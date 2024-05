Novinky dm značiek Balea a dmBio zabodovali v 13. ročníku programu Voľba spotrebiteľov

Prehľad ocenených výrobkov dm drogerie markt

17.5.2024 (SITA.sk) -Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka zavŕšil svoj trinásty rok sledovania inovatívnych produktov a produktových radov ponúkaných slovenským zákazníkom májovým galavečerom, kde predstavil víťazov tohto ročníka. Prihlásených adeptov hodnotila v prvom kole odborná porota tvorená zástupcami z oblasti retailu, výroby a komunikácie, v ďalšom kole už o víťazoch rozhodovala reprezentatívna vzorka tvorená 2000 respondentmi.V dm drogerie markt zákazníci nájdu celkovo až 31 vlastných dm značiek: najobľúbenejšou medzi nimi je Balea, ktorá reprezentuje produkty kvalitnej starostlivosti o telo, pleť aj vlasy za dostupnú cenu. Oceňované bývajú pravidelne aj vo Voľbe spotrebiteľov, kde si v posledných ročníkoch priazeň získali napríklad pleťové sérum Niacinamide, sprchovacie gély natural beauty vo viacerých vôňach aj pleťové sérum Vitamin C. V tomto ročníku respondenti ako najlepšie v kategórii Vlasová kozmetika hodnotili sérum na poškodené vlasy Plex Care z produktového radu Balea Professional.Zaujímavosťou je, že okrem predstavovania noviniek prechádzala od jari 2023 značka Balea relaunchom, ktorým menila logo, no najmä celkový dizajn obalov. "Pri redizajne obalov bolo ako zvyčajne zámerom optimalizovať obalové materiály výrobkov. Vďaka prispôsobeniu uzáverov šampónov a balzamov na vlasy Professional sa nám podarí len v rámci slovenského trhu znížiť množstvo nasadených plastov o 0,34 tony a prepracovaním túb týchto výrobkov ušetriť približne 2,1 tony plastu," približuje efektivitu malých zmien Elena Černáčková, asistentka nákupu značiek dm.Za víťaza v kategórii Prísady na varenie si hodnotiaci spotrebitelia zvolili vegánsky výrobok značky dmBio. Tá v dm označuje potraviny z biologického poľnohospodárstva, ktorých pretrvávajúcu kvalitu zaručujú pravidelné kontroly zloženia aj výrobných procesov. Zameriava sa nielen na vegetariánov, vegánov či ľudí s potravinovými intoleranciami, ale aj na všetkých, ktorým pri výbere potravín záleží na udržateľnosti ich procesu výroby či spracovania. "V roku 2023 uviedla značka dmBio na trh viaceré inovatívne a trendové novinky a v septembri bolo jednou z nich práve ocenené dmBio kokosové mlieko so zázvorom a citrónovou trávou," vyjadrila sa asistentka nákupu značiek dm Lenka Ferová. "Táto priazeň nás veľmi teší a je pre nás príjemným povzbudením do toho, aby sme naďalej do svojich regálov prinášali okrem drogérie aj nové, zaujímavé a kvalitné potraviny."DmBio kokosové mlieko s citrónovou trávou a zázvorom 400 ml BIOUvedenie na trh: 09/2023(0,54 € za 100 ml)Milovníci exotickej kuchyne si prídu na svoje s kokosovým mliekom s citrónovou trávou a zázvorom od dmBio. Na jeho výrobu sa používajú čerstvé kokosové orechy zo Srí Lanky, tradične šetrne spracované – celkom bez prísad. Vďaka 60-percentnému podielu výťažku z jadier čerstvých kokosových orechov má pravú kokosovú chuť. Je vhodné na prípravu exotických jedál, kokteilov, koláčov, dezertov a zmrzliny. Okrem toho je ideálnou alternatívou smotany.Balea Professional sérum na poškodené vlasy Plex Care 50 mlUvedenie na trh: 11/2023Bezoplachové sérum na poškodené vlasy Plex Care od značky Balea Professional vďaka svojmu účinnému zloženiu s trojitým proteínovým komplexom a aminokyselinami posilňuje vlasy a zároveň zamedzuje štiepeniu končekov. Okrem intenzívneho ošetrenia chráni vlasy aj pred poškodením vysokou teplotou – až do 220°C.Informačný servis