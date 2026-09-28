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28. septembra 2026
Nový „africký Che Guevara“ chce v Burkine dokončiť revolúciu, ktorú prerušila vražda jeho vzoru
Kapitán Traoré sa hlási k odkazu Thomasa Sankaru, znárodňuje bane, odstrihol sa od Francúzska a zbližuje krajinu s Ruskom. Kapitán Ibrahim Traoré bude v stredu viesť
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28.9.2026 (SITA.sk) - Kapitán Traoré sa hlási k odkazu Thomasa Sankaru, znárodňuje bane, odstrihol sa od Francúzska a zbližuje krajinu s Ruskom.
„Budeme naďalej udržiavať pochodeň znovuzrodenia Burkiny,“ zvykne hovoriť Traoré, ktorý Sankaru označuje za „národného hrdinu“ a svoj „kompas“.
Sankara sa chopil moci ako 33-ročný kapitán pri prevrate v roku 1983. Presadzoval panafrikanizmus, hospodársku sebestačnosť, vzdelávanie, práva žien a podporu domácej výroby. Jeho vládu ukončila v roku 1987 vražda počas ďalšieho prevratu.
Traoré nadviazal na časť tejto politiky znárodnením zlatých baní, podporou spracovania bavlny, paradajok a textilu či programom Faso Mebo, ktorý mobilizuje obyvateľov pri výstavbe ciest z domácich materiálov.
„Sankara vládol v podmienkach úspornosti a s obmedzenými zdrojmi, Traoré naopak vládne vo vojnovom režime a profituje z príjmov zo zlata a daní zo spotrebného tovaru,“ povedal pedagóg a výskumník Moussa Koné.
Najväčším rozdielom je bezpečnostná situácia. Džihádistické skupiny kontrolujú veľké časti krajiny a najmä sever zostáva dejiskom útokov a blokád napriek mobilizácii civilných dobrovoľníkov podporujúcich armádu.
Traoré zároveň otvorene tvrdí, že Burkina Faso nie je demokraciou. Novinári, sudcovia a predstavitelia občianskej spoločnosti sú podľa AFP pravidelne unášaní a niektorých posielajú na front.
„Najlepšia revolúcia je tá, ktorá stelesňuje túžby ľudí, nie tá, ktorá utláča a popiera určité základné práva,“ povedal politický analytik Yaya Touré.
V zahraničnej politike Traoré prerušil väzby s bývalou koloniálnou mocnosťou Francúzskom, spolu s Mali a Nigerom vytvoril konfederáciu a nové partnerstvá hľadá predovšetkým v Rusku.
Zdroj: SITA.sk - Nový „africký Che Guevara“ chce v Burkine dokončiť revolúciu, ktorú prerušila vražda jeho vzoru © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitán Ibrahim Traoré bude v stredu viesť Burkinu Faso presne štyri roky, teda rovnako dlho ako Thomas Sankara, charizmatický symbol afrického antikolonializmu, na ktorého odkaz sa 38-ročný líder otvorene odvoláva. Traorého vláda však podľa kritikov uplatňuje podstatne tvrdšie metódy.
„Budeme naďalej udržiavať pochodeň znovuzrodenia Burkiny,“ zvykne hovoriť Traoré, ktorý Sankaru označuje za „národného hrdinu“ a svoj „kompas“.
Práva žien aj sebestačnosť
Sankara sa chopil moci ako 33-ročný kapitán pri prevrate v roku 1983. Presadzoval panafrikanizmus, hospodársku sebestačnosť, vzdelávanie, práva žien a podporu domácej výroby. Jeho vládu ukončila v roku 1987 vražda počas ďalšieho prevratu.
Traoré nadviazal na časť tejto politiky znárodnením zlatých baní, podporou spracovania bavlny, paradajok a textilu či programom Faso Mebo, ktorý mobilizuje obyvateľov pri výstavbe ciest z domácich materiálov.
„Sankara vládol v podmienkach úspornosti a s obmedzenými zdrojmi, Traoré naopak vládne vo vojnovom režime a profituje z príjmov zo zlata a daní zo spotrebného tovaru,“ povedal pedagóg a výskumník Moussa Koné.
Bezpečnostná situácia
Najväčším rozdielom je bezpečnostná situácia. Džihádistické skupiny kontrolujú veľké časti krajiny a najmä sever zostáva dejiskom útokov a blokád napriek mobilizácii civilných dobrovoľníkov podporujúcich armádu.
Traoré zároveň otvorene tvrdí, že Burkina Faso nie je demokraciou. Novinári, sudcovia a predstavitelia občianskej spoločnosti sú podľa AFP pravidelne unášaní a niektorých posielajú na front.
„Najlepšia revolúcia je tá, ktorá stelesňuje túžby ľudí, nie tá, ktorá utláča a popiera určité základné práva,“ povedal politický analytik Yaya Touré.
V zahraničnej politike Traoré prerušil väzby s bývalou koloniálnou mocnosťou Francúzskom, spolu s Mali a Nigerom vytvoril konfederáciu a nové partnerstvá hľadá predovšetkým v Rusku.
Zdroj: SITA.sk - Nový „africký Che Guevara“ chce v Burkine dokončiť revolúciu, ktorú prerušila vražda jeho vzoru © SITA Všetky práva vyhradené.
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