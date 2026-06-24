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24. júna 2026
Pri ruskom útoku zahynul na Ukrajine odmínovací expert nórskej humanitárnej organizácie
Raketový útok v Chersonskej oblasti si vyžiadal aj piatich zranených pracovníkov vrátane jedného v kritickom stave. Pri
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Pri ruskom raketovom útoku na juhu Ukrajiny zahynul odmínovací expert pracujúci pre nórsku humanitárnu organizáciu Norwegian People's Aid.
Ďalších päť pracovníkov utrpelo zranenia, z toho jeden je v kritickom stave. V stredu o tom informovala organizácia.
„Jeden človek zahynul, jeden je v kritickom stave a štyria ďalší utrpeli zranenia. K útoku došlo v Chersonskej oblasti,“ uviedol riaditeľ organizácie pre Ukrajinu Bujar Hoxha.
Okolnosti sa vyšetrujú
Podľa zástupcu šéfa vojenskej správy Chersonskej oblasti boli všetci zasiahnutí pracovníci občanmi Ukrajiny.
Okolnosti incidentu zatiaľ nie sú úplne známe. Regionálna prokuratúra uviedla, že išlo o raketový útok.
Desiatky mŕtvych
Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie vo februári 2022 zahynuli alebo utrpeli zranenia desiatky humanitárnych pracovníkov pôsobiacich na Ukrajine.
Vyplýva to z údajov databázy Aid Worker Security Database, ktorá monitoruje útoky na pracovníkov poskytujúcich humanitárnu pomoc.
Organizácia Norwegian People's Aid zamestnáva na Ukrajine viac ako 450 pracovníkov, ktorí sa venujú najmä odmínovaniu, odstraňovaniu výbušných pozostatkov vojny a ďalším humanitárnym aktivitám.
Zdroj: SITA.sk - Pri ruskom útoku zahynul na Ukrajine odmínovací expert nórskej humanitárnej organizácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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