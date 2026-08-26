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26. augusta 2026
Novela zákona o Policajnom zbore má posilniť boj proti terorizmu, závažnej kriminalite aj pátranie po osobách
Novela reaguje na vývoj európskej legislatívy a na poznatky z aplikačnej praxe, zdôraznilo ministerstvo vnútra. Vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila novelu zákona o
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26.8.2026 (SITA.sk) - Novela reaguje na vývoj európskej legislatívy a na poznatky z aplikačnej praxe, zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila novelu zákona o Policajnom zbore, ktorá rozširuje možnosti polície v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, pátraní po osobách, ochrane obetí domáceho násilia či predchádzaní podvodom. Ako v tejto súvislosti zdôraznilo Ministerstvo vnútra SR, novela reaguje na vývoj európskej legislatívy a na poznatky z aplikačnej praxe.
Do slovenského právneho poriadku novela aplikuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý má podľa rezortu vnútra zásadný vplyv na pravidlá zhromažďovania, uchovávania a využívania záznamov o cestujúcich pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti.
„Oprávnenia Národnej ústredne informácií o pasažieroch sa rozšíria. Spracúvané by mohli byť okrem údajov o cestujúcich v leteckej doprave aj údaje o klientoch cestovných kancelárií a cestujúcich v osobnej železničnej, autobusovej a lodnej doprave. Zámerom týchto zmien je redukovať informačné medzery v cestovateľskej histórii osôb spájaných s terorizmom a závažnou trestnou činnosťou," uviedlo ministerstvo.
Cestovné kancelárie a dopravcovia podľa neho nebudú povinní začať zhromažďovať nové údaje ani vytvárať nové evidencie. „Národnej ústredni budú poskytovať iba informácie, ktoré už majú vo svojich rezervačných, informačných alebo obdobných elektronických systémoch pri bežnom výkone svojej činnosti," vysvetlil rezort.
Spracúvanie údajov pri cestách v rámci Európskej únie má byť zároveň viazané na analýzu konkrétnych bezpečnostných rizík. „Žiadosti o poskytnutie údajov budú musieť vychádzať z konkrétneho prípadu a byť riadne odôvodnené. Preto je súčasťou návrhu aj zavedenie kontrolných mechanizmov vrátane posudzovania žiadostí zodpovednou osobou a súhlasu Úradu inšpekčnej služby pri sprístupňovaní údajov umožňujúcich priamu identifikáciu cestujúceho," zdôraznilo ministerstvo vnútra.
K zmenám tiež dôjde pri postupoch policajtov po vypátraní zraniteľnej nezvestnej osoby, teda dieťaťa, osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony či trpiacej duševnou poruchou. Policajt ju bude môcť predviesť na útvar Policajného zboru, ak ju nemožno bezprostredne odovzdať oprávnenej osobe. Takáto osoba však nebude umiestnená do cely policajného zaistenia.
„Pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách bude možné od bánk a ich zahraničných pobočiek požadovať vybrané údaje chránené bankovým tajomstvom: napríklad informácie o čase a mieste použitia platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Takéto údaje môžu pomôcť lokalizovať osobu, keďže v prípade nezvestných osôb rýchle vypátranie môže prispieť k ochrane ich života a zdravia," skonštatoval rezort vnútra.
Pri podozrení z domáceho násilia návrh novely počíta s opätovným preverovaním situácie do 72 hodín, ak pri prvotnom preverení neboli splnené všetky podmienky na vykázanie násilnej osoby zo spoločného obydlia. Cieľom je podľa ministerstva včas zachytiť prípadné stupňovanie násilia a zabezpečiť ochranu ohrozenej osoby či rodiny.
Polícia na základe novely získa silnejšie nástroje pri odhaľovaní konania poškodzujúceho finančné záujmy Európskej únie, daňových únikov, legalizácie výnosov z trestnej činnosti, environmentálnej a drogovej trestnej činnosti či financovania terorizmu a to vrátane informačno-technických prostriedkov pri odhaľovaní vybraných úmyselných trestných činov proti životnému prostrediu.
