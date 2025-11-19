Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alžbeta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Treba vidieť a vnímať ich potreby. Aj nevidiace deti z Levoče majú svoje priania


Tagy: Nevidiaci PR

Väčšina z nich má zrakové postihnutie - sú slabozrakí alebo nevidiaci. Medzi žiakmi sú deti od najmenších v špeciálnej materskej škole až po študentov praktickej školy. Mnohé z nich trpia aj ...



Zdieľať
foto charitativne vianocne trhy 676x478 19.11.2025 (SITA.sk) - Väčšina z nich má zrakové postihnutie – sú slabozrakí alebo nevidiaci. Medzi žiakmi sú deti od najmenších v špeciálnej materskej škole až po študentov praktickej školy. Mnohé z nich trpia aj ďalšími mentálnymi či telesnými znevýhodneniami. Takéto diagnózy predstavujú veľkú psychickú záťaž pre celú rodinu, často vedúcu k odchodu jedného z rodičov, najčastejšie otca. Starostlivosť o dieťa tak zostáva prevažne na matke.


Predvianočné obdobie je pre tieto rodiny obzvlášť náročné – žijú skromne a s nízkym príjmom, a každá forma pomoci pre nich znamená veľa. Spojená škola internátna v Levoči preto už jedenásť rokov spolupracuje so spoločnosťou Business Lease Slovakia, ktorá organizuje Charitatívne vianočné trhy. Počas podujatia môžu priania školy pomôcť splniť aj ďalší ľudia, ktorých osloví tento zmysluplný projekt.

Tohtoročné trhy sa uskutočnia 9. decembra v priestoroch Business Lease Slovakia v Bratislave a organizátormi sú spoločnosti Business Lease Slovakia, Accace a Bavaris. Podujatím bude sprevádzať herec Vladimír Kobielsky. Súčasťou programu bude dražba umeleckých diel, ktoré vytvorili deti v chránenej dielni – každé z nich nesie svoj silný osobný príbeh. Vrcholom večera bude aukcia diela umelca Juraja Slobodu z ateliéru Aliaglass Art, ktorá symbolicky spája svet umenia a pomoci.

"Naša škola sa snaží pomáhať všetkým rodičom tým, že prostredníctvom nášho občianskeho združenia financujeme vzdelávacie aktivity aj rôzne terapie. Jednorodičov podporujeme zabezpečením vianočných darčekov, aby sme im aspoň trochu uľahčili ich náročnú životnú situáciu. Deti nám prezradili, že by ich tieto Vianoce najviac potešilo oblečenie, hygienické a písacie potreby či USB kľúče. Ako spoločný darček by sme veľmi ocenili chladničku na internát pre starších chlapcov a elektrickú rúru s indukčnou doskou. Veľkú pomoc by pre nás predstavovalo aj vybavenie do keramickej dielne na terapiu hlinou, teleskopické palice na nordic walking, mobilné sférické kino, stojan na mapy, teplovzdušná fritéza, kalkulačky a ďalšie pomôcky," uviedla Lucia Zalčíková, riaditeľka Spojenej školy internátnej v Levoči.

Partneri spájajú sily pre dobrú vec


Jedným z partnerov projektu je aj spoločnosť SecuriLas, pôsobiaca v oblasti zabezpečovania objektov. "Príbeh žiakov Spojenej školy internátnej v Levoči na mňa silno zapôsobil. Spôsob ako sa im pomáha cez Charitatívne vianočné trhy je zmysluplný a veľmi potrebný. Podáva ruku deťom a mladým ľuďom so zrakovým znevýhodnením, ktorých spoločnosť paradoxne nevidí. Myslím, že každý kto má možnosť, by mal mať svoj srdcový projekt, vďaka ktorému vie pomôcť. Pre mňa je to tento," uviedol Štefan Lastovka, konateľ spoločnosti SecuriLas.

Partneri, ktorí by sa chceli do projektu zapojiť, sa môžu prihlásiť do 1. decembra 2025 e-mailom na adresu l.ciskova@businesslease.sk. Všetky finančné príspevky bude možné venovať jednoducho – prostredníctvom QR kódov dostupných priamo na podujatí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Treba vidieť a vnímať ich potreby. Aj nevidiace deti z Levoče majú svoje priania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nevidiaci PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Novela zákona o verejnom obstarávaní dostala zelenú, štát ňou reaguje na výhrady Bruselu
<< predchádzajúci článok
Wolt je kľúčovým partnerom slovenských podnikov, služby si pochvaľujú aj samotní zákazníci

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 