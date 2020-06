Novozvolení predsedovia najvyšších súdov zo Slovenska a Česka mali stretnutie v Bratislave

Zlepšovanie spolupráce

Akcia Búrka

30.6.2020 (Webnoviny.sk) - Personálne obsadenie súdov je mimoriadne dôležitou témou, najmä na Slovensku. Na utorkovom stretnutí sa na tom zhodli predsedovia najvyšších súdov Slovenskej republiky a Českej republiky Ján Šikuta a Petr Angyalossy. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Tatjana Lesajová.S dôležitosťou personálneho obsadzovania súdov súvisí potreba získavania nových kvalitných kádrov do sudcovského stavu v oboch republikách prostredníctvom transparentných výberových konaní, no zároveň i potreba vytvoriť novým aj existujúcim sudcom kvalitné pracovné podmienky.Obaja predsedovia sa zhodli na tom, že nosným prvkom do budúceho obdobia bude prehlbovanie a zlepšovanie vzájomnej spolupráce a súčinnosti medzi oboma súdmi na úrovni predsedov aj jednotlivých kolégií najvyšších súdov.„Na jeseň pozvalo naše trestné kolégium na pracovnú návštevu české trestné kolégium, budúci rok bude český Najvyšší súd hostiť členov slovenského občianskeho kolégia," upresnil predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta.Petr Angyalossy na stretnutí podčiarkol dôležitosť vzájomnej spolupráce a najmä význam spoločnej judikatúry a právnych názorov pri vzájomnom čerpaní z judikatúr pri rozhodovaní v oboch republikách.Dôležitosť personálneho obsadzovania súdov na Slovensku sa ukazuje najmä po akcii Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) s názvom Búrka, pri ktorej bolo v marci okrem iných zadržaných aj 13 sudcov a jedna bývalá sudkyňa.Akcia súvisela so sudcami spomínanými v aplikácií Threema Mariana K., ktorý je v súčasnosti obvinený z objednávky vraždy novinára Ján Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Stav justície na Slovensku je zo strany odbornej aj laickej verejnosti dlhodobo považovaný za nepriaznivý. V prieskume agentúry Focus, ktorý si v auguste 2019 objednal Najvyšší súd SR nedôveruje súdnictvu na Slovensku 64 percent opýtaných.