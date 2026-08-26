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26. augusta 2026
Osudný 29. august 1526: Druhá časť debaty o bitke, ktorá rozhodla o osude Uhorského kráľovstva – ROZHOVOR
29. augusta uplynie 500 rokov od jednej z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Miroslav Wlachovský debatuje s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke samotnej a najmä o tom aké boli jej ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - 29. augusta uplynie 500 rokov od jednej z najvýznamnejších bitiek v histórii strednej Európy. Miroslav Wlachovský debatuje s historikmi Michalom Duchoňom a Michalom Celnarom o bitke samotnej a najmä o tom aké boli jej následky pre budúcnosť Uhorského kráľovstva.
Bitka pri Moháči patrí k najtragickejším a zároveň najvýznamnejším míľnikom v dejinách stredovekého Uhorska i celého stredoeurópskeho priestoru. Porážka kresťanských vojsk a predovšetkým tragická smrť iba dvadsaťročného kráľa Ľudovíta II. Jagelovského neboli len krátkodobým vojenským neúspechom. Boli počiatkom dramatického rozpadu štátu, vzniku dvoch súperiacich panovníckych táborov a dlhodobej osmanskej prítomnosti, ktorá natrvalo pretvorila hospodárske, politické aj kultúrne smerovanie regiónu.
V tradičnom historickom povedomí sa často spomína nepomer síl a zaostalosť uhorskej taktiky. Realita na bojisku však bola zložitejšia. Uhorsko-česko-poľsko-rakúske vojsko stavilo na, v dovtedajších európskych konfliktoch, overenú a bežne používanú taktiku: masívny, zdrvujúci útok ťažkej obrnenej jazdy. Cieľom bolo prelomiť línie Osmanskej ríše skôr, než sa jej vojská stihnú plne zhromaždiť.
Tento zámer sa však zrútil na modernejšom a mimoriadne efektívnom spôsobe boja Osmanskej ríše. Osmania dokázali dokonale zužitkovať svoju palebnú prevahu. Kľúčovú úlohu zohrala disciplinovaná masová salvová paľba tisícov janičiarov s arkebuzami, ktorí čakali na chladnokrvný výstrel do poslednej chvíle. Zároveň naplno využili taktiku opevnených vozových hradieb, pričom svoje delostrelectvo prepojili masívnymi reťazami – vytvorili tak pre jazdu nepreniknuteľnú bariéru.
Uhorskému veleniu chýbali skúsenosti s takto koncipovanou obranou a palebnou silou. Po odrazení dvoch hlavných útokov ťažkej jazdy nastala v uhorských radách panika a nasledoval chaotický ústup. Osmani dobyli a zničila uhorský tábor a izolovanú pechotu obkľúčili. Práve pešiaci utrpeli najmasívnejšie straty.
Najväčším úderom pre štát bola smrť kráľa Ľudovíta II. Na úteku z bojiska kráľ v ťažkom brnení spadol do bahnistého terénu, z ktorého sa dokázal nevyslobodiť, a utopil sa spolu s tými, ktorí sa mu snažili pomôcť.
Porážka bola taká zdrvujúca, že víťazný sultán Sulejman I. vyčkával na bojisku v domnienke, že zdolal len predsunutý predvoj a čakal na príchod hlavného uhorského vojska. Až s odstupom poslal vojsko na nechránený Budín. V hlavnom mesta Uhorska, nenarazili na žiaden odpor. Kráľovná aj väčšina šľachty, podobne ako veľká časť obyvateľov, ušla.
Sultán krajinu formálne ovládol, zabil jej kráľa a obsadil hlavné sídlo. Z logistických dôvodov sa z mesta čoskoro stiahol.
Smrťou Ľudovíta II. vyhasla česko-uhorská vetva Jagelovcov a v krajine vypukla hlboká vnútropolitická kríza. Uhorská šľachta sa rozštiepila na dva tábory. Časť presadzovala voľbu domáceho vládcu a za kráľa zvolila najbohatšieho magnáta Jána Zápoľského. Habsburgovia si na základe starších dynastických dohôd nárokovali uhorský trón pre Ferdinanda I.
