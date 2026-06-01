Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. júna 2026

OECD varuje pred masívnymi čínskymi dotáciami deformujúcimi globálny trh


Tagy: Čínska ekonomika Čínska vláda Čínsky priemysel Dotácie Západ

Organizácia tvrdí, že čínske firmy získavali v kľúčových odvetviach násobne vyššiu štátnu podporu než konkurencia.



Zdieľať
japan_oecd_419_7 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Organizácia tvrdí, že čínske firmy získavali v kľúčových odvetviach násobne vyššiu štátnu podporu než konkurencia.

Čínske spoločnosti v strategických priemyselných odvetviach dostávali v posledných dvoch desaťročiach výrazne vyššiu štátnu podporu než ich konkurenti zo západných krajín.


Vyplýva to zo správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorú organizácia zverejnila v pondelok.



Obrovské peniaze


Podľa údajov OECD získalo 15 kľúčových priemyselných sektorov v Číne v roku 2024 štátnu podporu vo výške 108 miliárd dolárov.


Medzi rokmi 2005 až 2024 dostávali čínske firmy v priemere troj- až osemnásobne vyššiu podporu než podniky z krajín OECD.



Podobné ako doping


Organizácia uviedla, že dotácie zahŕňali priame subvencie, daňové úľavy aj zvýhodnené úvery od bánk a verejných finančných inštitúcií.


OECD tvrdí, že práve rozsiahla štátna podpora umožnila čínskym firmám výrazne zvýšiť podiel na svetových trhoch v sektoroch ako výroba solárnych panelov, lodiarstvo či oceliarstvo.


„Tak ako doping v športe, aj dotácie môžu pomôcť menej produktívnym hráčom nefér spôsobom víťaziť na úkor inovatívnejších a efektívnejších konkurentov,“ vyhlásil generálny tajomník OECD Mathias Cormann.



Šátne subvencie


Podľa správy možno takmer 60 percent rastu globálneho trhového podielu čínskych spoločností vysvetliť práve štátnymi subvenciami.


OECD zároveň upozornila, že masívna podpora viedla v niektorých odvetviach k nadmerným výrobným kapacitám, čo tlačí nadol svetové ceny a poškodzuje zahraničných konkurentov.



Nič nie je náhoda


Správa analyzovala odvetvia vrátane automobilového priemyslu, polovodičov, obranného priemyslu, výroby veterných turbín, telekomunikačných zariadení či chemického priemyslu.


Podľa OECD dosiahla globálna štátna podpora priemyslu v rokoch 2023 až 2024 najvyššiu úroveň od finančnej krízy v roku 2008, pričom súčasný rast dotácií označila za „štrukturálny“, nie dočasný.




Zdroj: SITA.sk - OECD varuje pred masívnymi čínskymi dotáciami deformujúcimi globálny trh © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čínska ekonomika Čínska vláda Čínsky priemysel Dotácie Západ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nový K Park od Kauflandu rozhýbal Bánovce: Mladí tak získali priestor na šport aj zábavu
<< predchádzajúci článok
Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva po ukrajinských útokoch na rafinérie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 