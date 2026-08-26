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26. augusta 2026
Trump spôsobil diplomatický škandál aj na prestížnych pretekoch seriálu IndyCar
Pozvánky na luxusný večer s americkým prezidentom a hviezdami motošportu sa na poslednú chvíľu zmenili na vstupenky bez VIP výhod. Zahraniční veľvyslanci vo
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Zahraniční veľvyslanci vo Washingtone dostali pred dvoma týždňami pozvánku na prestížne automobilové preteky Freedom 250 Grand Prix v centre americkej metropoly, ktoré podporil prezident Donald Trump.
Sľubovali im VIP priestory, bezplatné občerstvenie, klimatizované zóny, tienisté miesta s ventilátormi s rozprašovaním vody a dress kód v štýle „letná elegancia/golfový odev“.
Niektorým však večer pred podujatím prišiel e-mail, že o VIP pozvanie prišli a môžu si vyzdvihnúť len bežné vstupenky, píše denník The New York Times.
Americká pohostinnosť
Pre časť diplomatov to bol pozoruhodný spôsob, ako si užiť americkú pohostinnosť. Jeden z nich dokonca kvôli pretekom prerušil dovolenku, keďže účasť považoval za „súčasť svojich povinností“.
Iný sa o zmene nedozvedel včas a v nedeľu ráno prišiel do sídla ministerstva zahraničných vecí, kde sa spolu s ďalšími diplomatmi dozvedel, že VIP zóna už pre nich akosi neplatí.
Ministerstvo sa ospravedlnilo
Ministerstvo zahraničných vecí sa ospravedlnilo a vinu pripísalo zmene, ktorú si vyžiadali súkromní organizátori. Nie všetci však o privilégiá prišli. Medzi hosťami vo VIP priestoroch boli napríklad vysokopostavení diplomati z Nemecka a Monaka.
Monacká veľvyslankyňa Maguy Maccario Doyleová navyše uviedla, že ju prekvapilo, keď sa dozvedela o zrušených pozvánkach, pretože vo VIP zóne podľa nej zostalo miesto. „Vôbec sme neboli natlačení jeden na druhom,“ povedala.
Celý chaos tak vyvolal otázky, podľa akého kľúča sa rozhodovalo, kto zostane medzi prominentnými hosťami a kto bude sledovať preteky z bežnej tribúny.
Lóža za 200-tisíc
Jeremy Shapiro z Európskej rady pre zahraničné vzťahy označil incident za súčasť širšieho vzorca, ktorý naznačuje, že Trumpova administratíva sa príliš nezaujíma o to, čo si o nej myslia diplomati a iné krajiny.
„Ak by išlo o ojedinelý prípad, nič by to neznamenalo. Keďže je to však súčasť oveľa širšieho vzorca, určite to tento dojem ešte posilní,“ povedal.
Preteky organizovala spoločnosť Penske, vlastník seriálu IndyCar. Jedna zo 78 VIP lóží s kapacitou 30 až 40 ľudí stála podľa dostupných informácií 200-tisíc dolárov. Trump pred štartom absolvoval okruh vo svojej limuzíne.
Ide o dôveru spojencov
Incident prichádza v čase, keď administratíva čelí kritike za oslabovanie tradičnej diplomacie. Vo svete zostáva neobsadených 98 postov amerických veľvyslancov a diplomatickú službu opustili tisíce zamestnancov.
Bývalý nemecký veľvyslanec vo Washingtone Wolfgang Ischinger preto upozornil, že podobné epizódy môžu ďalej podkopávať dôveru spojencov. „Je to signál, že sú nepodstatní, že ich netreba brať vážne?“ položil otázku, ktorá zrejme zaznie ešte na nejednej diplomatickej večeri.
Zdroj: SITA.sk - Trump spôsobil diplomatický škandál aj na prestížnych pretekoch seriálu IndyCar © SITA Všetky práva vyhradené.
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