Tento zápas o trón postupne viedol k rozpadu Uhorska na tri časti: habsburské Uhorsko (západ a dnešné Slovensko), osmanský Budínsky pašalík a polonezávislé Sedmohradské kniežatstvo na východe, ktoré často vystupovalo ako osmanský vazal.
Stredoveké Uhorské kráľovstvo týmto momentom fakticky zaniklo. Kráľovský dvor sa natrvalo presunul do Viedne či Prahy a z Bratislavy (Prešporku) sa ako z núdzového riešenia stalo nové korunovačné a hlavné mesto.
Nasledujúcich 150 rokov sa dnešné územie Slovenska stalo bezprostrednou bojovou zónou. Hranica medzi kresťanským svetom a Osmanskou ríšou nebola len nepriepustnou líniou vojen, ale aj priestorom každodennej pragmatickej koexistencie.
Osmanská správa bola prekvapivo flexibilná. Aby dokázala lokálne vládnuť, prebrala ako diplomatický a úradný jazyk pre komunikáciu maďarčinu a latinčinu. Násilná islamizácia sa nekonala – z ekonomického hľadiska bol totiž nemoslimský poddaný pre osmanskú pokladnicu výhodnejší, keďže musel platiť osobitnú daň.
Vojenská obrana tohto pohraničného systému bola nesmierne nákladná. Ukázala však, že bez finančnej a vojenskej pomoci celej Habsburgskej monarchie – najmä z českých a nemeckých krajín – by samotné Uhorsko osmanskému tlaku neodolalo. Bitka pri Moháči tak nepriamo odštartovala vznik modernej stredoeurópskej habsburskej ríše, ktorej vplyv pretváral náš priestor až do začiatku 20. storočia.
Z hľadiska Slovenska sa na nás pozerali oči celého sveta, pretože bol dôležitých bodom obrany Európy pred osmanskou expanziou a súčasťou následného oslobodzovania Uhorska spod tureckej nadvlády.
Mnohé mesta a hrady vďačia za svoju podobu a svoje architektonické skvosty práve tomu, že boli súčasťou protiosmanskej obrany, osobitne banské mestá významným zdrojom financií a na ich ochranu smerovali masívne investície z celej Habsburskej monarchie.
Zdroj: SITA.sk - Osudný 29. august 1526: Druhá časť debaty o bitke, ktorá rozhodla o osude Uhorského kráľovstva – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Bitka pri Moháči patrí k najtragickejším a zároveň najvýznamnejším míľnikom v dejinách stredovekého Uhorska i celého stredoeurópskeho priestoru. Porážka kresťanských vojsk a predovšetkým tragická smrť iba dvadsaťročného kráľa Ľudovíta II. Jagelovského neboli len krátkodobým vojenským neúspechom. Boli počiatkom dramatického rozpadu štátu, vzniku dvoch súperiacich panovníckych táborov a dlhodobej osmanskej prítomnosti, ktorá natrvalo pretvorila hospodárske, politické aj kultúrne smerovanie regiónu.
Prečo uhorská armáda zlyhala
V tradičnom historickom povedomí sa často spomína nepomer síl a zaostalosť uhorskej taktiky. Realita na bojisku však bola zložitejšia. Uhorsko-česko-poľsko-rakúske vojsko stavilo na, v dovtedajších európskych konfliktoch, overenú a bežne používanú taktiku: masívny, zdrvujúci útok ťažkej obrnenej jazdy. Cieľom bolo prelomiť línie Osmanskej ríše skôr, než sa jej vojská stihnú plne zhromaždiť.
Tento zámer sa však zrútil na modernejšom a mimoriadne efektívnom spôsobe boja Osmanskej ríše. Osmania dokázali dokonale zužitkovať svoju palebnú prevahu. Kľúčovú úlohu zohrala disciplinovaná masová salvová paľba tisícov janičiarov s arkebuzami, ktorí čakali na chladnokrvný výstrel do poslednej chvíle. Zároveň naplno využili taktiku opevnených vozových hradieb, pričom svoje delostrelectvo prepojili masívnymi reťazami – vytvorili tak pre jazdu nepreniknuteľnú bariéru.
