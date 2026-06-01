Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
OECD varuje pred masívnymi čínskymi dotáciami deformujúcimi globálny trh
Organizácia tvrdí, že čínske firmy získavali v kľúčových odvetviach násobne vyššiu štátnu podporu než konkurencia.
Čínske spoločnosti v strategických priemyselných odvetviach dostávali v posledných dvoch desaťročiach výrazne vyššiu štátnu podporu než ich konkurenti zo západných krajín.
Vyplýva to zo správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorú organizácia zverejnila v pondelok.
Obrovské peniaze
Podľa údajov OECD získalo 15 kľúčových priemyselných sektorov v Číne v roku 2024 štátnu podporu vo výške 108 miliárd dolárov.
Medzi rokmi 2005 až 2024 dostávali čínske firmy v priemere troj- až osemnásobne vyššiu podporu než podniky z krajín OECD.
Podobné ako doping
Organizácia uviedla, že dotácie zahŕňali priame subvencie, daňové úľavy aj zvýhodnené úvery od bánk a verejných finančných inštitúcií.
OECD tvrdí, že práve rozsiahla štátna podpora umožnila čínskym firmám výrazne zvýšiť podiel na svetových trhoch v sektoroch ako výroba solárnych panelov, lodiarstvo či oceliarstvo.
„Tak ako doping v športe, aj dotácie môžu pomôcť menej produktívnym hráčom nefér spôsobom víťaziť na úkor inovatívnejších a efektívnejších konkurentov,“ vyhlásil generálny tajomník OECD Mathias Cormann.
Šátne subvencie
Podľa správy možno takmer 60 percent rastu globálneho trhového podielu čínskych spoločností vysvetliť práve štátnymi subvenciami.
OECD zároveň upozornila, že masívna podpora viedla v niektorých odvetviach k nadmerným výrobným kapacitám, čo tlačí nadol svetové ceny a poškodzuje zahraničných konkurentov.
Nič nie je náhoda
Správa analyzovala odvetvia vrátane automobilového priemyslu, polovodičov, obranného priemyslu, výroby veterných turbín, telekomunikačných zariadení či chemického priemyslu.
Podľa OECD dosiahla globálna štátna podpora priemyslu v rokoch 2023 až 2024 najvyššiu úroveň od finančnej krízy v roku 2008, pričom súčasný rast dotácií označila za „štrukturálny“, nie dočasný.
Zdroj: SITA.sk - OECD varuje pred masívnymi čínskymi dotáciami deformujúcimi globálny trh
