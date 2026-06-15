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15. júna 2026
USA a Irán oznámili uzavretie mierovej dohody, vojenské operácie sa majú okamžite skončiť
Washington a Teherán potvrdili ukončenie bojov vrátane konfliktu v Libanone, detaily dohody však zostávajú nejasné.
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Spojené štáty a Irán sa dohodli na ukončení vojny na Blízkom východe a na „okamžitom a trvalom“ zastavení vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Oznámenie sprostredkované Pakistanom následne potvrdili Washington aj Teherán.
Slávnostný podpis dohody je naplánovaný na 19. júna vo Švajčiarsku. Americký prezident Donald Trump oznámil uzavretie dohody v nedeľu prostredníctvom sociálnych sietí.
Okamžitý koniec
„Dohoda s Iránskou islamskou republikou je teraz dokončená,“ napísal Trump. Zároveň oznámil otvorenie Hormuzského prielivu a zrušenie americkej námornej blokády voči Iránu. „Lode sveta, naštartujte motory. Nech ropa opäť prúdi!“ vyhlásil americký prezident.
Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí následne uviedol, že dohoda znamená „okamžitý koniec vojny“ a že obe strany začnú v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov rokovania o konečnom urovnaní sporných otázok.
Koniec vojenských operácií
Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf, ktorého krajina zohrávala úlohu sprostredkovateľa, oznámil, že „obe strany vyhlásili okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu“.
Podrobnosti dohody však zatiaľ neboli oficiálne zverejnené. Iránska agentúra Mehr informovala, že Spojené štáty by mali pred začiatkom rokovaní uvoľniť 12 miliárd dolárov zo zmrazených iránskych aktív.
Podľa údajného 14-bodového memoranda by počas 60-dňového vyjednávacieho obdobia mohlo byť postupne uvoľnených až 24 miliárd dolárov.
Jadrový program
Nie je však jasné, ako sa dohoda vysporiada s iránskym jadrovým programom a zásobami vysoko obohateného uránu, ktoré patria medzi hlavné požiadavky Washingtonu a jeho spojencov.
Oznámenie dohody privítalo medzinárodné spoločenstvo s úľavou. Generálny tajomník OSN António Guterres ho označil za „kritický krok“ smerom k ukončeniu konfliktu.
Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko deklarovali pripravenosť zrušiť sankcie voči Iránu a podporiť dlhodobé diplomatické riešenie.
Ropa prudko klesla
Pozitívne zareagovali aj finančné trhy. Cena ropy v Ázii klesla o viac ako štyri percentá a japonský akciový index Nikkei vzrástol približne o tri percentá.
Uzavretie Hormuzského prielivu v predchádzajúcich mesiacoch spôsobilo prudký rast cien energií, narušilo dodávateľské reťazce a prispelo k zrýchleniu inflácie vo viacerých krajinách.
Dohoda prichádza po viac ako troch mesiacoch bojov, ktoré vypukli po americko-izraelských útokoch na Irán koncom februára.
Do poslednej chvíle
Teherán následne odpovedal útokmi proti Izraelu a americkým spojencom v regióne a prakticky zablokoval lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza významná časť svetových dodávok ropy a zemného plynu.
Napätie pritom pretrvávalo až do posledných hodín pred oznámením dohody. Trump ešte v nedeľu kritizoval Izrael za letecký útok na predmestie Bejrútu namierený proti hnutiu Hizballáh, ktoré podporuje Irán.
Podľa Washingtonu mohol tento útok ohroziť finalizáciu mierovej dohody. Napriek tomu sa obe strany napokon dohodli na ukončení bojov a návrate k diplomacii.
Zdroj: SITA.sk - USA a Irán oznámili uzavretie mierovej dohody, vojenské operácie sa majú okamžite skončiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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