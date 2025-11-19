|
Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta
|Denník - Správy
19. novembra 2025
Novela zákona o verejnom obstarávaní dostala zelenú, štát ňou reaguje na výhrady Bruselu
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona o verejnom obstarávaní
19.11.2025 (SITA.sk) - Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ako aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Má zefektívniť kontrolné procesy a odstrániť legislatívne nezrovnalosti s právom Európskej únie.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) návrh predložilo ako iniciatívny materiál, pričom legislatíva má nadobudnúť účinnosť od januára 2026. Kľúčovým cieľom je podľa rezortu odstrániť byrokratické bariéry, ktoré v súčasnosti brzdia čerpanie eurofondov a zvyšujú riziko prepadnutia finančných prostriedkov.
Zmeny sa dotknú najmä procesu kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý funguje ako sprostredkovateľský orgán pri európskych projektoch. Novela má zabezpečiť rýchlejšie rozhodovanie a jasnejšie pravidlá pre komunikáciu medzi orgánmi štátu, prijímateľmi a partnermi projektov.
Cieľom je zvýšiť transparentnosť kontrolných procesov a uľahčiť elektronickú evidenciu komunikácie. Zároveň má byť posilnená zásada primeranosti výkonu kontrol, aby sa zabránilo formálnym a nadbytočným preverovaniam, ktoré spomaľujú realizáciu projektov financovaných z EÚ.
Novela rieši aj otázku definície základného bezpečnostného záujmu štátu. Tá podľa Európskej komisie presahovala rámec požiadaviek EÚ. Zákon preto túto definíciu vypúšťa. Ide o citlivú oblasť verejného obstarávania, ktorá sa týka zákaziek s bezpečnostným charakterom, napríklad v oblasti obrany, hraníc či boja proti organizovanému zločinu.
Európska legislatíva umožňuje štátom tieto prípady vylúčiť z bežných pravidiel obstarávania, no len v striktne odôvodnených situáciách. Slovenská právna úprava však podľa Bruselu išla nad rámec tejto výnimky.
Ministerstvo upozorňuje, že neefektívne procesy a oneskorené kontroly verejných obstarávaní môžu viesť k strate časti európskych fondov. "Každé predĺženie tohto stavu zvyšuje riziko dekomitmentu finančných prostriedkov z európskych zdrojov v nasledujúcich rokoch a brzdí kľúčové strategické investície," konštatuje MIRRI v materiáli. Nové pravidlá preto zavádzajú rizikovú analýzu, na základe ktorej sa budú kontroly realizovať len v prípadoch s potenciálne vyšším rizikom porušenia predpisov.
Zmeny sa dotknú aj samotného priebehu kontrol. Lehota na ich začatie po podpise zmluvy sa predĺži zo štyroch na sedem pracovných dní, aby mali orgány viac času na preverenie rizík. Kontroly bude možné vykonávať aj mimo priestorov prijímateľa, napríklad v prípade projektov realizovaných partnermi alebo prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie.
Zjednodušiť sa má aj administratíva. Namiesto podpisov všetkých kontrolórov bude postačovať podpis vedúceho zamestnanca zodpovedného za kontrolu. Právna úprava reaguje aj na technické problémy, ktoré v minulosti komplikovali elektronickú komunikáciu medzi úradmi a prijímateľmi eurofondov. Všetky procesy sa preto majú presunúť do jednotného informačného systému, čím sa má odstrániť neprehľadnosť a zvýšiť efektivita riadenia fondov.
Celkovo má novela podľa ministerstva posilniť právnu istotu, znížiť administratívne zaťaženie a zrýchliť realizáciu verejných investícií, ktoré sú kľúčové pre čerpanie miliárd eur z fondov EÚ v novom programovom období.
Zdroj: SITA.sk - Novela zákona o verejnom obstarávaní dostala zelenú, štát ňou reaguje na výhrady Bruselu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) návrh predložilo ako iniciatívny materiál, pričom legislatíva má nadobudnúť účinnosť od januára 2026. Kľúčovým cieľom je podľa rezortu odstrániť byrokratické bariéry, ktoré v súčasnosti brzdia čerpanie eurofondov a zvyšujú riziko prepadnutia finančných prostriedkov.
Zmeny v procese kontroly
Zmeny sa dotknú najmä procesu kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý funguje ako sprostredkovateľský orgán pri európskych projektoch. Novela má zabezpečiť rýchlejšie rozhodovanie a jasnejšie pravidlá pre komunikáciu medzi orgánmi štátu, prijímateľmi a partnermi projektov.
Cieľom je zvýšiť transparentnosť kontrolných procesov a uľahčiť elektronickú evidenciu komunikácie. Zároveň má byť posilnená zásada primeranosti výkonu kontrol, aby sa zabránilo formálnym a nadbytočným preverovaniam, ktoré spomaľujú realizáciu projektov financovaných z EÚ.
Definícia základného bezpečnostného záujmu štátu
Novela rieši aj otázku definície základného bezpečnostného záujmu štátu. Tá podľa Európskej komisie presahovala rámec požiadaviek EÚ. Zákon preto túto definíciu vypúšťa. Ide o citlivú oblasť verejného obstarávania, ktorá sa týka zákaziek s bezpečnostným charakterom, napríklad v oblasti obrany, hraníc či boja proti organizovanému zločinu.
Európska legislatíva umožňuje štátom tieto prípady vylúčiť z bežných pravidiel obstarávania, no len v striktne odôvodnených situáciách. Slovenská právna úprava však podľa Bruselu išla nad rámec tejto výnimky.
Ministerstvo upozorňuje, že neefektívne procesy a oneskorené kontroly verejných obstarávaní môžu viesť k strate časti európskych fondov. "Každé predĺženie tohto stavu zvyšuje riziko dekomitmentu finančných prostriedkov z európskych zdrojov v nasledujúcich rokoch a brzdí kľúčové strategické investície," konštatuje MIRRI v materiáli. Nové pravidlá preto zavádzajú rizikovú analýzu, na základe ktorej sa budú kontroly realizovať len v prípadoch s potenciálne vyšším rizikom porušenia predpisov.
Zjednodušiť sa má aj administratíva
Zmeny sa dotknú aj samotného priebehu kontrol. Lehota na ich začatie po podpise zmluvy sa predĺži zo štyroch na sedem pracovných dní, aby mali orgány viac času na preverenie rizík. Kontroly bude možné vykonávať aj mimo priestorov prijímateľa, napríklad v prípade projektov realizovaných partnermi alebo prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie.
Zjednodušiť sa má aj administratíva. Namiesto podpisov všetkých kontrolórov bude postačovať podpis vedúceho zamestnanca zodpovedného za kontrolu. Právna úprava reaguje aj na technické problémy, ktoré v minulosti komplikovali elektronickú komunikáciu medzi úradmi a prijímateľmi eurofondov. Všetky procesy sa preto majú presunúť do jednotného informačného systému, čím sa má odstrániť neprehľadnosť a zvýšiť efektivita riadenia fondov.
Celkovo má novela podľa ministerstva posilniť právnu istotu, znížiť administratívne zaťaženie a zrýchliť realizáciu verejných investícií, ktoré sú kľúčové pre čerpanie miliárd eur z fondov EÚ v novom programovom období.
Zdroj: SITA.sk - Novela zákona o verejnom obstarávaní dostala zelenú, štát ňou reaguje na výhrady Bruselu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona o verejnom obstarávaní
