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28. septembra 2026
Stukovatená pečeň nie je len problém pečene. Súvisí aj s rizikom infarktu
Tagy: Essentiale Pečeň PR stukovatená pečeň
Keď lekár povie, že máte stukovatenú pečeň, väčšinou sa začne hovoriť o jedle, pohybe, hmotnosti a pečeňových testoch. Menej často sa však v tej chvíli hovorí o srdci a cievach. A pritom ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Keď lekár povie, že máte stukovatenú pečeň, väčšinou sa začne hovoriť o jedle, pohybe, hmotnosti a pečeňových testoch.
Menej často sa však v tej chvíli hovorí o srdci a cievach. A pritom práve tam môže byť dôležitá súvislosť.
Pri metabolickom ochorení pečene známom ako MASLD totiž nejde iba o to, čo sa deje v pečeni. Stukovatenie môže byť zároveň signálom, že metabolizmus nefunguje správne – a s tým môžu súvisieť aj vysoký krvný tlak, zvýšená hladina tukov a cukru v krvi či vyššie kardiovaskulárne riziko. Preto sa dnes na MASLD odborníci nepozerajú iba ako na ochorenie jedného orgánu. Dôležité je vnímať ho v širšom kontexte celkového metabolického a kardiovaskulárneho zdravia.
A práve tu vzniká zaujímavá otázka: Čo má pečeň spoločné s našimi cievami?
MASLD nevzniká izolovane. Súvisí s metabolickými zmenami, pri ktorých zohrávajú úlohu napríklad inzulínová rezistencia, poruchy metabolizmu tukov, viscerálny tuk či zápal. Niektoré z týchto procesov neovplyvňujú iba pečeň. Môžu zasahovať aj do fungovania ciev a prispievať k prostrediu, v ktorom sa ľahšie rozvíja ateroskleróza.
Odborné prehľady opisujú medzi mechanizmami spájajúcimi MASLD a kardiovaskulárne ochorenia poruchy metabolizmu tukov, zápal, oxidačný stres a poruchu funkcie endotelu, teda vnútornej výstelky ciev.
Neznamená to, že stukovatená pečeň automaticky vedie k infarktu. Tento vzťah je zložitejší a výsledné riziko ovplyvňuje viacero faktorov naraz. Ateroskleróza nevzniká jednoducho tak, že sa do ciev "nalepí cholesterol". Ide o dlhodobý proces, do ktorého vstupujú tukové častice, zápal, imunitné bunky aj zmeny vo vnútornej výstelke ciev. A práve niektoré z týchto procesov sa spájajú aj s MASLD.
Zápal si zvyčajne spájame s infekciou alebo úrazom. V organizme však môže prebiehať aj dlhodobo a v oveľa menšej intenzite. Pri MASLD sa môžu uplatňovať nízkostupňové zápalové a metabolické procesy. Zápal pritom nemusí zostať iba v pečeni. Môže mať systémový charakter a zasahovať aj do fungovania ciev. Nejde teda o jednoduchú rovnicu "stukovatená pečeň spôsobí zápal a ten spôsobí infarkt". Realita je zložitejšia. Metabolické poruchy, zápal, zmeny tukov v krvi a funkcia ciev sa navzájom ovplyvňujú.
Pri MASLD vzniká zvýšená aktivita zápalových procesov a ich súvislosť s kardiovaskulárnym systémom. Medzi mechanizmy spájajúce MASLD a kardiovaskulárne ochorenia sa zaraďuje aj inzulínová rezistencia, oxidačný stres, poruchy metabolizmu tukov a poruchu funkcie endotelu.
Práve preto sa dnes pri hodnotení človeka s MASLD neoplatí pozerať iba na pečeňové testy. Dôležité je vnímať aj jeho celkové kardiometabolické riziko.
Na výsledné riziko konkrétneho človeka vplývajú aj ďalšie faktory, napríklad krvný tlak, cholesterol, cukrovka, fajčenie, pohybová aktivita, telesná hmotnosť a vek.
Ak sa MASLD a kardiovaskulárne riziko stretávajú v rovnakom metabolickom prostredí, dáva zmysel pracovať s návykmi, ktoré podporujú zdravie pečene aj srdca.
Nemusí pritom ísť o veľké životné revolúcie.
Nemusíte si hneď kupovať permanentku do posilňovne. Aj krátka prechádzka po jedle môže mať významný metabolický efekt.
Systematický prehľad s meta-analýzou ôsmich klinických štúdií ukázal, že pohyb po jedle znižoval vzostup hladiny glukózy po jedle účinnejšie než pohyb pred jedlom alebo neaktivita. Najväčší efekt sa pozoroval vtedy, keď sa človek začal hýbať čo najskôr po jedle.
Desať minút svižnej chôdze po obede alebo večeri tak môže byť celkom rozumný začiatok. Nie preto, že desať minút "vylieči pečeň", ale preto, že krátky pohyb je jednoduchý spôsob, ako pravidelne podporovať lepšiu kontrolu glukózy po jedle.
