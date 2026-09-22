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22. septembra 2026
Nový Občiansky zákonník prichádza prirýchlo, právni experti volajú po ročnom odklade
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti daňové predpisy Exekučný poriadok Notársky poriadok Občiansky zákonník právny štát na Slovensku riaditeľka Via Iuris
Organizácia VIA IURIS žiada poslancov o dostatok času na dôkladné naštudovanie rozsiahlych zmien. Organizácia VIA IURIS apeluje na poslankyne a poslancov
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22.9.2026 (SITA.sk) - Organizácia VIA IURIS žiada poslancov o dostatok času na dôkladné naštudovanie rozsiahlych zmien.
Organizácia VIA IURIS apeluje na poslankyne a poslancov Národnej rady SR, aby odložili účinnosť nového Občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti SR do platnosti už 1. júla 2027. VIA IURIS kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov.
Podľa aktuálneho návrhu sa všetky právnické a fyzické osoby, vrátane sudcov, notárov a advokátov, budú musieť riadiť novým Občianskym zákonníkom od polovice budúceho roka. VIA IURIS zdôrazňuje, že tento zákon obsahuje 1 900 paragrafov a priamo zasiahne 230 ďalších zákonov, čo znamená potrebu rozsiahlych novelizácií v mnohých oblastiach práva, vrátane zodpovednosti za škodu, dedenia, majetkových vzťahov v manželstve či podnikania.
VIA IURIS pripomína, že zatiaľ čo v iných štátoch, ako napríklad Česká republika, Maďarsko či Nemecko, prebiehala príprava a implementácia nových občianskych zákonníkov počas obdobia od jedného roka do troch rokov, Slovensko sa bude musieť stihnúť adaptovať za približne osem mesiacov od schválenia zákona.
„Pri zákone, ktorý má na desaťročia vytvoriť základ moderného súkromného práva, by nemal byť rozhodujúcim kritériom najskorší možný dátum účinnosti, ale dostatočný čas potrebný na vytvorenie predpokladov pre jeho úspešné zavedenie do praxe,“ uviedla riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková.
Výzvu na odklad účinnosti zatiaľ podporujú viacerí právni experti, medzi nimi bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, emeritný sudca Súdneho dvora Európskej únie Daniel Šváby, prokurátor Peter Sepeši, ako aj viacerí advokáti.
Návrh nového Občianskeho zákonníka ovplyvní aj množstvo ďalších právnych oblastí, ako sú obchodné právo, exekučný poriadok, notársky poriadok, katastrálne predpisy, civilný proces či daňové a účtovné predpisy. Podľa VIA IURIS však verejnosť ani podnikatelia nie sú na tieto zmeny dostatočne pripravení.
Okrem toho budúci rok prinesie justícii aj ďalšie významné zmeny – presun agendy prieťahov na najvyššie súdy, opätovné zavedenie inštitútu justičných čakateľov a zmeny v postavení vyšších súdnych úradníkov.
„Nedostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový Občiansky zákonník, môže mať za následok rozdielny výklad zákona, nárast odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. To bude mať priamy vplyv na vymožiteľnosť a predvídateľnosť práva a teda fungovanie právneho štátu na Slovensku,“ dodala Katarína Batková.
VIA IURIS vyzýva zákonodarcov, aby zvážili reálnu pripravenosť právneho systému a presunuli účinnosť nového Občianskeho zákonníka na 1. júla 2028.
Zdroj: SITA.sk - Nový Občiansky zákonník prichádza prirýchlo, právni experti volajú po ročnom odklade © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia VIA IURIS apeluje na poslankyne a poslancov Národnej rady SR, aby odložili účinnosť nového Občianskeho zákonníka aspoň o jeden rok. Tento rozsiahly právny predpis, ktorý ovplyvní takmer všetkých ľudí na Slovensku, vstúpi podľa súčasného návrhu Ministerstva spravodlivosti SR do platnosti už 1. júla 2027. VIA IURIS kritizuje krátky čas na prípravu a implementáciu zmien, ktoré by v iných krajinách trvali aj niekoľko rokov.
Podľa aktuálneho návrhu sa všetky právnické a fyzické osoby, vrátane sudcov, notárov a advokátov, budú musieť riadiť novým Občianskym zákonníkom od polovice budúceho roka. VIA IURIS zdôrazňuje, že tento zákon obsahuje 1 900 paragrafov a priamo zasiahne 230 ďalších zákonov, čo znamená potrebu rozsiahlych novelizácií v mnohých oblastiach práva, vrátane zodpovednosti za škodu, dedenia, majetkových vzťahov v manželstve či podnikania.
Osem mesiacov na adaptáciu
VIA IURIS pripomína, že zatiaľ čo v iných štátoch, ako napríklad Česká republika, Maďarsko či Nemecko, prebiehala príprava a implementácia nových občianskych zákonníkov počas obdobia od jedného roka do troch rokov, Slovensko sa bude musieť stihnúť adaptovať za približne osem mesiacov od schválenia zákona.
„Pri zákone, ktorý má na desaťročia vytvoriť základ moderného súkromného práva, by nemal byť rozhodujúcim kritériom najskorší možný dátum účinnosti, ale dostatočný čas potrebný na vytvorenie predpokladov pre jeho úspešné zavedenie do praxe,“ uviedla riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková.
Návrh ovplyvní množstvo právnych oblastí
Výzvu na odklad účinnosti zatiaľ podporujú viacerí právni experti, medzi nimi bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, emeritný sudca Súdneho dvora Európskej únie Daniel Šváby, prokurátor Peter Sepeši, ako aj viacerí advokáti.
Návrh nového Občianskeho zákonníka ovplyvní aj množstvo ďalších právnych oblastí, ako sú obchodné právo, exekučný poriadok, notársky poriadok, katastrálne predpisy, civilný proces či daňové a účtovné predpisy. Podľa VIA IURIS však verejnosť ani podnikatelia nie sú na tieto zmeny dostatočne pripravení.
Okrem toho budúci rok prinesie justícii aj ďalšie významné zmeny – presun agendy prieťahov na najvyššie súdy, opätovné zavedenie inštitútu justičných čakateľov a zmeny v postavení vyšších súdnych úradníkov.
Možné následky nedostatočnej prípravy
„Nedostatočný čas prípravy na zmeny, ktoré prinesie nový Občiansky zákonník, môže mať za následok rozdielny výklad zákona, nárast odvolaní aj mimoriadnych opravných prostriedkov. To bude mať priamy vplyv na vymožiteľnosť a predvídateľnosť práva a teda fungovanie právneho štátu na Slovensku,“ dodala Katarína Batková.
VIA IURIS vyzýva zákonodarcov, aby zvážili reálnu pripravenosť právneho systému a presunuli účinnosť nového Občianskeho zákonníka na 1. júla 2028.
Zdroj: SITA.sk - Nový Občiansky zákonník prichádza prirýchlo, právni experti volajú po ročnom odklade © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti daňové predpisy Exekučný poriadok Notársky poriadok Občiansky zákonník právny štát na Slovensku riaditeľka Via Iuris
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