„Medzi prostriedky operatívno-pátracej činnosti sa má zaradiť aj krycí subjekt. Spravidla pôjde o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktoré budú navonok vystupovať pod vytvorenou legendou. Tento nástroj má umožniť dôveryhodné utajenie činnosti Policajného zboru a identity jeho príslušníkov pri dlhodobejšom odhaľovaní a dokumentovaní závažnej trestnej činnosti," ozrejmilo ministerstvo vnútra.
K zmene podľa rezortu dochádza aj pri technickom spôsobe poskytovania informácií chránených telekomunikačným tajomstvom prostredníctvom prepojenia informačných systémov polície a telekomunikačných operátorov.
„Obsah prenášaných správ nebude poskytovaný. Zákonné požiadavky na získanie údajov vrátane súhlasu súdu zostávajú zachované. Pri postupe, keď súhlas súdu nemožno získať vopred, zostane zachovaná povinnosť oznámiť postup sudcovi do jednej hodiny a postupovať podľa jeho následného rozhodnutia," uviedlo ministerstvo.
Novela ďalej upravuje spracúvanie a snímanie biometrických údajov a identifikačných znakov, ochranu strážených objektov a určených miest, vykonávanie prehliadky osoby pred jej umiestnením do cely policajného zaistenia dvojkrokovou metódou rešpektujúcou ľudskú dôstojnosť, povinnosť policajta zachovávať mlčanlivosť aj po skončení služobného pomeru a podmienky zbavenia tejto mlčanlivosti, zákonné vymedzenie pojmov hľadaná osoba a nezvestná osoba, podmienky používania ochrannej kukly na ochranu identity a bezpečnosti policajtov a tiež zaradenie munície medzi nebezpečné látky a zakázané veci, ktoré môže určený policajt držať, skladovať a používať napríklad na účely výučby, výcviku alebo expertíznej činnosti.
„Významnou zmenou je aj povinnosť nadriadeného preveriť zákonnosť každého použitia donucovacích prostriedkov. Kontrola sa má vykonať bez ohľadu na to, či vznikli pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti zásahu, a bez ohľadu na následok použitia donucovacieho prostriedku. Ak jeho použitím vznikne ujma na zdraví, smrť, škoda na majetku alebo pochybnosť o zákonnosti, nadriadený bude povinný o výsledku preverenia vyhotoviť záznam," zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Do zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb novela dopĺňa nové oprávnenie policajných orgánov priebežne kontrolovať osoby, ktorým bol v trestnom konaní uložený zákaz požívania alkoholu či iných návykových látok. Cieľom je umožniť účinnú kontrolu dodržiavania povinností uložených v trestnom konaní.
Policajný zbor by zároveň v zmysle zákona o bankách mohol od bánk a pobočiek zahraničných bánk požadovať najmä údaje o čase a mieste použitia platobného prostriedku, napríklad platobnej karty. „Údaje nebudú slúžiť na všeobecnú kontrolu bankových účtov, ale na získanie informácií potrebných na lokalizáciu konkrétnej osoby, po ktorej polícia pátra. Osobitný význam môže mať toto oprávnenie pri nezvestných osobách, pri ktorých môže rýchle vypátranie rozhodovať o ochrane života a zdravia," skonštatoval rezort vnútra.
Zmenou zákona o ochrane utajovaných skutočností sa zároveň majú spresniť oprávnenia príslušníkov Národného bezpečnostného úradu pri ochrane strážených objektov a chránených priestorov.
