19. novembra 2025
Princíp „trikrát a dosť“ má vyriešiť problematiku krádeží, vláda odobrila návrh novely Trestného zákona
V súvislosti s problematikou krádeží by mal platiť princíp „trikrát a dosť“. Rozhodla o tom v stredu vláda, keď ...
19.11.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s problematikou krádeží by mal platiť princíp „trikrát a dosť“. Rozhodla o tom v stredu vláda, keď odobrila návrh novely Trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh, aby sa novela prijala v skrátenom legislatívnom konaní.
„Do základnej skutkovej podstaty trestného činu krádeže podľa Trestného zákona sa zavádza trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov obdobných činov,“ uviedol rezort spravodlivosti s tým, že k trestnosti však nepostačuje predchádzajúce postihnutie za jeden obdobný čin, ako je to u iných trestných činov, ktoré postihujú recidívu iných deliktov, ale v duchu hesla „trikrát a dosť“ sa zavádza trestnosť až spáchaním tretieho obdobného činu v období 12 mesiacov.
Novela zároveň v rámci zlepšenia vymožiteľnosti náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo priestupkom zavádza uloženie donucovacích opatrení podľa Exekučného poriadku.
„Použitie donucovacích opatrení v exekučnom konaní nie je možné okamžite po začatí exekúcie, ale predchádza tomu určitý proces. Najprv musí byť povinný poučený o možnosti uloženia donucovacích opatrení pri upovedomení o začatí exekúcie. Následne musí byť povinný upovedomený o uložení donucovacieho opatrenia, v ktorom exekútor vyzve obvineného, aby do 15 dní od doručenia tohto upovedomenia splnil povinnosť alebo podal námietky, inak bude donucovacie opatrenie vykonané. Súčasne platí, že donucovacie opatrenia môžu byť uložené až po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok,“ doplnil rezort spravodlivosti.
Ministerstvo v odôvodnení novelizácie konštatuje, že cieľom novelizácie Trestného zákona je reagovať na súčasný nárast počtu deliktov proti majetku a zvýšenie agresivity v spoločnosti.
„V nadväznosti na dezinformačnú kampaň médií a výzvy niektorých politických predstaviteľov, ktorí zavádzajúco informovali verejnosť, že krádež je beztrestná a oplatí sa, bola zaznamenaná vyššia miera drobných krádeží, agresivita ich páchateľov a spoločenský dopyt po tvrdšej reakcii proti týmto deliktom. Týmto rozširovaním nepravdivých informácii došlo k podnecovaniu verejnosti k páchaniu týchto deliktov, čo sa prejavilo najmä u recidivistov, ktorí začali vo vyššej miere páchať drobné krádeže, obvykle v hodnote 50 až 70 eur. V spojení so súčasným zvýšeným spoločenským napätím a zvýšením agresivity verejnosti, sa aj páchatelia týchto priestupkov začali správať pri ich páchaní agresívnejšie, čo zvýšilo aj citlivosť verejnosti na tieto delikty,“ uviedol rezort spravodlivosti.
Dodal, že s uvedeným agresívnym správaním páchateľa sú spojené aj dodatočné problémy, najmä pre maloobchodné prevádzky.
