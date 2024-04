Nový album aj pokračovanie úspešného turné – DJ Shadow sa vráti do MMC v rámci Danube Music Day

Producent, DJ, turntbalista dokáže stále prekvapiť – nahral skvelý album Action Adventure, s ktorým šiel úspešné turné. Jeho pokračovanie Take 2 sa zastaví 26. júna 2024 aj u nás. Po štrnástich rokoch sa DJ Shadow vráti do Bratislavy na miesto činu do Majestic Music Clubu (MMC). Vstupenky sú už v predpredaji.

Je ťažké určiť, kedy sa DJ Shadow zapísal veľkými písmenami do hudobných dejín. Pre niekoho to môže byť s majstrovským dielom – debutom Endtroducing, pre ďalších zase nasledujúca doska The Private Press, z ktorého pochádza ikonický singel Six Days. Alebo to bolo členstvo vo formácii UNKLE, ktorým aj produkoval album Psyence Fiction?

Joshua Paul Davis, známy ako DJ Shadow prelieval zvuk z platní s rýchlymi prstami turntbalistu mixujúc pritom žánre funku, jazz, soul - pričom základ vychádzal z triphopu a drum and bassu. Sviežo zneli aj albumy z jeho posledného obdobia ako The Mountain Will Fall a Our Pathetic Age, v ktorých spolupracoval s Run the Jewels, Nas, De La Soul, ale aj s ambientným skladateľom Nilsom Frahmom. To ukazuje jeho genialitu napojiť sa na rozličné žánre a schopnosť absorbovať množstvo vplyvov, čím ovplyvnil ďalšie generácie producentov inštrumentálneho hiphopu.

Pochopiť jeho myslenie znamená vrátiť sa do čias jeho dospievania, kedy sa ako malý chlapec dostal k nahrávkam Grandmaster Flash či Public Enemy. Okrem hiphopu ho očarili komiksy, zbieranie bejzbalových kartičiek, malých platní a počúvanie rádia. Tieto záľuby a spomienky pretavil do siedmeho štúdiového albumu Action Adventure, ktorý DJ Shadow robil bez akýchkoľvek spolupracovníkov: „Je to moja výpoveď o hudbe, o mojom vzťahu k nej a o mojom živote zberateľa a kurátora. Neodmysliteľne k nemu patria platne a kazety.“

Zachoval si prístup fanúšika, ktorý robí to, čo má rád, nekalkuluje, vzdáva poctu svojim vzorom a hrdinom z minulosti a hľadá ešte nové cestičky, ako osloviť aj ďalšie generácie. Výsledkom týchto snáh je album Action Adventure, ktorý patrí k jeho najvzrušujúcejším za posledné roky. Samotný DJ Shadow to vysvetľuje týmito slovami: „Vstupujem do štvrtej dekády a pýtam sa sám seba, či to čo robím ma naozaj vystihuje. Viem, že nechcem robiť beaty len pre nejakého potenciálneho speváka, ktorého som nikdy nestretol a ktorý nemusí zdieľať moju víziu. Chcem, aby táto nahrávka stála alebo padala len na mojej vlastnej tvorbe. Nemyslím na niečie hudobné túžby, len na moje vlastné predstavy, ako to mám urobiť.“

DJ Shadow ohlásil pokračovanie úspešného turné Take 2, v ktorom bude hrať nový album aj staršiu tvorbu. Po štrnástich rokoch príde do bratislavského MMC, kde zahrá 26. júna 2024 v rámci Danube Music Day v spolupráci s MMC.

Informácie:

DJ Shadow (USA) – Danube Music Day; 26.06.2024; MMC, Bratislava

