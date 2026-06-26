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26. júna 2026
Novozvolený prezident dal ozbrojeným skupinám mesiac na kapituláciu
Novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vyzval povstalecké a ďalšie ozbrojené skupiny, aby sa do jedného mesiaca vzdali. Tvrdší prístup k bezpečnostnej situácii bol jednou z hlavných tém jeho ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vyzval povstalecké a ďalšie ozbrojené skupiny, aby sa do jedného mesiaca vzdali. Tvrdší prístup k bezpečnostnej situácii bol jednou z hlavných tém jeho úspešnej volebnej kampane.
Novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vo štvrtok vyzval ozbrojené skupiny pôsobiace mimo zákona, aby sa do jedného mesiaca vzdali. Urobil tak vo svojom prvom prejave po oficiálnom potvrdení víťazstva v prezidentských voľbách.
„Všetkým, ktorí konajú mimo zákona, dávam jeden mesiac na to, aby si zariadili svoju kapituláciu,“ vyhlásil De la Espriella. Zároveň naznačil, že jeho vláda nebude pokračovať v politike ústupkov voči ozbrojeným skupinám. „Počas môjho mandátu nebudú žiadne veľkorysé ponuky ani neprijateľné ústupky, aké dostávali od režimu, ktorý sa končí,“ povedal s odkazom na odchádzajúcu administratívu.
Štyridsaťsedemročný právnik zvíťazil v nedeľňajších prezidentských voľbách tesným rozdielom menej ako jedného percentuálneho bodu. Jeho víťazstvo znamená koniec prvého ľavicového prezidentstva v dejinách Kolumbie pod vedením Gustava Petra.
Počas volebnej kampane De la Espriella avizoval tvrdší postup proti povstalcom. V rozhovore pre AFP hovoril o možnosti bombardovacích operácií proti gerilovým skupinám a o výstavbe „megaväzníc“ podľa vzoru politík salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho.
Porazený ľavicový kandidát Iván Cepeda upozornil, že ľavica môže v prípade potreby pristúpiť k „pokojnej občianskej neposlušnosti“, zároveň sa však dištancoval od násilností po zverejnení volebných výsledkov.
Novozvolený prezident chce podľa svojich vyjadrení posilniť aj medzinárodnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Plánuje vytvoriť vojenské partnerstvo so Spojenými štátmi a Izraelom. Po rozhovore s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom uviedol, že vzťahy medzi Kolumbiou a Izraelom budú „ako nikdy predtým“.
Výzva na kapituláciu ozbrojených skupín prichádza v čase, keď Kolumbia čelí najvyššej úrovni násilia za ostatné desaťročie. Organizácia Spojených národov vo štvrtok zároveň informovala, že výmera plôch používaných na pestovanie drog vzrástla od roku 2024 o 3,5 percenta. Experti podľa AFP tvrdia, že mierové rokovania vedené vládou prezidenta Petra umožnili niektorým ozbrojeným skupinám posilniť svoje pozície.
Zdroj: SITA.sk - Novozvolený prezident dal ozbrojeným skupinám mesiac na kapituláciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vo štvrtok vyzval ozbrojené skupiny pôsobiace mimo zákona, aby sa do jedného mesiaca vzdali. Urobil tak vo svojom prvom prejave po oficiálnom potvrdení víťazstva v prezidentských voľbách.
„Všetkým, ktorí konajú mimo zákona, dávam jeden mesiac na to, aby si zariadili svoju kapituláciu,“ vyhlásil De la Espriella. Zároveň naznačil, že jeho vláda nebude pokračovať v politike ústupkov voči ozbrojeným skupinám. „Počas môjho mandátu nebudú žiadne veľkorysé ponuky ani neprijateľné ústupky, aké dostávali od režimu, ktorý sa končí,“ povedal s odkazom na odchádzajúcu administratívu.
Štyridsaťsedemročný právnik zvíťazil v nedeľňajších prezidentských voľbách tesným rozdielom menej ako jedného percentuálneho bodu. Jeho víťazstvo znamená koniec prvého ľavicového prezidentstva v dejinách Kolumbie pod vedením Gustava Petra.
Počas volebnej kampane De la Espriella avizoval tvrdší postup proti povstalcom. V rozhovore pre AFP hovoril o možnosti bombardovacích operácií proti gerilovým skupinám a o výstavbe „megaväzníc“ podľa vzoru politík salvádorského prezidenta Nayiba Bukeleho.
Porazený ľavicový kandidát Iván Cepeda upozornil, že ľavica môže v prípade potreby pristúpiť k „pokojnej občianskej neposlušnosti“, zároveň sa však dištancoval od násilností po zverejnení volebných výsledkov.
Novozvolený prezident chce podľa svojich vyjadrení posilniť aj medzinárodnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Plánuje vytvoriť vojenské partnerstvo so Spojenými štátmi a Izraelom. Po rozhovore s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom uviedol, že vzťahy medzi Kolumbiou a Izraelom budú „ako nikdy predtým“.
Výzva na kapituláciu ozbrojených skupín prichádza v čase, keď Kolumbia čelí najvyššej úrovni násilia za ostatné desaťročie. Organizácia Spojených národov vo štvrtok zároveň informovala, že výmera plôch používaných na pestovanie drog vzrástla od roku 2024 o 3,5 percenta. Experti podľa AFP tvrdia, že mierové rokovania vedené vládou prezidenta Petra umožnili niektorým ozbrojeným skupinám posilniť svoje pozície.
Zdroj: SITA.sk - Novozvolený prezident dal ozbrojeným skupinám mesiac na kapituláciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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