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SPP bude mať v zásobníkoch pre zákazníkov pripravený rekordný objem zemného plynu


Tagy: naplnenosť zásobníkov PR Zásobníky plynu Zemný plyn

SPP bude mať po roku opäť pripravený v zásobníkoch pre svojich zákazníkov na zimnú sezónu 2026/2027 rekordný objem zemného plynu. Spoločnosť postupne od roku 2020 zvyšovala objem zemného plynu ...



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gettyimages 2157200194 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - SPP bude mať po roku opäť pripravený v zásobníkoch pre svojich zákazníkov na zimnú sezónu 2026/2027 rekordný objem zemného plynu.


Spoločnosť postupne od roku 2020 zvyšovala objem zemného plynu nasledovne:































2020 8,9 TWh
2021 8 TWh
2022 14,3 TWh
2023 14 TWh
2024 17 TWh
2025 17,8 TWh
2026 17,5 TWh

Zásobník je v bežnom režime určený na to, aby sa ním vykrývali zimné špičky odberu zemného plynu. V posledných rokoch sa plyn uskladnený v podzemných zásobníkoch stal prirodzene dôležitým pilierom bezpečnosti dodávok pre našich zákazníkov. Zo zásobníka sa v zime zemný plyn ťaží a v lete sa zas do neho plyn vtláča. Vzhľadom na bezpečnosť dodávok sme za ostatné zimné sezóny zvýšili objem zemného plynu z 8 TWh v roku 2021 na viac ako 17 TWh v roku 2025. Všetkým našim zákazníkom, od domácností až po veľkých priemyselných odberateľov, preto aj naďalej garantujeme spoľahlivé a plynulé dodávky zemného plynu.

SPP pokračuje v zodpovednej príprave na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Spoločnosť priebežne napĺňa svoju kapacitu v podzemných zásobníkoch zemného plynu z diverzifikovaného portfólia dodávok od významných medzinárodných partnerov a míľniky stanovené rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme plníme s predstihom.

SPP splnil prvý míľnik stanovený rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR. K 1. júlu 2026 zabezpečil uskladnenie 5,633 TWh zemného plynu. Druhý míľnik, ktorý bol stanovený podľa harmonogramu na 1. septembra 2026, SPP splnil s predstihom už počas druhého augustového týždňa, keď objem plynu uskladnený v zásobníkoch dosiahol 13 TWh.

K dnešnému dňu máme našu kapacitu v zásobníku naplnenú na 16,8 TWh zemného plynu. Cieľový objem 17,5 TWh, ktorý máme v zmysle rozhodnutia MH SR v zásobníku zabezpečiť na zimnú sezónu 2026/2027, naplníme už v prvej polovici októbra, teda výrazne skôr ako predpokladá tretí míľnik.

Slovenské podzemné zásobníky zemného plynu dokážu pri plnom naplnení pokryť približne 70 až 75 % celkovej ročnej spotreby krajiny. Slovensko patrí v rámci Európskej únie k lídrom v skladovacej kapacite plynu vyjadrenej v pomere k domácej spotrebe. To znamená, že európsky rebríček percentuálnej naplnenosti zásobníka nevypovedá nič o tom ako sú jednotlivé krajiny pripravené na zimnú sezónu. Ak sa pozrieme na naplnenosť zásobníkov vo vzťahu ku ročnej spotrebe, Slovensko je piatou najlepšie pripravenou krajinou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - SPP bude mať v zásobníkoch pre zákazníkov pripravený rekordný objem zemného plynu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: naplnenosť zásobníkov PR Zásobníky plynu Zemný plyn
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