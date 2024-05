Žilinka odmieta vyšetrovanie v priamom prenose, útok na Fica sa náležite objasní a páchateľa spravodlivo potrestajú

Citlivá udalosť

Zverejňovanie bez zodpovednosti





Polícia obvinila Juraja Cintulu, ktorý strieľal na predsedu vlády Roberta Fica, z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 25 rokov väzenia až doživotie.



Incident sa stal v stredu 15. mája po výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej, keď Juraj Cintula na Fica päťkrát vystrelil. Premiér následne absolvoval päťhodinovú operáciu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a je vo vážnom stave. Útočníka na mieste zadržali.



17.5.2024 (SITA.sk) - Orgány činné v trestnom konaní urobia všetko pre náležité objasnenie útoku na predsedu vlády Roberta Fica a spravodlivé potrestanie páchateľa. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka Ako ďalej uviedol, predovšetkým z ľudskej, ale aj z celospoločenskej a trestnoprávnej stránky ide o tak nesmierne vážnu a citlivú udalosť, že v záujme nezvyšovania napätia a polarizácie spoločnosti musí byť verejnosť informovaná výlučne vecne a o faktoch poskytnutých kompetentnými zodpovednými orgánmi.„Tak samotný vražedný útok, ako aj s ním súvisiace okolnosti, sú predmetom trestných konaní. Je pochopiteľná snaha o maximálne informovanie verejnosti, je však tiež potrebné rešpektovať, že prípravné konanie trestné je konanie neverejné. Odmietam preto snahy o tzv. vyšetrovanie v priamom prenose," vyhlásil Žilinka.Doplnil, že všetky podstatné faktografické informácie o trestných konaniach sa verejnosť dozvie vždy, akonáhle to stav konaní dovolí. Generálny prokurátor pripomína, že zvlášť v počiatočnej fáze trestného konania je zverejňovanie rôznych „odborných“ hodnotení a analýz bez akejkoľvek zodpovednosti, prezentovanie svedectiev či informácií o obvinenej osobe mimoriadne škodlivé, pretože je spôsobilé negatívnym spôsobom ovplyvniť objasnenie a vyšetrenie veci, a teda komplikuje činnosť orgánov činných v trestnom konaní.„Takýto postup pri informovaní verejnosti je naviac nezodpovedný, pretože dezorientuje verejnosť, ktorá čiastkové (selektívne) informácie či úvahy nedokáže sama verifikovať, čo môže mať za následok nesprávny úsudok a opäť to len prispieva k rozdeľovaniu spoločnosti," dodal Žilinka.