Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. júna 2026

Novou tvárou Iránu po vojne nemusí byť ajatolláh. Do popredia sa tlačí muž patriaci medzi piliere režimu


Tagy: iránsky režim Napätie na Blízkom východe

Mohammad Bágher Ghalíbáf patrí už tri desaťročia medzi piliere islamskej republiky, no až vojna z neho urobila jednu z najviditeľnejších postáv iránskeho vedenia. Po smrti ajatolláha



Zdieľať
pakistan_us_iran_9_4_9 676x451 15.6.2026 (SITA.sk) - Mohammad Bágher Ghalíbáf patrí už tri desaťročia medzi piliere islamskej republiky, no až vojna z neho urobila jednu z najviditeľnejších postáv iránskeho vedenia.


Po smrti ajatolláha Alího Chameneího a ďalších kľúčových predstaviteľov režimu počas americko-izraelskej vojny sa v Iráne začína formovať nové mocenské usporiadanie. Hoci za nástupcu najvyššieho vodcu bol označený jeho syn Modžtaba Chameneí, v očiach verejnosti aj zahraničia sa čoraz výraznejšie objavuje iné meno - predseda parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf.

Šesťdesiatštyriročný politik patrí už tri desaťročia medzi piliere islamskej republiky, no až vojna z neho urobila jednu z najviditeľnejších postáv iránskeho vedenia. Kým viacerí vplyvní predstavitelia vrátane bezpečnostného poradcu Alího Larídžáního zahynuli pri útokoch, Ghalíbáf zostal v centre diania a prevzal významnú úlohu pri riadení vojnového úsilia aj diplomatických rokovaní.

Prvýkrát sa po týždňoch mlčania objavil na verejnosti počas rokovaní v Islamabáde, kde viedol iránsku delegáciu pri rozhovoroch so Spojenými štátmi. Stretol sa dokonca s americkým viceprezidentom JD Vanceom, čo predstavovalo najvyšší kontakt medzi oboma krajinami od čias pred islamskou revolúciou v roku 1979.

Práve zábery z týchto rokovaní výrazne posilnili jeho postavenie. Na fotografii zverejnenej iránskymi ambasádami sedel Ghalíbáf v centre delegácie, energicky gestikuloval a pôsobil ako hlavný vyjednávač, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Abbás Arakčí sa venoval skôr technickým detailom stretnutia.

„Nová verejná tvár“ islamskej republiky


Analytici upozorňujú, že hoci skutočné mocenské pomery po Chameneího smrti zostávajú nejasné, práve Ghalíbáf sa stal najviditeľnejším predstaviteľom režimu.

„Po atentáte na Larídžáního sa Ghalíbáf stal novou verejnou tvárou vojnového úsilia a diplomacie Islamskej republiky,“ uviedol výskumník Ženevského inštitútu medzinárodných štúdií Farzan Sabet.

Zároveň však upozornil, že jeho moc nemožno preceňovať. „Nemali by sme zveličovať mieru, do akej drží volant v rukách. Naďalej sa zodpovedá vyšším mocenským centrám v Teheráne.“

Podľa expertov zostávajú rozhodujúce najmä Revolučné gardy a okruh okolo Modžtabu Chameneího, ktorý sa od oznámenia svojho nástupníctva na verejnosti prakticky neobjavil.

Muž armády, polície aj politiky


Ghalíbáf patrí k najskúsenejším predstaviteľom súčasného Iránu. Počas kariéry pôsobil ako veliteľ vzdušných síl Revolučných gárd, šéf teheránskej polície, starosta hlavného mesta a napokon predseda parlamentu.

Je známy aj svojimi prezidentskými ambíciami. O najvyšší volený úrad sa uchádzal viackrát, no nikdy neuspel. Najbližšie bol v roku 2005, keď ho prekvapivo porazil dovtedy málo známy ultrakonzervatívec Mahmúd Ahmadínedžád.

Vyštudovaný pilot rád pripomína, že dokáže sám pilotovať aj veľké dopravné lietadlá. Táto kombinácia vojenskej minulosti a civilnej politickej kariéry z neho robí jednu z mála osobností, ktoré majú kontakty naprieč celým mocenským aparátom.

Američanov vraj zaujal


Zaujímavý je aj pohľad zo zahraničia. Hoci rokovania v Islamabáde nepriniesli dohodu, amerických predstaviteľov údajne zaujal práve Ghalíbáfov štýl.

Denník Washington Post napísal, že na americkú delegáciu zapôsobil ako „kultivovaný a profesionálny vyjednávač - a potenciálny líder nového Iránu“.

Jeho vplyv sa medzičasom rozšíril aj na ekonomickú oblasť. V máji dostal dohľad nad strategickými vzťahmi s Čínou, ktorá zostáva najväčším odberateľom iránskej ropy a jedným z najdôležitejších partnerov Teheránu.

Kontroverzná minulosť


Cesta na vrchol však nie je bez tieňov. Ľudskoprávne organizácie obviňujú Ghalíbáfa z podielu na potláčaní protestov od študentských demonštrácií v roku 1999 cez Zelené hnutie po sporných voľbách v roku 2009 až po najnovšie protivládne protesty, ktoré vyvrcholili začiatkom roka 2026.

Aj preto ho časť opozície vníma ako symbol starého režimu, nie jeho reformu.

Práve schopnosť prežiť politické čistky však môže byť jeho najväčšou výhodou. „Ako politik sa ukázal byť ambiciózny a oportunistický, ale zároveň opatrný. Práve táto vlastnosť mu pomohla dostať sa na vrchol mocenskej štruktúry Islamskej republiky bez toho, aby dopadol ako mnohí iní, ktorí boli odstránení,“ myslí si Sabet.

V krajine, ktorá sa po vojne ocitla na križovatke, tak môže byť Ghalíbáf tým mužom, ktorého bude svet v najbližších mesiacoch vídať najčastejšie. Otázkou zostáva, či bude iba tvárou nového Iránu - alebo sa napokon stane aj jeho skutočným lídrom.


Zdroj: SITA.sk - Novou tvárou Iránu po vojne nemusí byť ajatolláh. Do popredia sa tlačí muž patriaci medzi piliere režimu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iránsky režim Napätie na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dobodaná žena skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici, prípad rieši polícia
<< predchádzajúci článok
USA a Irán oznámili uzavretie mierovej dohody, vojenské operácie sa majú okamžite skončiť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 