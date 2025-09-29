Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Michal, Michaela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2025

Občianske organizácie spustili petíciu, novela ústavy podľa nich oslabí demokraciu a poškodí všetkých ľudí


Tagy: Benátska komisia Iniciatíva Inakosť novela Ústavy SR Petícia Ústava SR Vyhlásenie

Organizácie občianskeho sektora spustili podpisovú akciu, jej cieľom je vyjadriť znepokojenie nad prijatou novelou Ústavy SR. Za ...



Zdieľať
ustava sr 676x451 29.9.2025 (SITA.sk) -

Organizácie občianskeho sektora spustili podpisovú akciu, jej cieľom je vyjadriť znepokojenie nad prijatou novelou Ústavy SR. Za spustením podpisovej akcie stoja Právny inštitút, Možnosť voľby a Iniciatíva Inakosť. Novela, ktorú parlament schválil v piatok 26. septembra, podľa nich negatívne zasiahne do životov ľudí a výrazne oslabí demokratický charakter Slovenka.


Spustená verejná výzva dáva občanom a občiankam, aj organizáciám občianskeho sektora možnosť vyjadriť svoj odmietavý postoj k novele. K Vyhláseniu občianskej verejnosti k prijatiu novely Ústavy SR sa dosiaľ pripojilo 53 organizácií a 322 jednotlivcov.



Varovania právnickej obce


„Už skôr skupina rešpektovaných právnikov a právničiek vrátane bývalých sudcov ústavného súdu, ale aj množstvo iných subjektov vrátane organizácií občianskeho sektora varovalo pred vážnymi rizikami tohto návrhu. Právnická obec upozorňovala najmä na nezlučiteľnosť novely s našimi medzinárodnými a európskymi záväzkami, na oslabenie ochrany ľudských práv a na právnu neistotu, ktorú by prijatie novely prinieslo. Vážne výhrady smerovali aj k otvorene diskriminácii LGBTI+ ľudí, ktorá bola na ústavnej úrovni touto novelou ešte viac posilnená,“ pripomínajú iniciátor verejnej výzvy.



Dodávajú, že tieto obavy následne potvrdil aj poradný orgán Rady Európy, Benátska komisia, ktorá konštatovala, že novela štátu umožní svojvoľne si vyberať, ktoré medzinárodné zmluvné záväzky a rozhodnutia súdov bude alebo nebude rešpektovať.



Znepokojenie signatárov


Svojím podpisom tak môžu signatári vyjadriť znepokojenie nad tým, že prijatá úprava bude bezprecedentným spôsobom škodiť všetkým ľuďom, spoliehajúcim sa na spravodlivé a predvídateľné demokratické prostredie. K verejnej výzve sa možno pripojiť na stránke mojapeticia.sk.



„My, občianky a občania, obyvatelia a obyvateľky, ako aj organizácie občianskeho sektora pôsobiace na Slovensku sme s hlbokým znepokojením prijali správu o schválení novely ústavy. Táto novela nielenže negatívne zasiahne do životov ľudí na Slovensku, ale výrazne oslabí aj demokratický charakter našej krajiny. Odsudzujeme spôsob, akým bola prijatá, a odsudzujeme jej obsah. Ústava je dokument, ktorý má umožňovať veľmi rôznorodým ľuďom bezpečne žiť spolu. Nesmie byť preto nikdy korisťou akejkoľvek skupiny politikov a političiek. Nemusí vždy hladiť, ale nesmie vytláčať. Prijatá novela ústavy však bezprecedentne vytláča. Nie menšiny. Všetkých ľudí,“ píše sa vo vyhlásení občianskej verejnosti k prijatiu novely ústavy.



Kritika vágnosti a riziko svojvôle


Vo výzve je tiež zdôraznené, že ústava a právny štát majú chrániť pred bezmocnosťou. Novelizácia podľa signatárov prostredníctvom vágne použitých pojmov zvrchovanosti, národnej identity a „kultúrno-etických otázok“ otvára dvere svojvoľnosti orgánov štátu pri riešení otázok ľudských práv.



„Uškodí všetkým ľuďom. Zbezmocňuje všetkých, ktorí sa spoliehajú na spravodlivé a predvídateľné pravidlá. Paralyzuje všetkých, ktorí legitímne očakávajú, že štát ich práva ochráni. Novela ústavy, ktorá trucuje proti našim dobrovoľne prijatým medzinárodným záväzkom, a ktorá dáva frčku Európskej únii, tak vo finále podrazí nohy celej krajine,“ uvádza sa v texte vyhlásenia.



Odhodlanie a výzva na mobilizáciu


Podľa neho je tiež novela ťaživou výzvou vo vzťahu k tomu, na čom nám záleží, a čo chceme od života a od štátu. „Ak chceme skutočnú slobodu, rovnosť, dôstojnosť a právo na hľadanie vlastného šťastia, budeme musieť hľadať spôsoby, ako ľudskosť praktizovať v drobných skutkoch a občianskom odpore. Nenecháme sa rozdeliť a znechutiť. Hnev nás nemusí len deštruovať a rozdeľovať. Môže nás ako spoločenstvo mobilizovať. Zostávame,“ uzatvára text výzvy.



Parlamentné schválenie novely


Poslanci Národnej rady SR v piatok 26. septembra schválili návrh novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá uznáva len dve pohlavia muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.


Cieľom návrhu novely ústavy je podľa prekladateľa posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrh novely, ako ho schválili poslanci, zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu.



Okrem iného sa zakotvuje do ústavy, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Osvojiť dieťa si môžu len zosobášené páry. Zavádza sa aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.



Kritika odborníkov a Benátskej komisie


Novela ústavy presadzovaná Smerom-SD sa stretla s kritikou nielen u opozície, ale aj u odborníkov. Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy, potvrdila obavy pred vážnymi právnymi rizikami koaličného návrhu novely ústavy týkajúceho sa kultúrno-etických otázok. Tvrdí to skupina slovenských právnikov, ktorá už v júni upozornila najmä na nezlučiteľnosť novely s našimi medzinárodnými a európskymi záväzkami, na oslabenie ochrany ľudských práv a na právnu neistotu, ktorú by prijatie novely spôsobilo.




Zdroj: SITA.sk - Občianske organizácie spustili petíciu, novela ústavy podľa nich oslabí demokraciu a poškodí všetkých ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benátska komisia Iniciatíva Inakosť novela Ústavy SR Petícia Ústava SR Vyhlásenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SARIO: Česko–slovenské podnikateľské fórum 2025 sa uskutočnilo v Žiline
<< predchádzajúci článok
Novinka v aplikácii Union: poisťovňa vám pomôže nájsť špecialistu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 