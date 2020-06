Nový český vynález vám odsleduje rozostupy, využívať by sa mohol v školách aj v domovoch pre seniorov

Upozornie na nedodržanie rozostupov

11.6.2020 - Opatrenia proti koronavírusu sa pomaly uvoľňujú, ľudia by však stále mali dodržiavať okrem zvýšenej hygieny tiež rozostupy približne dva metre. O to sa môže postarať nový český vynález zvaný Proximity monitor. Informuje o ňom spravodajský portál Novinky.cz.Je to kompaktný a ľahký náramok so silikónovým remienkom, ktorý sa nosí rovnako ako hodinky. Jeho úlohou však nie je ukazovať čas, ale varovať používateľa, keď sa príliš priblíži k niekomu inému.Náramok vymyslel Michal Kuzmiak spoločne s Tomášom Ječným, ktorý mal na starosti technickú stránku. Vyrobili niekoľko prvých prototypov.Tie dokážu kontrolovať až desaťmetrové rozostupy, aktuálne sú však v súvislosti s odporúčaniami hygienikov nastavené na dva metre. Prístroj vyhľadáva ďalšie náramky v okolí a začne vibrovať a červeno blikať, ak ste pri niekom príliš blízko.Samotný používateľ sa nemusí o nič starať ani nastavovať, prístroj stačí len raz za týždeň nabiť. Náramok tiež spĺňa vysoké nároky GDPR na ochranu súkromia.Kuzmiak vidí využitie náramku najmä v komunitách. Veľký zmysel má podľa neho Proximity monitor napríklad v domovoch pre seniorov a liečebných zariadeniach, kde sa nachádzajú najviac ohrozené skupiny obyvateľov."Naše riešenie ľahko postráži odporúčané rozostupy pacientov i personálu," vysvetlil.Rovnako tak by mohli podobné riešenie využiť napríklad deti v školách alebo ľudia vo firmách. V takom prípade je ale nutné, aby náramok nosili všetci, inak toto riešenie nie je funkčné. Všetky Proximity senzory sa totiž navzájom spoznajú prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.