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02. júna 2026
Novela zákona ministerstva vnútra zvyšuje pokuty, sankciou môžu byť po novom aj obecné práce
Tagy: Pokuty Priestupok Sankcie Trestný zákon
Nový typ postihu umožní podľa ministerstva vnútra zohľadňovať individuálne možnosti páchateľov, čo zvýši spravodlivosť a účinnosť sankcie. Sankciou za priestupok budú môcť byť aj menšie ...
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2.6.2026 (SITA.sk) - Nový typ postihu umožní podľa ministerstva vnútra zohľadňovať individuálne možnosti páchateľov, čo zvýši spravodlivosť a účinnosť sankcie.
Sankciou za priestupok budú môcť byť aj menšie obecné práce. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú v utorok schválila Národná rada SR. Nová zákonná úprava z dielne Ministerstva vnútra SR tiež zvyšuje pokuty za niektoré priestupky. Cieľom je podľa rezortu zefektívniť priestupkové konania a zabezpečiť, aby postihy mali dostatočný výchovný, represívny a preventívny charakter.
Nový typ postihu umožní podľa ministerstva vnútra zohľadňovať individuálne možnosti páchateľov, čo zvýši spravodlivosť a účinnosť sankcie. „Často sa totiž vyskytujú prípady, keď pokuty nie je možné vymôcť, prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Uložiť sankciu menších obecných prác bude možné aj mladistvým, výnimkou budú dlhodobo práceneschopní a invalidní páchatelia,“ uviedol rezort.
Správny orgán bude konkrétne môcť uložiť páchateľovi povinnosť vykonať menšie obecné práce v rozsahu od 20 do 150 hodín, v prípade mladistvých od 10 do 75 hodín. Podmienkou bude prerokovanie s príslušnou obcou pred uložením sankcie.
„Pôjde o prácu v prospech obce so zameraním na zlepšovanie životného prostredia, starostlivosť o kultúrne dedičstvo, podporu vzdelávania, poskytovanie sociálnych služieb či rozvoj komunitnej činnosti. Páchateľ bude povinný ,odpracovaťʻ si sankciu bez nároku na odmenu do jedného roka,“ zdôraznil rezort vnútra.
Zavedenie nového druhu sankcie bolo podľa ministerstva prerokované so zástupcami obcí a miest. Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré je reprezentantom väčšiny samospráv na Slovensku, prejavilo podľa rezortu súhlas a pozitívny ohlas, keďže tento druh sankcie budú môcť ukladať aj samotné obce.
Novela zákona prináša tiež navýšenie pokút za spáchanie niektorých priestupkov. „Dôvodom je, že súčasná výška pokút dostatočne neodrádza od páchania priestupkov a ani nie je dostatočným postihom. Pri niektorých priestupkoch sa dokonca výška pokút nemenila od prijatia zákona v roku 1990, pričom aktuálna sadzba nezohľadňuje vývoj inflácie. Cieľom zvýšenia pokút je predovšetkým znížiť počet spáchaných priestupkov,“ uviedol rezort vnútra. Výška pokút sa konkrétne upravuje smerom nahor, napríklad pri priestupkoch proti verejnému poriadku.
„Pre ilustráciu: v prípade rušenia nočného pokoja alebo znečistenia verejného priestranstva pôjde horná hranica pokuty zo 100 na 300 eur,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra.
Novela zvyšuje aj pokuty za priestupok extrémizmu. „Horná hranica 500 eur sa zvyšuje pri niektorých skutkových podstatách extrémizmu na 1 000 eur, v časti extrémistického priestupku súvisiaceho s pamätníkmi zas z 1 000 na 1 500 eur,“ informoval rezort vnútra. Pri neoprávnenom podnikaní sa zase horná hranica zvyšuje z 331 eur na 1 000 eur, pri ublížení na cti z 33 eur na 100 eur a ublížení na zdraví z nedbanlivosti z 99 eur na 300 eur.
„Ďalej sa zvýšenie pokút týka niektorých skutkových podstát priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, priestupkov na úseku podnikania, na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi, na úseku financií a meny, na úseku práce a sociálnych vecí, na úseku kultúry, na úseku pôdohospodárstva, na úseku všeobecnej vnútornej správy či na úseku ochrany životného prostredia,“ uviedlo ministerstvo.
Súčasťou návrhu zákona je aj novelizácia Trestného zákona spočívajúca v zavedení novej skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s nevykonaním uloženej sankcie menších obecných prác.
„Zároveň sa novelizuje zákon o obecnom zriadení zavedením novej skutkovej podstaty priestupku v súvislosti s neudržiavaním čistoty užívaného pozemku a znečistením verejného priestranstva,“ doplnilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že novela by mala nadobudnúť účinnosť od 15. júla.