„Príslušník NBÚ bude môcť po novom pred vstupom do takéhoto objektu požadovať preukázanie totožnosti, kontrolu batožiny alebo dopravného prostriedku a kontrolu pomocou zariadenia na zisťovanie predmetov. Osoba by na jeho pokyn musela na určenom mieste odovzdať zbraň, iný nebezpečný predmet, prostriedok výpočtovej techniky, dátový nosič alebo elektronické záznamové či vysielacie zariadenie," zdôraznilo ministerstvo s tým, že v prípade neuposlúchnutia bude možné takúto osobu do stráženého objektu nevpustiť alebo ju z neho vyviesť a odovzdať Policajnému zboru. Políciu bude možné žiadať o súčinnosť v prípade, ak nebude v silách NBÚ zvládnuť situáciu vlastnými silami.
Novelizácia zákona o elektronických komunikáciách má zase posilniť preventívnu schopnosť Policajného zboru reagovať na podvodné telefonáty a inú podvodnú komunikáciu.
„V súčasnosti môže telekomunikačný operátor zablokovať telefónne číslo na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní, teda až po splnení podmienok na postup podľa Trestného poriadku. V praxi je však častokrát žiadúce okamžite zablokovať číslo používané na podvodné hovory a zabrániť pokračovaniu podvodnej prevádzky," vysvetlil rezort vnútra s tým, že polícia bude po novom môcť požiadať operátora o zablokovanie čísla aj pred formálnym začatím trestného konania, ak má odôvodnené poznatky o podvodnom konaní. Cieľom je podľa ministerstva predchádzať vzniku ďalších škôd a chrániť majetok a osobné údaje občanov.
Zmenený zákon o elektronických komunikáciách má zároveň umožniť uzatváranie dohôd medzi políciou a operátormi o technickom prepojení informačných systémov pri poskytovaní údajov tvoriacich telekomunikačné tajomstvo.
„Obsah prenášaných správ nebude predmetom takéhoto poskytovania a všetky zákonné podmienky vrátane požiadavky na súhlas súdu zostanú zachované," doplnilo ministerstvo vnútra. Účinnosť väčšiny ustanovení sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 1. januára.
„ Niektoré ustanovenia, ktoré si vyžiadajú rozsiahlejšie úpravy informačných systémov, majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2029, respektíve od 1. januára 2030," dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Novela zákona o Policajnom zbore má posilniť boj proti terorizmu, závažnej kriminalite aj pátranie po osobách © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila novelu zákona o Policajnom zbore, ktorá rozširuje možnosti polície v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, pátraní po osobách, ochrane obetí domáceho násilia či predchádzaní podvodom. Ako v tejto súvislosti zdôraznilo Ministerstvo vnútra SR, novela reaguje na vývoj európskej legislatívy a na poznatky z aplikačnej praxe.
Do slovenského právneho poriadku novela aplikuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý má podľa rezortu vnútra zásadný vplyv na pravidlá zhromažďovania, uchovávania a využívania záznamov o cestujúcich pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti.
Informácie o cestujúcich
„Oprávnenia Národnej ústredne informácií o pasažieroch sa rozšíria. Spracúvané by mohli byť okrem údajov o cestujúcich v leteckej doprave aj údaje o klientoch cestovných kancelárií a cestujúcich v osobnej železničnej, autobusovej a lodnej doprave. Zámerom týchto zmien je redukovať informačné medzery v cestovateľskej histórii osôb spájaných s terorizmom a závažnou trestnou činnosťou," uviedlo ministerstvo.
Cestovné kancelárie a dopravcovia podľa neho nebudú povinní začať zhromažďovať nové údaje ani vytvárať nové evidencie. „Národnej ústredni budú poskytovať iba informácie, ktoré už majú vo svojich rezervačných, informačných alebo obdobných elektronických systémoch pri bežnom výkone svojej činnosti," vysvetlil rezort.
Spracúvanie údajov pri cestách v rámci Európskej únie má byť zároveň viazané na analýzu konkrétnych bezpečnostných rizík. „Žiadosti o poskytnutie údajov budú musieť vychádzať z konkrétneho prípadu a byť riadne odôvodnené. Preto je súčasťou návrhu aj zavedenie kontrolných mechanizmov vrátane posudzovania žiadostí zodpovednou osobou a súhlasu Úradu inšpekčnej služby pri sprístupňovaní údajov umožňujúcich priamu identifikáciu cestujúceho," zdôraznilo ministerstvo vnútra.
