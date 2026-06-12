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12. júna 2026

Plaváková: Mrzí ma, že v koalícii viacej pobúrenia spôsobuje prípad vraždy v Británii ako domáce násilie na Slovensku – VIDEO


Tagy: Migrácia Nelegálna migrácia

Nedávna vražda mladého študenta vo Veľkej Británii však vyvolala v Európe rozsiahle politické diskusie o nelegálnej migrácii, bezpečnosti v európskych mestách a zlyhaniach polície. V



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12.6.2026 (SITA.sk) - Nedávna vražda mladého študenta vo Veľkej Británii však vyvolala v Európe rozsiahle politické diskusie o nelegálnej migrácii, bezpečnosti v európskych mestách a zlyhaniach polície.


V Európskej únii (EÚ) začína od 12. júna platiť migračný pakt. Jeho súčasťou je takzvaný mechanizmus solidarity určujúci, ktoré krajiny EÚ sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali solidárne pomôcť.

Krajiny si budú môcť vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory.

Brutálne útoky nožom


Nedávna vražda mladého študenta vo Veľkej Británii však vyvolala v Európe rozsiahle politické diskusie o nelegálnej migrácii, bezpečnosti v európskych mestách a zlyhaniach polície.

18-ročného študenta Henryho Nowaka smrteľne pobodal 23-ročný útočník Vickrum Digwa. Incident vyvolal obrovské pobúrenie kvôli zásahu polície, ktorá ťažko zraneného a krvácajúceho mladíka na základe lží Digwu o rasistickom útoku, spútala a ignorovala jeho slová, že bol bodnutý.

K ďalšiemu šokujúcemu incidentu došlo v pondelok v severoírskej metropole Belfast, kde prisťahovalec zo Sudánu zaútočil nožom na muža vo veku okolo 40 rokov a pokúšal sa mu odrezať hlavu. Obeť utrpela vážne poranenia očí, tváre a chrbta. Brutálny útok viedol k masívnym protiimigračným protestom.

Domáce násilie na Slovensku


Poslancov Progresívneho Slovenska sme sa v piatok v parlamente pýtali, čo očakávajú od migračného paktu, ktorý začal platiť týmto dňom, a či z toho nevyplývajú ďalšie riziká pre európskych občanov v kontexte spomínaných tragických incidentov.




Poslankyňa PS Lucia Plaváková uviedla, že ich politická strana má bezpečnosť ľudí na Slovensku a boj proti násiliu ako jedno zo svojich priorít.

„Mňa mrzí, že súčasná koalícia robí pravý opak. Jednak návrhy zákonov, ktoré sme predkladali na pomoc v boji proti násiliu, ani jeden neschválila. Navyše robí opačné kroky, keď sme tu napríklad videli skracovanie premlčacích dôb pri násilných trestných činoch, alebo v súčasnosti prejednávaný inštitút kajúcnikov, ktorý má byť zlikvidovaný. Tým pádom sa ohrozí práve stíhanie aj tej najzávažnejšej trestnej násilnej činnosti – a to je jedno, či sa to týka slovenského občana alebo migrantov,“ povedala Plaváková pre SITA.

Kritizovala zároveň, že v rôznych politických kútoch viacej pobúrenia spôsobuje nejaký prípad vo Veľkej Británii, ako prípady domáceho násilia zo Slovenska.

Mrzí ma, že v rôznych politických kútoch viacej pobúrenia spôsobuje nejaký prípad v Británii, ako to, že pred dvomi mesiacmi muž dobodal svoju tehotnú partnerku, a zavraždil ju pred očami jeho syna,“ uviedla poslankyňa PS.

„Keby som toľko pobúrenia videla aj pri tomto prípade na Slovensku, tak si poviem, že to tí ľudia myslia úprimne a snažia sa zmeniť to, aby k takýmto prípadom nedochádzalo,“ pokračovala Plaváková ďalej. Odvolávala sa pri tom na štatistiky, že na Slovensku rastie domáce násilie. „Za minulý rok sme mali 17 vrážd žien ich partnermi alebo expartnermi, ale to týchto ľudí nezaujíma. Tak sa zamyslime prečo,“ poznamenala na záver.


Zdroj: SITA.sk - Plaváková: Mrzí ma, že v koalícii viacej pobúrenia spôsobuje prípad vraždy v Británii ako domáce násilie na Slovensku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Migrácia Nelegálna migrácia
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