71 zo 78 zákonodarcov, zdržalo sa sedem poslancov.



Poslanci definitívne schválili novelu zákona o hazardných hrách

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili definitívne vo štvrtok večer novelu zákona o hazardných hrách. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní a za návrh hlasovalo 71 zo 78 zákonodarcov, zdržalo sa sedem poslancov. Týmto hlasovaním sa zároveň ukončil aj siedmy rokovací deň 40. schôdze.


Schválená novela zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRaŠ), pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje podľa ministerstva na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier a rovnako aj na potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Zároveň podľa dôvodovej správy k návrhu zavádza efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.

Tipos bude môcť za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska. Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude možné len v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou. Ak pri prevzatí individuálnej licencie nebude kasíno prevádzkované v hoteli, tak Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.

V záverečnom hlasovaní odsúhlasili poslanci viaceré koaličné pozmeňujúce návrhy. Napríklad pri prevzatí individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry bude Tipos povinný spolufinancovať opatrenia na prevenciu a boj proti závislosti na hazardných hrách minimálne vo výške 500.000 eur ročne.

Ďalšou dôležitou zmenou je povinnosť predložiť vyjadrenia mesta alebo obce s ďalším umiestnením kasína aj pri prevode licencie na národnú lotériovú spoločnosť. Toto vyjadrenie nesmie byť však staršie ako 60 dní ku dňu podania žiadosti.

Rovnako sa spresní aj územná a prevádzková viazanosť prevzatej licencie tak, že kasíno bude možné prevádzkovať výlučne v tej istej obci, čím sa zamedzí vznik účelových kasín a ich možný presun do obcí s prijatým zákazom na svojom území. Tieto úpravy reagujú tiež na pripomienky Rady Združenia miest a obcí Slovenska.

Odmietnutý bol opozičný pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal vypustenia niekoľkých bodov z novely zákona, pričom tie sú podľa opozície v rozpore so záujmami obyvateľov slovenských obcí a miest aj so záujmami samospráv.

Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie hlasovaním o novele zákona o hazarde



Plénum Národnej rady (NR) SR ukončilo siedmy deň 40. schôdze hlasovaním o novele zákona o hazardných hrách. Parlament by mal pokračovať v piatok ráno (24.10), na programe je viacero bodov napríklad o novele zákona o sociálnom poistení alebo návrh koaličných poslancov na prijatie uznesenia k negatívnemu vplyvu rozšírenia obchodovania s emisnými kvótami pre budovy a cestnú dopravu (ETS2) na slovenské domácnosti.

Ešte pred zvyčajným rokovaním ich o 8.00 h čaká mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z postu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorú iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Ide už o tretí pokus, keďže poslancom sa túto schôdzu nepodarilo otvoriť už dvakrát vo štvrtok (23. 10.), keď neboli uznášaniaschopní.

