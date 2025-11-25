Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

25. novembra 2025

Takmer polovica Britov si myslí, že Trump je prekážkou mieru na Ukrajine


Tagy: Donald Trump Mierové rokovania Vojna na Ukrajine

Takmer polovica Britov (47 %) sa domnieva, že americký prezident Donald Trump stojí v ceste úsiliu o dosiahnutie mieru na Ukrajine. Ako informuje web



trump_54005 676x451 25.11.2025 (SITA.sk) - Takmer polovica Britov (47 %) sa domnieva, že americký prezident Donald Trump stojí v ceste úsiliu o dosiahnutie mieru na Ukrajine. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva z prieskumu think-tanku More in Common.


O tom, že Trump mierovému riešeniu ruskej vojny pomáha, je presvedčených iba 21 % obyvateľov Veľkej Británie. Zhruba pätina respondentov uviedla, že Trump mierovému úsiliu ani nepomáha, ani nebráni a 11 % nevedelo odpovedať.

Veľká väčšina Britov (75 %) zároveň uviedla, že je dôležité, aby Spojené kráľovstvo bránilo ukrajinskú suverenitu. Iba 8 % s tým nesúhlasilo.

Jednou vzácnou konštantou verejnej mienky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je neochvejná podpora Britov Ukrajine a presvedčenie, že budúcnosť Ukrajiny je dôležitá nielen pre samotnú krajinu, ale aj pre Spojené kráľovstvo,“ povedal Luke Tryl, výkonný riaditeľ organizácie More in Common.


Zdroj: SITA.sk - Takmer polovica Britov si myslí, že Trump je prekážkou mieru na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Donald Trump Mierové rokovania Vojna na Ukrajine
