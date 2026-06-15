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15. júna 2026
Dobodaná žena skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici, prípad rieši polícia
Tagy: Krimi Útok nožom
Bližšie informácie k skutku polícia poskytne, až keď to procesná situácia umožní. Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo v nedeľu v Lučenci na Továrenskej ulici. Podľa predbežných ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Bližšie informácie k skutku polícia poskytne, až keď to procesná situácia umožní.
Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo v nedeľu v Lučenci na Továrenskej ulici. Podľa predbežných informácií 41-ročný muž bodol 36-ročnú ženu do oblasti brucha a hrude, muž následne zranil aj seba.
Žena bola podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikoly Žabkovej so zraneniami vo vážnom stave prevezená do nemocnice. Bližšie informácie k skutku polícia poskytne, až keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Dobodaná žena skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici, prípad rieši polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo v nedeľu v Lučenci na Továrenskej ulici. Podľa predbežných informácií 41-ročný muž bodol 36-ročnú ženu do oblasti brucha a hrude, muž následne zranil aj seba.
Žena bola podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikoly Žabkovej so zraneniami vo vážnom stave prevezená do nemocnice. Bližšie informácie k skutku polícia poskytne, až keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Dobodaná žena skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici, prípad rieši polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krimi Útok nožom
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