K zmenám tiež dôjde pri postupoch policajtov po vypátraní zraniteľnej nezvestnej osoby, teda dieťaťa, osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony či trpiacej duševnou poruchou. Policajt ju bude môcť predviesť na útvar Policajného zboru, ak ju nemožno bezprostredne odovzdať oprávnenej osobe. Takáto osoba však nebude umiestnená do cely policajného zaistenia.
Údaje od bánk
„Pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách bude možné od bánk a ich zahraničných pobočiek požadovať vybrané údaje chránené bankovým tajomstvom: napríklad informácie o čase a mieste použitia platobnej karty alebo iného platobného prostriedku. Takéto údaje môžu pomôcť lokalizovať osobu, keďže v prípade nezvestných osôb rýchle vypátranie môže prispieť k ochrane ich života a zdravia," skonštatoval rezort vnútra.
Pri podozrení z domáceho násilia návrh novely počíta s opätovným preverovaním situácie do 72 hodín, ak pri prvotnom preverení neboli splnené všetky podmienky na vykázanie násilnej osoby zo spoločného obydlia. Cieľom je podľa ministerstva včas zachytiť prípadné stupňovanie násilia a zabezpečiť ochranu ohrozenej osoby či rodiny.
Polícia na základe novely získa silnejšie nástroje pri odhaľovaní konania poškodzujúceho finančné záujmy Európskej únie, daňových únikov, legalizácie výnosov z trestnej činnosti, environmentálnej a drogovej trestnej činnosti či financovania terorizmu a to vrátane informačno-technických prostriedkov pri odhaľovaní vybraných úmyselných trestných činov proti životnému prostrediu.
„Medzi prostriedky operatívno-pátracej činnosti sa má zaradiť aj krycí subjekt. Spravidla pôjde o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktoré budú navonok vystupovať pod vytvorenou legendou. Tento nástroj má umožniť dôveryhodné utajenie činnosti Policajného zboru a identity jeho príslušníkov pri dlhodobejšom odhaľovaní a dokumentovaní závažnej trestnej činnosti," ozrejmilo ministerstvo vnútra.
Biometrické údaje
K zmene podľa rezortu dochádza aj pri technickom spôsobe poskytovania informácií chránených telekomunikačným tajomstvom prostredníctvom prepojenia informačných systémov polície a telekomunikačných operátorov.
„Obsah prenášaných správ nebude poskytovaný. Zákonné požiadavky na získanie údajov vrátane súhlasu súdu zostávajú zachované. Pri postupe, keď súhlas súdu nemožno získať vopred, zostane zachovaná povinnosť oznámiť postup sudcovi do jednej hodiny a postupovať podľa jeho následného rozhodnutia," uviedlo ministerstvo.
Novela ďalej upravuje spracúvanie a snímanie biometrických údajov a identifikačných znakov, ochranu strážených objektov a určených miest, vykonávanie prehliadky osoby pred jej umiestnením do cely policajného zaistenia dvojkrokovou metódou rešpektujúcou ľudskú dôstojnosť, povinnosť policajta zachovávať mlčanlivosť aj po skončení služobného pomeru a podmienky zbavenia tejto mlčanlivosti, zákonné vymedzenie pojmov hľadaná osoba a nezvestná osoba, podmienky používania ochrannej kukly na ochranu identity a bezpečnosti policajtov a tiež zaradenie munície medzi nebezpečné látky a zakázané veci, ktoré môže určený policajt držať, skladovať a používať napríklad na účely výučby, výcviku alebo expertíznej činnosti.
„Významnou zmenou je aj povinnosť nadriadeného preveriť zákonnosť každého použitia donucovacích prostriedkov. Kontrola sa má vykonať bez ohľadu na to, či vznikli pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti zásahu, a bez ohľadu na následok použitia donucovacieho prostriedku. Ak jeho použitím vznikne ujma na zdraví, smrť, škoda na majetku alebo pochybnosť o zákonnosti, nadriadený bude povinný o výsledku preverenia vyhotoviť záznam," zdôraznilo ministerstvo vnútra.