Zdroj: SITA.sk - Novela zákona ministerstva vnútra zvyšuje pokuty, sankciou môžu byť po novom aj obecné práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Sankciou za priestupok budú môcť byť aj menšie obecné práce. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú v utorok schválila Národná rada SR. Nová zákonná úprava z dielne Ministerstva vnútra SR tiež zvyšuje pokuty za niektoré priestupky. Cieľom je podľa rezortu zefektívniť priestupkové konania a zabezpečiť, aby postihy mali dostatočný výchovný, represívny a preventívny charakter.
Zvýšenie spravodlivosti sankcie
Nový typ postihu umožní podľa ministerstva vnútra zohľadňovať individuálne možnosti páchateľov, čo zvýši spravodlivosť a účinnosť sankcie. „Často sa totiž vyskytujú prípady, keď pokuty nie je možné vymôcť, prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Uložiť sankciu menších obecných prác bude možné aj mladistvým, výnimkou budú dlhodobo práceneschopní a invalidní páchatelia,“ uviedol rezort.
Správny orgán bude konkrétne môcť uložiť páchateľovi povinnosť vykonať menšie obecné práce v rozsahu od 20 do 150 hodín, v prípade mladistvých od 10 do 75 hodín. Podmienkou bude prerokovanie s príslušnou obcou pred uložením sankcie.
„Pôjde o prácu v prospech obce so zameraním na zlepšovanie životného prostredia, starostlivosť o kultúrne dedičstvo, podporu vzdelávania, poskytovanie sociálnych služieb či rozvoj komunitnej činnosti. Páchateľ bude povinný ,odpracovaťʻ si sankciu bez nároku na odmenu do jedného roka,“ zdôraznil rezort vnútra.
Zavedenie nového druhu sankcie bolo podľa ministerstva prerokované so zástupcami obcí a miest. Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré je reprezentantom väčšiny samospráv na Slovensku, prejavilo podľa rezortu súhlas a pozitívny ohlas, keďže tento druh sankcie budú môcť ukladať aj samotné obce.
Navýšenie pokút
Novela zákona prináša tiež navýšenie pokút za spáchanie niektorých priestupkov. „Dôvodom je, že súčasná výška pokút dostatočne neodrádza od páchania priestupkov a ani nie je dostatočným postihom. Pri niektorých priestupkoch sa dokonca výška pokút nemenila od prijatia zákona v roku 1990, pričom aktuálna sadzba nezohľadňuje vývoj inflácie. Cieľom zvýšenia pokút je predovšetkým znížiť počet spáchaných priestupkov,“ uviedol rezort vnútra. Výška pokút sa konkrétne upravuje smerom nahor, napríklad pri priestupkoch proti verejnému poriadku.
„Pre ilustráciu: v prípade rušenia nočného pokoja alebo znečistenia verejného priestranstva pôjde horná hranica pokuty zo 100 na 300 eur,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra.
Novela zvyšuje aj pokuty za priestupok extrémizmu. „Horná hranica 500 eur sa zvyšuje pri niektorých skutkových podstatách extrémizmu na 1 000 eur, v časti extrémistického priestupku súvisiaceho s pamätníkmi zas z 1 000 na 1 500 eur,“ informoval rezort vnútra. Pri neoprávnenom podnikaní sa zase horná hranica zvyšuje z 331 eur na 1 000 eur, pri ublížení na cti z 33 eur na 100 eur a ublížení na zdraví z nedbanlivosti z 99 eur na 300 eur.
Novelizácia Trestného zákona
„Ďalej sa zvýšenie pokút týka niektorých skutkových podstát priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, priestupkov na úseku podnikania, na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi, na úseku financií a meny, na úseku práce a sociálnych vecí, na úseku kultúry, na úseku pôdohospodárstva, na úseku všeobecnej vnútornej správy či na úseku ochrany životného prostredia,“ uviedlo ministerstvo.
Súčasťou návrhu zákona je aj novelizácia Trestného zákona spočívajúca v zavedení novej skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s nevykonaním uloženej sankcie menších obecných prác.
„Zároveň sa novelizuje zákon o obecnom zriadení zavedením novej skutkovej podstaty priestupku v súvislosti s neudržiavaním čistoty užívaného pozemku a znečistením verejného priestranstva,“ doplnilo ministerstvo vnútra. Dodalo, že novela by mala nadobudnúť účinnosť od 15. júla.
Zdroj: SITA.sk - Novela zákona ministerstva vnútra zvyšuje pokuty, sankciou môžu byť po novom aj obecné práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Pokuty Priestupok Sankcie Trestný zákon
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