Uhorskému veleniu chýbali skúsenosti s takto koncipovanou obranou a palebnou silou. Po odrazení dvoch hlavných útokov ťažkej jazdy nastala v uhorských radách panika a nasledoval chaotický ústup. Osmani dobyli a zničila uhorský tábor a izolovanú pechotu obkľúčili. Práve pešiaci utrpeli najmasívnejšie straty.
Smrť panovníka a pád Budína
Najväčším úderom pre štát bola smrť kráľa Ľudovíta II. Na úteku z bojiska kráľ v ťažkom brnení spadol do bahnistého terénu, z ktorého sa dokázal nevyslobodiť, a utopil sa spolu s tými, ktorí sa mu snažili pomôcť.
Porážka bola taká zdrvujúca, že víťazný sultán Sulejman I. vyčkával na bojisku v domnienke, že zdolal len predsunutý predvoj a čakal na príchod hlavného uhorského vojska. Až s odstupom poslal vojsko na nechránený Budín. V hlavnom mesta Uhorska, nenarazili na žiaden odpor. Kráľovná aj väčšina šľachty, podobne ako veľká časť obyvateľov, ušla.
Sultán krajinu formálne ovládol, zabil jej kráľa a obsadil hlavné sídlo. Z logistických dôvodov sa z mesta čoskoro stiahol.
Dvojvládie a rozpad stredovekého kráľovstva
Smrťou Ľudovíta II. vyhasla česko-uhorská vetva Jagelovcov a v krajine vypukla hlboká vnútropolitická kríza. Uhorská šľachta sa rozštiepila na dva tábory. Časť presadzovala voľbu domáceho vládcu a za kráľa zvolila najbohatšieho magnáta Jána Zápoľského. Habsburgovia si na základe starších dynastických dohôd nárokovali uhorský trón pre Ferdinanda I.
Tento zápas o trón postupne viedol k rozpadu Uhorska na tri časti: habsburské Uhorsko (západ a dnešné Slovensko), osmanský Budínsky pašalík a polonezávislé Sedmohradské kniežatstvo na východe, ktoré často vystupovalo ako osmanský vazal.
Stredoveké Uhorské kráľovstvo týmto momentom fakticky zaniklo. Kráľovský dvor sa natrvalo presunul do Viedne či Prahy a z Bratislavy (Prešporku) sa ako z núdzového riešenia stalo nové korunovačné a hlavné mesto.
Život na hranici dvoch svetov
Nasledujúcich 150 rokov sa dnešné územie Slovenska stalo bezprostrednou bojovou zónou. Hranica medzi kresťanským svetom a Osmanskou ríšou nebola len nepriepustnou líniou vojen, ale aj priestorom každodennej pragmatickej koexistencie.
Osmanská správa bola prekvapivo flexibilná. Aby dokázala lokálne vládnuť, prebrala ako diplomatický a úradný jazyk pre komunikáciu maďarčinu a latinčinu. Násilná islamizácia sa nekonala – z ekonomického hľadiska bol totiž nemoslimský poddaný pre osmanskú pokladnicu výhodnejší, keďže musel platiť osobitnú daň.
Vojenská obrana tohto pohraničného systému bola nesmierne nákladná. Ukázala však, že bez finančnej a vojenskej pomoci celej Habsburgskej monarchie – najmä z českých a nemeckých krajín – by samotné Uhorsko osmanskému tlaku neodolalo. Bitka pri Moháči tak nepriamo odštartovala vznik modernej stredoeurópskej habsburskej ríše, ktorej vplyv pretváral náš priestor až do začiatku 20. storočia.
Z hľadiska Slovenska sa na nás pozerali oči celého sveta, pretože bol dôležitých bodom obrany Európy pred osmanskou expanziou a súčasťou následného oslobodzovania Uhorska spod tureckej nadvlády.
Mnohé mesta a hrady vďačia za svoju podobu a svoje architektonické skvosty práve tomu, že boli súčasťou protiosmanskej obrany, osobitne banské mestá významným zdrojom financií a na ich ochranu smerovali masívne investície z celej Habsburskej monarchie.
Zdroj: SITA.sk - Osudný 29. august 1526: Druhá časť debaty o bitke, ktorá rozhodla o osude Uhorského kráľovstva – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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