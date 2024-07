Pellegrini odsúdil útok na detskú nemocnicu v Kyjive, podľa prezidenta to nenaznačuje snahu Ruska sadnúť si za rokovací stôl

9.7.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini pred samitom NATO odsúdil útok na detskú nemocnicu v Kyjive.„Je to veľká tragédia a veľké nešťastie pre všetky obete, zranených a ich rodiny. Takéto útoky nenaznačujú snahu Ruska sadnúť si za rokovací stôl. Ale ak sa o to nepokúsime, počet obetí bude narastať nielen na fronte, ale aj v radoch civilného obyvateľstva, a Ukrajina bude z mesiaca na mesiac čoraz viac decimovanou krajinou,“ povedal slovenský prezident vo Washingtone pred začiatkom samitu Severoatlantickej aliancie.Počet obetí pondelkového ruského raketového útoku na Kyjiv sa zvýšil na 31 mŕtvych a 117 zranených. Oznámil to šéf kyjivskej vojenskej správy Serhij Popko. Medzi mŕtvymi sú aj štyri deti. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.Jedno z miest, ktoré Rusi v pondelok v Kyjive zasiahli, bola detská nemocnica Ochmatdyt. Tam o život prišli dvaja ľudia, vrátane jedného lekára, a 32 utrpelo zranenia. Pátracie a záchranné operácie sa v zariadení už skončili.Starosta Kyjiva Vitalij Kličko povedal, že 94 pacientov z detskej nemocnice previezli do iných zariadení. Osem z týchto detí je zranených. Okrem toho bolo k utorkovému ránu 57 dospelých pacientov na lôžkových oddeleniach mestských zdravotníckych zariadení. Päť z nich je vo vážnom stave.