Dve porcie zeleniny denne nie sú magické číslo, ktoré samo o sebe odstráni MASLD. Oveľa dôležitejšie je, aby sa zelenina pravidelne objavovala v jedálničku a postupne vytláčala časť menej hodnotných potravín.
Systematický prehľad a meta-analýza observačných štúdií publikovaná v roku 2024 podporili súvislosť medzi vyšším príjmom ovocia a zeleniny a nižším rizikom stukovatenej pečene.
Nemusíte preto premýšľať nad tým, či je zelenina "na pečeň" alebo "na srdce". Je dobrá pre oboje.
Aj spánok patrí do príbehu o metabolickom a kardiovaskulárnom zdraví. Nemusíte však naháňať presne osem hodín za každú cenu. Systematické prehľady a meta-analýzy ukazujú, že príliš krátky aj príliš dlhý spánok súvisia s vyšším kardiovaskulárnym rizikom. Za najpriaznivejšiu dĺžku sa v dostupných dátach najčastejšie ukazuje približne 7–8 hodín denne.
Sedem hodín teda nie je magická hranica, po ktorej sa srdce prepne do "bezpečného režimu". Je to skôr praktický orientačný bod, ktorý vychádza z dlhodobých epidemiologických dát.
Pri MASLD má preto zmysel vnímať spánok ako súčasť celkového životného štýlu – spolu so stravou a pohybom.
V starostlivosti o pečeň sa využívajú aj esenciálne fosfolipidy, ktoré sú podobné fosfolipidom v bunkových membránach a používajú sa ako podporná liečba pri ochoreniach pečene. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale® forte 600 mg. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny a ich užívanie prispieva k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.
Essentiale® forte 600 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Keď lekár povie, že máte stukovatenú pečeň, nemusí to byť iba informácia o stave jedného orgánu. MASLD môže byť signálom, že pozornosť si zaslúži aj širšie metabolické zdravie – krvný tlak, cholesterol, hladina cukru, hmotnosť, pohyb či spánok.
A možno práve to je najdôležitejšia informácia, ktorú si z mesiaca povedomia o srdci máte odniesť: Keď sa staráte o svoje metabolické zdravie, nestaráte sa iba o pečeň. Pomáhate vytvárať lepšie podmienky aj pre svoje srdce a cievy.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Stukovatená pečeň nie je len problém pečene. Súvisí aj s rizikom infarktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Menej často sa však v tej chvíli hovorí o srdci a cievach. A pritom práve tam môže byť dôležitá súvislosť.
Pri metabolickom ochorení pečene známom ako MASLD totiž nejde iba o to, čo sa deje v pečeni. Stukovatenie môže byť zároveň signálom, že metabolizmus nefunguje správne – a s tým môžu súvisieť aj vysoký krvný tlak, zvýšená hladina tukov a cukru v krvi či vyššie kardiovaskulárne riziko. Preto sa dnes na MASLD odborníci nepozerajú iba ako na ochorenie jedného orgánu. Dôležité je vnímať ho v širšom kontexte celkového metabolického a kardiovaskulárneho zdravia.
A práve tu vzniká zaujímavá otázka: Čo má pečeň spoločné s našimi cievami?
Pečeň a srdce nie sú dva oddelené príbehy
MASLD nevzniká izolovane. Súvisí s metabolickými zmenami, pri ktorých zohrávajú úlohu napríklad inzulínová rezistencia, poruchy metabolizmu tukov, viscerálny tuk či zápal. Niektoré z týchto procesov neovplyvňujú iba pečeň. Môžu zasahovať aj do fungovania ciev a prispievať k prostrediu, v ktorom sa ľahšie rozvíja ateroskleróza.
Odborné prehľady opisujú medzi mechanizmami spájajúcimi MASLD a kardiovaskulárne ochorenia poruchy metabolizmu tukov, zápal, oxidačný stres a poruchu funkcie endotelu, teda vnútornej výstelky ciev.
Neznamená to, že stukovatená pečeň automaticky vedie k infarktu. Tento vzťah je zložitejší a výsledné riziko ovplyvňuje viacero faktorov naraz. Ateroskleróza nevzniká jednoducho tak, že sa do ciev "nalepí cholesterol". Ide o dlhodobý proces, do ktorého vstupujú tukové častice, zápal, imunitné bunky aj zmeny vo vnútornej výstelke ciev. A práve niektoré z týchto procesov sa spájajú aj s MASLD.
