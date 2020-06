The Killers, Youssou N'Dour a ďalší potvrdení na Colours of Ostrava 2021

Budúci rok v júli tak do Ostravy príde americká rocková superstar The Killers, ktorá za svoju kariéru predala cez 28 miliónov albumov, získala viacero hudobných nominácií či ocenení (vrátane Q Awards, Brit Awards či Grammy) a ich strhujúce koncerty vypredávajú štadióny a najväčšie festivaly po celom svete. Kapela zároveň v súčasnej dobe pripravuje nový album Imploding The Mirage.

Návštevníci neprídu taktiež o najznámejšieho velikána modernej africkej hudby, senegalského speváka s úchvatným hlasom Youssou N'Doura, ktorý s nedosiahnuteľnou kapelou Le Super Étoile de Dakar dokáže odohrať nezabudnuteľné koncerty pné energie. Youssou N'Dour spoločne so Salifom Keitom, Miriam Makeba, Manu Dibangom a Mory Kantom definoval afropop, zbúrali viacero prežívajúcich predsudkov a pomohol spopularizovať fenomén world music.

“Som rada, že sa takto rýchlo darí potvrdzovať účinkujúcich na budúci rok. Popri hlavných hviezdach sa zároveň začína plniť aj program žánrových scén,” dodáva riaditeľka festivalu Zlata Holušová. Až z Austrálie tak do Ostravy prídu indie-folkoví Sons of the East. Na Drive stage zahrajú ruskí gypsy punk folk street alko-ardcoroví The Hatters, americký majster hry na pedal a lap steel Roosevelt Collier a trio z izraelskej púšte Anna RF. Electronic stage roztancuje talianský producent Meduza, britská dvojica Darkstar a prvé dámy talianského elektra Gioli & Assia.

Devätnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 14. do 17. júla 2021 v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic. K už skôr ohláseným menám patria Martin Garrix (Holandsko), Wardruna (Nórsko), Tones and I (Austrália), Dubioza Kolektiv (Bosna a Hercegovina), Bakermat (Holandsko), Fatoumata Diawara (Mali), Marina Satti & Fonés (Grécko/Sudán) a Ivan & The Parazol (Maďarsko). Nebude chýbať medzinárodné fórum Meltingpot a tradične bohatý sprievodný program - divadlá, workshopy, filmy či výtvarné inštalácie. Celkovo by sa v areáli Dolních Vítkovic malo uskutočniť cez 450 programových bodov na 24 vonkajších aj krytých scénach.

Zakúpené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 platia automaticky aj na budúci rok. Zároveň sú už vo festivalovom e-shope k zakúpeniu štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2021. V súčasnej dobe môžu fanúšikovia na sociálnych sieťach sledovať Colours TV s koncertami, živými reláciami a materiálmi z archívu. Fórum Meltingpot prináša zaujímavé online rozhovory s rôznymi osobnosťami.