Oprávnenia príslušníkov NBÚ
Do zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb novela dopĺňa nové oprávnenie policajných orgánov priebežne kontrolovať osoby, ktorým bol v trestnom konaní uložený zákaz požívania alkoholu či iných návykových látok. Cieľom je umožniť účinnú kontrolu dodržiavania povinností uložených v trestnom konaní.
Policajný zbor by zároveň v zmysle zákona o bankách mohol od bánk a pobočiek zahraničných bánk požadovať najmä údaje o čase a mieste použitia platobného prostriedku, napríklad platobnej karty. „Údaje nebudú slúžiť na všeobecnú kontrolu bankových účtov, ale na získanie informácií potrebných na lokalizáciu konkrétnej osoby, po ktorej polícia pátra. Osobitný význam môže mať toto oprávnenie pri nezvestných osobách, pri ktorých môže rýchle vypátranie rozhodovať o ochrane života a zdravia," skonštatoval rezort vnútra.
Zmenou zákona o ochrane utajovaných skutočností sa zároveň majú spresniť oprávnenia príslušníkov Národného bezpečnostného úradu pri ochrane strážených objektov a chránených priestorov.
„Príslušník NBÚ bude môcť po novom pred vstupom do takéhoto objektu požadovať preukázanie totožnosti, kontrolu batožiny alebo dopravného prostriedku a kontrolu pomocou zariadenia na zisťovanie predmetov. Osoba by na jeho pokyn musela na určenom mieste odovzdať zbraň, iný nebezpečný predmet, prostriedok výpočtovej techniky, dátový nosič alebo elektronické záznamové či vysielacie zariadenie," zdôraznilo ministerstvo s tým, že v prípade neuposlúchnutia bude možné takúto osobu do stráženého objektu nevpustiť alebo ju z neho vyviesť a odovzdať Policajnému zboru. Políciu bude možné žiadať o súčinnosť v prípade, ak nebude v silách NBÚ zvládnuť situáciu vlastnými silami.
Podvodné telefonáty
Novelizácia zákona o elektronických komunikáciách má zase posilniť preventívnu schopnosť Policajného zboru reagovať na podvodné telefonáty a inú podvodnú komunikáciu.
„V súčasnosti môže telekomunikačný operátor zablokovať telefónne číslo na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní, teda až po splnení podmienok na postup podľa Trestného poriadku. V praxi je však častokrát žiadúce okamžite zablokovať číslo používané na podvodné hovory a zabrániť pokračovaniu podvodnej prevádzky," vysvetlil rezort vnútra s tým, že polícia bude po novom môcť požiadať operátora o zablokovanie čísla aj pred formálnym začatím trestného konania, ak má odôvodnené poznatky o podvodnom konaní. Cieľom je podľa ministerstva predchádzať vzniku ďalších škôd a chrániť majetok a osobné údaje občanov.
Zmenený zákon o elektronických komunikáciách má zároveň umožniť uzatváranie dohôd medzi políciou a operátormi o technickom prepojení informačných systémov pri poskytovaní údajov tvoriacich telekomunikačné tajomstvo.
„Obsah prenášaných správ nebude predmetom takéhoto poskytovania a všetky zákonné podmienky vrátane požiadavky na súhlas súdu zostanú zachované," doplnilo ministerstvo vnútra. Účinnosť väčšiny ustanovení sa vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 1. januára.
„ Niektoré ustanovenia, ktoré si vyžiadajú rozsiahlejšie úpravy informačných systémov, majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2029, respektíve od 1. januára 2030," dodal rezort vnútra.
Zdroj: SITA.sk - Novela zákona o Policajnom zbore má posilniť boj proti terorizmu, závažnej kriminalite aj pátranie po osobách © SITA Všetky práva vyhradené.
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