Chronický zápal: tichý most medzi pečeňou a cievami
Zápal si zvyčajne spájame s infekciou alebo úrazom. V organizme však môže prebiehať aj dlhodobo a v oveľa menšej intenzite. Pri MASLD sa môžu uplatňovať nízkostupňové zápalové a metabolické procesy. Zápal pritom nemusí zostať iba v pečeni. Môže mať systémový charakter a zasahovať aj do fungovania ciev. Nejde teda o jednoduchú rovnicu "stukovatená pečeň spôsobí zápal a ten spôsobí infarkt". Realita je zložitejšia. Metabolické poruchy, zápal, zmeny tukov v krvi a funkcia ciev sa navzájom ovplyvňujú.
Pri MASLD vzniká zvýšená aktivita zápalových procesov a ich súvislosť s kardiovaskulárnym systémom. Medzi mechanizmy spájajúce MASLD a kardiovaskulárne ochorenia sa zaraďuje aj inzulínová rezistencia, oxidačný stres, poruchy metabolizmu tukov a poruchu funkcie endotelu.
Práve preto sa dnes pri hodnotení človeka s MASLD neoplatí pozerať iba na pečeňové testy. Dôležité je vnímať aj jeho celkové kardiometabolické riziko.
Na výsledné riziko konkrétneho človeka vplývajú aj ďalšie faktory, napríklad krvný tlak, cholesterol, cukrovka, fajčenie, pohybová aktivita, telesná hmotnosť a vek.
Dobrá správa? Na niektoré z týchto vecí máme vplyv
Ak sa MASLD a kardiovaskulárne riziko stretávajú v rovnakom metabolickom prostredí, dáva zmysel pracovať s návykmi, ktoré podporujú zdravie pečene aj srdca.
Nemusí pritom ísť o veľké životné revolúcie.
1. Po jedle sa prejdite
Nemusíte si hneď kupovať permanentku do posilňovne. Aj krátka prechádzka po jedle môže mať významný metabolický efekt.
Systematický prehľad s meta-analýzou ôsmich klinických štúdií ukázal, že pohyb po jedle znižoval vzostup hladiny glukózy po jedle účinnejšie než pohyb pred jedlom alebo neaktivita. Najväčší efekt sa pozoroval vtedy, keď sa človek začal hýbať čo najskôr po jedle.
Desať minút svižnej chôdze po obede alebo večeri tak môže byť celkom rozumný začiatok. Nie preto, že desať minút "vylieči pečeň", ale preto, že krátky pohyb je jednoduchý spôsob, ako pravidelne podporovať lepšiu kontrolu glukózy po jedle.
2. Dajte zelenine miesto na tanieri
Dve porcie zeleniny denne nie sú magické číslo, ktoré samo o sebe odstráni MASLD. Oveľa dôležitejšie je, aby sa zelenina pravidelne objavovala v jedálničku a postupne vytláčala časť menej hodnotných potravín.
Systematický prehľad a meta-analýza observačných štúdií publikovaná v roku 2024 podporili súvislosť medzi vyšším príjmom ovocia a zeleniny a nižším rizikom stukovatenej pečene.
Nemusíte preto premýšľať nad tým, či je zelenina "na pečeň" alebo "na srdce". Je dobrá pre oboje.
3. Nepodceňujte spánok
Aj spánok patrí do príbehu o metabolickom a kardiovaskulárnom zdraví. Nemusíte však naháňať presne osem hodín za každú cenu. Systematické prehľady a meta-analýzy ukazujú, že príliš krátky aj príliš dlhý spánok súvisia s vyšším kardiovaskulárnym rizikom. Za najpriaznivejšiu dĺžku sa v dostupných dátach najčastejšie ukazuje približne 7–8 hodín denne.
Sedem hodín teda nie je magická hranica, po ktorej sa srdce prepne do "bezpečného režimu". Je to skôr praktický orientačný bod, ktorý vychádza z dlhodobých epidemiologických dát.
Pri MASLD má preto zmysel vnímať spánok ako súčasť celkového životného štýlu – spolu so stravou a pohybom.
Pečeni pomôžu aj fosfolipidy
V starostlivosti o pečeň sa využívajú aj esenciálne fosfolipidy, ktoré sú podobné fosfolipidom v bunkových membránach a používajú sa ako podporná liečba pri ochoreniach pečene. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale® forte 600 mg. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny a ich užívanie prispieva k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.
Essentiale® forte 600 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Pečeň môže byť signálom, nie iba problémom
Keď lekár povie, že máte stukovatenú pečeň, nemusí to byť iba informácia o stave jedného orgánu. MASLD môže byť signálom, že pozornosť si zaslúži aj širšie metabolické zdravie – krvný tlak, cholesterol, hladina cukru, hmotnosť, pohyb či spánok.
A možno práve to je najdôležitejšia informácia, ktorú si z mesiaca povedomia o srdci máte odniesť: Keď sa staráte o svoje metabolické zdravie, nestaráte sa iba o pečeň. Pomáhate vytvárať lepšie podmienky aj pre svoje srdce a cievy.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Stukovatená pečeň nie je len problém pečene. Súvisí aj s rizikom infarktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Essentiale Pečeň PR stukovatená pečeň
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