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12. júna 2026

Novela ústavy umožňujúca skrátenie volebného obdobia referendom poputuje do parlamentu, Raši priblížil detaily – VIDEO


Tagy: Koalícia Novela ústavy Opozícia Petícia Referendum Ústava Volebné obdobie

Raši vyhlásil, že zmenu nerobia proti niekomu, podľa jeho slov ju plánujú aj s vedomím, že by mohli vládnuť aj po nasledujúcich voľbách a referendum bude použité proti nim. Strana



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12.6.2026 (SITA.sk) - Raši vyhlásil, že zmenu nerobia proti niekomu, podľa jeho slov ju plánujú aj s vedomím, že by mohli vládnuť aj po nasledujúcich voľbách a referendum bude použité proti nim.


Strana Hlas-SD v parlamente predloží návrh, ktorým by sa mohla do Ústavy SR ukotviť možnosť skrátenia volebného obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. Na tlačovej besede to avizoval predseda Národnej rady SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.

Vysvetlil, že sa rozhodli využiť to, že aktuálne je v druhom čítaní zmena ústavy, ktorá sa týka predĺženia funkčného obdobia orgánov samospráv. Prejednávaná by mala byť na budúci týždeň.

Doplnenie formulácie


Práve tu prichádza možnosť skrátenia volebného obdobia referendom,” uviedol. Spresnil, že do Ústavy SR by sa mohla doplniť formulácia „referendom sa môže rozhodnúť aj o skrátení volebného obdobia NR SR”. V súčasnosti takáto možnosť chýba a volebné obdobie možno skrátiť len vtedy, ak o tom rozhodne viac ako 90 poslancov NR SR.

Raši vyhlásil, že zmenu nerobia proti niekomu, podľa jeho slov ju plánujú aj s vedomím, že by mohli vládnuť aj po nasledujúcich voľbách a referendum bude použité proti nim.

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Návrh obsahuje aj detaily technického rázu. Ako Raši ozrejmil, petícia za vypísanie referenda by podľa novely mala byť predložená prezidentovi do šiestich mesiacov od jej začiatku. Dôvodom je, že daná petícia nemá byť nástrojom pre politické strany, aby si dlhodobo robili volebnú kampaň. Petíciu by tiež nemalo byť možné predložiť prvý rok po parlamentných voľbách a rok pred nadchádzajúcimi voľbami.

Vláda, ktorá je legitímne zvolená, má mať dostatok času, aby ukázala, či svoje programové vyhlásenie a sľuby plní. Ak to za rok nedokáže, prichádza moment na to, aby ľudia mohli dať svoje podpisy pod vypísanie referenda,” uviedol. Rok pred voľbami zas opätovne začína boj o voliča, referendum by podľa Rašiho slov nemalo byť náhradou riadnej volebnej kampane.

Potreba zmeniť ústavu


Ak má občan právomoc politikom dať, musí mať právo im ju aj vziať,” uviedol predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Pripomenul, že občan je podľa ústavy jediným nositeľom moci a politikom ju len prepožičiava. „Nikto nemôže od občana chcieť, aby raz za štyri roky odovzdal svoj hlas vo voľbách a potom sa štyri roky len prizeral, ako politici s jeho vôľou naložia,” vyhlásil.

Občan by podľa jeho slov mal mať možnosť vziať si späť moc, ktorú odovzdáva vláde. Zdôraznil ale, že súčasná ústava neumožňuje konanie referenda o skrátení volebného obdobia žiadnym spôsobom.

Na zavedenie takejto možnosti je potrebná zmena ústavy. Apeloval tiež na opozičných politikov, aby zmenu podporili, keďže na zmenu ústavy súčasná vládna koalícia nedisponuje dostatkom poslaneckých hlasov na jej presadenie.

Táto novela ústavy jasne ukáže, ktoré politické strany na Slovensku vnímajú občana ako jediného a zvrchovaného nositeľa moci, a ktoré ho vnímajú iba ako nástroj, ktorý je pre nich potrebný pred voľbami,” dodal. Verí, že koaliční partneri zmenu podporia, na pôde NR SR sa o tom podľa jeho slov bavili a nie je tam problém. „76 poslancov vládnej koalície podporí tento pozmeňujúci návrh,” deklaroval.


Zdroj: SITA.sk - Novela ústavy umožňujúca skrátenie volebného obdobia referendom poputuje do parlamentu, Raši priblížil detaily – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koalícia Novela ústavy Opozícia Petícia Referendum Ústava Volebné obdobie
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