Novozvolení francúzski poslanci začali rozhovory o zostavení vlády, riziko politickej paralýzy je stále prítomné

Rozhovory komplikujú vnútorné rozpory

Rezignácia premiéra

9.7.2024 (SITA.sk) - Novozvolení poslanci v utorok prišli do dolnej komory francúzskeho parlamentu na rokovania s cieľom dať dohromady vládnu väčšinu po tom, čo nedeľňajšie parlamentné voľby rozdelili Národné zhromaždenie medzi ľavicové, centristické a pravicové strany.Ani jeden z blokov nemá po voľbách väčšinu potrebnú na zostavenie vlády, čo vytvára riziko politickej paralýzy. Hoci roztrieštený parlament nie je v Európe ničím výnimočným, v modernej histórii Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky v Európskej únii , ide o bezprecedentnú situáciu.Lídri ľavicovej koalície Nový ľudový front, ktorá získala najviac kresiel, tvrdia, že by mali zostaviť novú vládu. Tri jej hlavné subjekty - Nepoddajné Francúzsko, Socialistická strana a Ekológovia - začali rokovania, aby našli kandidáta na premiéra. Ich rozhovory však komplikujú vnútorné rozpory.Členovia Nepoddajného Francúzska a Ekológov prišli do Národného zhromaždenia v utorok ráno, socialisti, medzi ktorými je aj bývalý prezident François Hollande, sa schádzajú popoludní.Hlavná vyjednávačka Socialistickej strany Johanna Rolland povedala, že budúci premiér nebude krajne ľavicový líder Nepoddajného Francúzska Jean-Luc Mélenchon , ktorý si rozhneval mnoho umiernených politikov. V televízii France 2 tiež naznačila, že ľavicová koalícia by mohla spolupracovať so stredoľavými členmi koalície prezidenta Emmanuela Macrona Macron v pondelok odmietol rezignáciu premiéra Gabriela Attala , ktorého vyzval, aby dočasne zostal na čele vlády.